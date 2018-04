Những đối thủ mới của Grab khi không còn Uber

Go-ixe là một startup của kỹ sư công nghệ thông tin Hàng Bá Trí. Đầu năm 2016, chàng trai 8x từ bỏ vị trí trưởng bộ phận phát triển sản phẩm để thành lập Công ty Công nghệ Go-ixe. Ứng dụng này từng vào đến Top 18 của cuộc thi Startup Viet 2016 do VnExpress tổ chức.



Hiện tại, Go-ixe có 4 dịch vụ là Go Bike, Go Car, Go Taxi và Go Travel. Trí cho biết, hình thức hoạt động của ứng dụng trong thời gian đầu không khác gì Grab, tuy nhiên, mục tiêu lâu dài của anh sẽ không đơn giản vậy.