Mapletree khai trương nhà mẫu căn hộ One Verandah tại quận 2

Là một trong những dự án căn hộ cao cấp ven sông cuối cùng trong khu vực Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, TP HCM, One Verandah bao gồm 5 toà tháp cao 22 tầng, với tổng cộng 799 căn hộ và căn hộ thương mại.

Tọa lạc ven bờ sông Sài Gòn với quy mô lên đến 1,7ha, chủ đầu tư đã tận dụng ưu thế vị trí của dự án để áp dụng thiết kế kiến trúc mở, hiện đại vào tất cả tòa tháp của One Verandah, tối đa hóa tầm nhìn hướng sông.

Tại lễ trao giải Vietnam Property Awards 2018, dự án đã chiến thắng 2 gải thưởng quan trọng, bao gồm thiết kế kiến trúc xuất sắc nhất và thiết kế cảnh quan ấn tượng nhất.

Công trình vừa nghiệm thu phần móng trong tháng 10/2018, dự kiến hoàn tất thi công vào quý II/2020.

Hiện chủ đầu tư đã thông báo nhận giữ chỗ cho sự kiện "Premier Preview of One Verandah" vào ngày 15/12. Trong sự kiện này, 4 đại lý Era, Seareal, Smartland và Winland sẽ phân phối các sản phẩm One Verandah.