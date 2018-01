Chìa khóa trao tay

Thời điểm cuối năm, thị trường bất động sản chuyển biến sôi động, nhiều người có tâm lý mua nhà để an cư trước Tết Mậu Tuất.

Nắm bắt nhu cầu đó, chủ đầu tư Sơn Thuận đã tung ra những căn cuối cùng của dự án Oriental Plaza (trung tâm quận Tân Phú, TP HCM) theo hình thức chìa khóa trao tay - khách hàng được nhận nhà ngay sau khi giao dịch thành công.

Căn hộ Oriental Plaza đã hoàn thiện, sẵn sàng bàn giao cho cư dân.

Bên cạnh đó, khách mua nhà tại thời điểm này sẽ được nhận căn hộ hoàn thiện nội thất cơ bản. Chủ đầu tư cho biết cửa chính có khả năng chống cháy 60 phút cùng hệ thống đèn led Duhal tiết kiệm điện, ván lót sàn nhập khẩu, thiết bị vệ sinh ToTo, gạch ceramic chống thấm, lớp chống trượt prime trong khu nhà tắm.

Tường bếp đồng thời được ốp kính sơn màu, khu sân phơi thông thoáng, không làm ảnh hưởng đến mỹ quan của căn hộ cũng như toàn dự án.

Mỗi block trong Oriental Plaza trang bị thang máy nhãn hiệu Mitsubishi, Schindler - một trong những thương hiệu thang máy hàng đầu thế giới về tốc độ cao và an toàn nhập khẩu từ Thái Lan. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn cho cư dân, dự án được trang bị hệ thống bảo vệ an ninh 3 lớp, quản lý bằng video call, vân tay và thẻ từ.

Toàn bộ tiện ích của Oriental Plaza đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Theo chủ đầu tư, dự án bắt đầu bàn giao từ quý I/2017, hiện 80% số căn hộ đã có người ở, tạo nên một cộng đồng cư dân văn minh.

Thanh toán linh hoạt

Nhằm tạo điều kiện cho những khách hàng muốn nhận nhà ngay đón tết 2018, chủ đầu tư đưa ra mức giá từ 2,2 tỷ đồng cho căn hoàn thiện nội thất, cùng chương trình thanh toán mới với nhiều ưu đãi.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần thanh toán 50% giá trị căn hộ sẽ nhận nhà ngay. 50% còn lại có thể trả chậm trong 9 tháng không tính lãi suất.

Không gian cộng đồng là yếu tố được chủ đầu tư chú trọng.

Liên Việt Post Bank, ngân hàng liên kết và tài trợ dự án cam kết sẽ hỗ trợ cho vay trong 15 năm, lên đến 70% giá trị căn hộ, dành riêng cho khách mua Oriental Plaza giai đoạn này.

Ngoài ra, khách hàng thanh toán 95% giá trị căn hộ đợt một ngay khi ký hợp đồng sẽ được giảm trực tiếp vào giá bán là 3% giá trị căn hộ. Những căn tung ra dịp này là những căn cuối cùng của dự án.

Vị trí đắc địa

Khu căn hộ và trung tâm thương mại Oriental Plaza tọa lạc tại mặt tiền Âu Cơ - tuyến đường huyết mạch chạy khởi đầu từ quận 11 dọc theo ranh giới địa bàn quận Tân Phú và Tân Bình, nối vào khúc đường Trường Chinh (quận 12).

Thêm vào đó, dự án này nằm ngay vị trí đối diện trục đường Nguyễn Hồng Đào để kết nối giữa đường Âu Cơ và khúc đường Trường Chinh (quận Tân Bình).

Bãi đỗ xe thông minh tại dự án Oriental Plaza.

Tiện ích đầy đủ

Nằm tại trung tâm quận Tân Phú, Oriental Plaza thừa hưởng trọn vẹn tiện ích ngoại khu từ giáo dục, y tế, vui chơi giải trí, dịch vụ hành chính công. Đó là sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, siêu thị Aeon Mall, Co.op Mart, siêu thị Auchan, công viên văn hóa Đầm Sen, sân Tennis Bàu Cát, chợ Bàu Cát, chợ Tân Bình, bệnh viện quận Tân Phú, UBND quậnTân Phú.

Dự án còn hưởng lợi khi khu vực này đang có những bước phát triển về hạ tầng và tốc độ đô thị hóa như xây dựng khu thương mại Aeon Mall mở rộng trong năm 2018, mở rộng đường Thoại Ngọc Hầu, Hòa Bình, Tân Kỳ Tân Quý. Tuyến Metro 6 Bà Quẹo - Phú Lâm cũng đang được xây dựng tạo sự kết nối thuận lợi với khu trung tâm và các vùng lân cận.

Thế Đan