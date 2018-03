Sau 5 năm triển khai xây dựng với nhiều hạng mục sản phẩm bất động sản và tiện ích, hiện khu đô thị Gamuda Gardens nằm tại km 4,4, Pháp Vân, quận Hoàng Mai, Hà Nội đã ra mắt sản phẩm nhà đất thuộc giai đoạn cuối cùng của dự án - Liền kề Dahlia Homes.

Quy hoạch tổng thể của Gamuda Land là sự kết hợp hài hòa của những yếu tố then chốt về kiến trúc, bố trí hợp lý các tiện ích nhằm đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân. Bên cạnh đó, chủ đầu tư dự án còn quy hoạch đường phố tạo điều kiện thuận lợi cho người đi bộ hoặc đạp xe; cách sắp đặt cảnh quan xanh và khu vực chung giữa các khu nhà, nhằm tạo ra luồng sinh khí mới cho không gian sống.

Gamuda Gardens hội tụ nhiều ưu điểm như vị trí đắc địa, hạ tầng tiên tiến, giao thương thuận lợi, không gian sống xanh.

Khu đô thị Gamuda Gardens rộng 78 hecta là một trong ba phân khu của đại dự án Gamuda City, do chủ đầu tư Gamuda Land đầu tư xây dựng. Ra mắt thị trường từ năm 2014, Gamuda Gardens hội tụ nhiều ưu điểm như vị trí đắc địa, hạ tầng tiên tiến, giao thương thuận lợi, không gian sống xanh.

Chị Thu Minh (Hai Bà Trưng, Hà Nội), một trong những cư dân của khu đô thị Gamuda Gardens cho biết: "Gia đình tôi đã dọn về ở từ đầu tháng 3/2016. Đây là một không gian sống mà tôi và gia đình luôn mong muốn - thanh bình, xanh mát, hài hòa với thiên nhiên".

"Đây cũng là lý do sau 5 năm ra mắt, hầu hết sản phẩm trong khu đô thị Gamuda Gardens đã bàn giao cho cư dân sử dụng như: The ONE Residence, tiểu khu Botanic, The THREE Central…", đại diện chủ đầu tư cho biết.

Chính sách trả chậm trong 24 tháng

Tiếp nối thành công của các dự án đã hoàn thiện và bàn giao, tháng một vừa qua, chủ đầu tư Gamuda Land đã giới thiệu ra thị trường khu nhà liền kề Dahlia Homes. Đây là sản phẩm thuộc giai đoạn cuối cùng của khu đô thị Gamuda Gardens. Hiện 70% số lượng căn liền kề Dahlia Homes đã tìm được chủ nhân.

Ngoài việc thừa hưởng đầy đủ tiện ích của khu đô thị Gamuda Gardens như sân tennis, phòng tập gym, hệ thống trường học quốc tế, bệnh viện quốc tế… các cư dân tương lai còn có cơ hội sở hữu nhà liền kề với mức giá từ 8 tỷ đồng. Đặc biệt, chủ đầu tư cho biết sẽ áp dụng chính sách trả chậm cho khách hàng trong 24 tháng kể từ thời điểm nhận bàn giao nhà mà không cần sự hỗ trợ của ngân hàng hoặc chứng minh tài chính.

Liền kề Dahlia Homes quy hoạch xây dựng trên khu đất có quy mô 37.866 m2 bao gồm 362 căn liền kề với nhiều ưu điểm vượt trội về diện tích, cảnh quan, thiết kế so với các khu liền kề trước.

Tất cả các căn đều xây cao 3,5 tầng với khoảng sân thượng rộng tạo khu quây quần cho gia đình vào các dịp cuối tuần như khu vực nướng, khu vực thư giãn, nghỉ ngơi.

Ngoài ra, các căn liền kề Dahlia Homes còn có khoảng sân trước và vườn sau rộng cùng hệ thống cửa sổ lớn, ban công thoáng đãng, giúp lưu thông không khí và ánh sáng tự nhiên đến từng góc phòng, tạo cho gia chủ không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Thế Đan