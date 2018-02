Gần 50.000 căn hộ sắp 'dội bom' TP HCM 1,5 năm tới / 21.000 căn hộ được bàn giao tại TP HCM năm 2017

Năm 2017 là giai đoạn thị trường bất động sản đón nhận thêm lượng căn hộ hoàn thiện, đưa vào sử dụng rất lớn, lên đến hàng chục nghìn sản phẩm. Theo cách hạch toán tài chính đặc thù của ngành địa ốc, thời điểm bàn giao nhà cũng chính là giai đoạn các công ty bất động sản được phép ghi nhận doanh thu, lợi nhuận. Nhờ đó, hàng loạt công ty địa ốc đã công bố báo cáo tài chính năm qua cực kỳ ấn tượng.

Với lượng căn hộ bàn giao đạt 3.596 căn, nhiều hơn 271 căn so với năm 2016, Công ty cổ phần Đầu tư Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland) đạt lợi nhuận sau thuế vượt 2.000 tỷ đồng trong năm 2017. Lũy kế các dự án đã bàn giao của doanh nghiệp này đến thời điểm hiện tại là 15 dự án với gần 10.000 sản phẩm đi vào vận hành, tỷ lệ hấp thụ bình quân của các án là 93%.

Nhờ hoàn thiện nhiều dự án, đồng nghĩa với việc ghi nhận được doanh thu nên lũy kế cả năm 2017, lợi nhuận sau thuế của Novaland tăng 24% so với cùng kỳ. Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng lần lượt 58% và 24% so với năm 2016.

Cũng có lượng căn hộ bàn giao khá lớn trong năm qua, Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh lãi ròng 751 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2016 và vượt 7% kế hoạch lợi nhuận được giao. Năm qua công ty bán được 22.108 bất động sản với hơn 8.607 sản phẩm trực tiếp đầu tư và hợp tác đầu tư.

Một dự án quy mô 1.800 căn được bàn giao cuốn chiếu trong năm 2018. Ảnh: H.T

Trong khi đó, Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House) có kết quả kinh doanh cả năm 2017 tăng trưởng tốt so với năm 2016. Lũy kế doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất của doanh nghiệp đạt 1.840 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng, lần lượt tăng 74% và 21% so với năm ngoái. Doanh thu của công ty chủ yếu đến từ các dự án khu nhà ở Bình Chiểu, TDH Phước Bình, TDH Trường Thọ và Long Hội City.

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển đô thị Long Giang (Long Giang Land) đạt lợi nhuận sau thuế 106,36 tỷ đồng tăng 54% so với mức 16,63 tỷ đồng trong năm 2016. Nguyên nhân lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2017 là do doanh nghiệp ghi nhận doanh thu lớn từ việc bàn giao dự án Rivera Park Sài Gòn (quận 10, TP HCM).

Còn Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long đạt doanh thu 3.161 tỷ đồng, tăng 24,8% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 756 tỷ đồng, tăng 95,1% so với năm 2016 và vượt 15% kế hoạch năm. Doanh thu thuần hợp nhất quý IV/2017 của doanh nghiệp này đạt 1.525 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2016 nhờ bàn giao các dự án mới gồm căn hộ Fuji, Kikyo, EhomeS Phú Hữu và cụm biệt thự trong các dự án này. Riêng nhóm sản phẩm biệt thự chiếm 23% doanh thu cuối năm.

Trong khi các công ty địa ốc báo lãi khủng nhờ bàn giao nhiều dự án căn hộ, nhóm doanh nghiệp ngành xây dựng cũng có kết quả kinh doanh đầy tích cực do liên quan mật thiết giữa thị trường địa ốc và ngành này.

Năm qua Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 27.153,45 tỷ đồng, tăng 30,7% so với năm 2016 và hoàn thành 106% kế hoạch năm (27.000 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.600 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm trước.

Một đại gia khác trong lĩnh vực xây dựng là Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình cũng báo cáo kết quả kinh doanh tích cực. Năm 2017, Hòa Bình đạt tổng doanh thu 16.046 tỷ đồng, tăng hơn 48,7% so với thực hiện năm 2016, hoàn thành 103% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế 860 tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2016, hoàn thành 104% kế hoạch đề ra.

Công ty cổ phần Xây dựng số 5 cũng đạt 1.967 tỷ đồng doanh thu trong năm 2017, tăng 33,7% so với năm 2016, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 43,1% so với năm 2016.

Theo dự báo của các chuyên gia bất động sản, với số lượng căn hộ dự kiến sắp bàn giao trong năm 2018 tiếp tục tăng mạnh, nhiều khả năng các doanh nghiệp ngành này sẽ hứa hẹn có một năm tài chính tươi sáng do được ghi nhận doanh thu cao trong vòng 12 tháng tới.

Thống kê của Savills Việt Nam, riêng năm 2017, ước tính Sài Gòn sẽ có khoảng 21.000 căn hộ được bàn giao, đưa vào sử dụng từ các dự án đã xây dựng và chào bán từ những năm 2015-2016. Nếu tính cả nguồn cung hoàn thiện và mới trong giai đoạn 2017-2018 tại TP HCM có thể chạm mốc 70.000 căn hộ.

Vũ Lê