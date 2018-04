Giá văn phòng cho thuê TP HCM cao nhất ASEAN / Giá thuê văn phòng hạng A tại TP HCM có thể tăng 20%

Theo báo cáo thị trường văn phòng TP HCM do CBRE công bố, 3 tháng qua, giá chào thuê văn phòng hạng A và B tại đô thị này đạt mức bình quân 39,71 USD mỗi m2. Trong quý đầu tiên của năm 2018, các tháp văn phòng hạng A có giá thuê tăng 3,5% so với quý trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cá biệt có 2 cao ốc hạng A mới gia nhập thị trường tọa lạc ngay khu trung tâm quận 1 là Deutsches Haus và Saigon Centre giai đoạn 2 đã vọt lên vùng giá đỉnh, chạm ngưỡng 50 USD mỗi m2 một tháng. Vào giai đoạn cao điểm lấp đầy, giá thuê văn phòng tại 2 tòa tháp này tăng 7-10 USD mỗi m2.

Giám đốc cấp cao CBRE Việt Nam, Dương Thùy Dung giải thích, sở dĩ các tháp văn phòng mới này có biên độ tăng lớn vì vị trí đắc địa, tọa lạc trên đất vàng, chất lượng hạng A và được áp dụng nhiều tiêu chuẩn, công nghệ hiện đại vào việc quản lý tòa nhà, tiết kiệm năng lượng. Do trong quý I/2018, thị trường TP HCM không có nguồn cung văn phòng hạng A nên nhu cầu thuê đổ dồn vào các cao ốc trên đất vàng, khiến cho tốc độ lấp đầy cực nhanh và đẩy giá chào thuê lên.

Hai trong số những toà văn phòng giá thuê hạng A trên đường Lê Duẩn (TP HCM) . Ảnh: Silver House

Bà Dung đánh giá, giá thuê các tháp văn phòng hạng A sẽ còn tiếp tục xu hướng đi lên khi nhu cầu thuê văn phòng đẳng cấp ngày càng tăng và nguồn cung đang khan hiếm. Chủ tòa nhà có lợi thế hơn trong việc đàm phán giá thuê trong giai đoạn này. Đây cũng là lý do đa phần các nhà đầu tư nước ngoài rất ưa chuộng mua lại nhóm bất động sản là cao ốc văn phòng nằm trong khu vực trung tâm và đã đi vào hoạt động.

Thống kê của đơn vị này cho biết, tỷ lệ văn phòng hạng A còn trống tại TP HCM đang ở mức cực thấp, khoảng 6%. Các nguồn cung mới gia nhập thị trường trong năm 2017 đều nhanh chóng được lấp đầy. Thị trường tiếp tục hấp thụ phần diện tích nhỏ lẻ còn sót lại.

Riêng giá thuê văn phòng hạng B tại TP HCM có mức bình quân 22,35 USD mỗi m2 một tháng. Giá chào thuê tại phân khúc này tăng 5,8% so với quý trước và nhích nhẹ 1,8% so với 12 tháng qua.

Trong những quý còn lại của năm 2018, thị trường văn phòng cho thuê TP HCM được dự báo tiếp tục hoạt động tốt. Từ nay đến năm 2020, nguồn cung mới hàng năm trung bình 26.000 m2 sàn. Nhu cầu thuê văn phòng vẫn sẽ rất cao và khách thuê ngày càng mong muốn tìm kiếm diện tích thuê lớn, chất lượng cao. Đơn vị này cho rằng giá thuê toàn thị trường sẽ tăng thêm khoảng 2% mỗi năm và tỷ lệ trống sẽ ở mức rất thấp.

Vũ Lê