50 USD mỗi m2 giá thuê văn phòng khu đất vàng Sài Gòn / Giá văn phòng cho thuê TP HCM cao nhất ASEAN

Jones Lang LaSalle (JLL) Việt Nam xác nhận đã tư vấn thành công giao dịch này nhưng từ chối tiết lộ danh tính vì lý do bảo mật thông tin.

Ban đầu, theo JLL, khách tìm thuê 9.200 m2 sàn văn phòng tại cao ốc hạng A vừa đưa vào hoạt động năm ngoái trên đường Lê Lợi, quận 1. Sau đó, đơn vị này lại đặt thêm 800 m2 sàn cũng tại cao ốc trên, nâng tổng diện tích sàn thực thuê lên 10.000 m2. “Đây là giao dịch thuê văn phòng lớn nhất trong 10 năm qua tại thị trường văn phòng cho thuê TP HCM”, JLL cho hay.

Tổng giá trị hợp đồng thuê văn phòng của thương vụ này không được tiết lộ. Tuy nhiên, giá chào thuê của tháp văn phòng hạng A trên phố Lê Lợi, với vị trí tọa lạc trên đất vàng giữa trung tâm quận 1, TP HCM, lại có kết nối trực tiếp với ga metro trong tương lai, đang được thị trường chấp nhận ở mức 45 USD mỗi m2 một tháng.

Mức giá này chưa bao gồm 7 USD phí phục vụ và chưa tính đến thuế giá trị gia tăng (VAT). Với khung giá thị trường này, trung bình mỗi tháng đại gia thương mại điện tử phải chi trả không dưới 520.000 USD cho chi phí mặt bằng, tức hơn nửa triệu USD.

Thị trường văn phòng cho thuê TP HCM đang lập đỉnh với mức giá thuê 50 USD mỗi m2. Ảnh: C.H

Trước đó, đại gia thương mại điện tử này cũng từng thuê một lượng lớn diện tích sàn văn phòng tại Malaysia để phục vụ cho chiến lược bành trướng tại khu vực Đông Nam Á.

Trong báo cáo thị trường bất động sản quý I/2018 do CBRE vừa công bố đầu tháng 4/2018, giá chào thuê văn phòng hạng A tại TP HCM đạt mức bình quân 39,71 USD mỗi m2. Trong quý đầu tiên năm 2018, các tháp văn phòng hạng A có giá thuê tăng 3,5% so với quý trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cá biệt có 2 cao ốc hạng A mới gia nhập thị trường tọa lạc ngay khu trung tâm quận 1 là Deutsches Haus và Saigon Centre giai đoạn 2 đã vọt lên vùng giá đỉnh, chạm ngưỡng 50 USD mỗi m2 một tháng. Vào giai đoạn cao điểm lấp đầy, giá thuê văn phòng tại 2 tòa tháp này tăng 7-10 USD mỗi m2.

Hiện tỷ lệ văn phòng hạng A còn trống tại TP HCM ở mức cực thấp, khoảng 6%. Các nguồn cung mới gia nhập thị trường trong năm 2017 đều nhanh chóng được lấp đầy. Thị trường tiếp tục hấp thụ phần diện tích nhỏ lẻ còn sót lại.

Vũ Lê