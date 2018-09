Tọa lạc trên góc giao lộ Trần Hưng Đạo - Cống Quỳnh, Alpha City sở hữu vị trí đắc địa ngay tại trung tâm quận 1, TP HCM, dễ dàng kết nối với các quận còn lại của thành phố cũng như các tỉnh lân cận. Là dự án của chủ đầu tư Alpha King - tập đoàn bất động sản quốc tế chuyên phát triển các khu phức hợp cao cấp - Alpha City gồm 3 dự án hợp phần là Alpha Town, Alpha Mall và Alpha Hill.

Trong đó, Alpha Town là tòa nhà văn phòng hạng A cao 35 tầng, diện tích mặt sàn lên đến 75.000m2, tạo không gian làm việc cho khoảng 10.000 người. Theo thiết kế, dự án sẽ bao gồm những điểm đặc trưng như trần cao 3m thông thoáng, toilet riêng cho lãnh đạo cấp cao, không gian tầng thượng đa năng gồm vườn zen, khu vực yoga, BBQ, trung tâm đào tạo ngoài trời, khu làm việc ngoài trời...

Alpha Town cũng trang bị nhiều tính năng thông minh như hệ thống quản lý khách viếng thăm, công nghệ nhận diện khuôn mặt. Các thiết kế đạt chứng nhận thân thiện với môi trường.

Phối cảnh bên trong sảnh đón khách của Alpha Town.

Trung tâm thương mại Alpha Mall có quy mô 8 tầng, mỗi tầng dành cho các mục đích và hoạt động khác nhau bao gồm thời trang, phụ kiện, trang trí nhà cửa, nhà hàng, quán cà phê, rạp chiếu phim. Riêng rạp chiếu phim CGV tại đây được quy hoạch thành rạp lớn nhất ở quận 1 và cũng là tổ hợp rạp theo phong cách điện ảnh - văn hóa mới mẻ.

Xen kẽ trong trung tâm thương mại là những không gian rộng rãi, thoáng mát dành cho trẻ em và các hoạt động cộng đồng. Alpha Mall còn có khu vực dành cho các sự kiện diễn ra quanh năm như trình diễn thời trang, triển lãm xe hơi, nhảy tập thể hiện đại, các buổi giới thiệu sách, phim ảnh...

Alpha Mall với quy mô lên đến 8 tầng.

Trong khi đó, Alpha Hill là khu căn hộ hạng sang bao gồm toà tháp đôi cao 40 tầng, với đa dạng loại hình căn hộ như căn diện tích lớn, penthouse, căn hộ dạng studio với diện tích 30-50m2. Chủ đầu tư cho biết, đây sẽ là dự án căn hộ "biến hình" đầu tiên tại Việt Nam. Các căn hộ trang bị công nghệ quản lý thông minh cùng nội thất biến hình, dễ dàng chuyển đổi không gian sống theo mục đích sử dụng. Mỗi căn hộ lắp kính 3 lớp, có tác dụng cách nhiệt đến 95%, chống chói, lọc tiếng ồn và cản tia UV vừa tốt cho sức khoẻ, vừa tiết kiệm điện năng.

Dự án có hơn 40 tiện ích tiêu chuẩn quốc tế như cổng vào biệt lập, sảnh chính với thiết kế sang trọng theo tiêu chuẩn khu nghỉ dưỡng. Danh mục các tiện ích của Alpha Hill còn có hồ bơi, khu BBQ, vườn sinh thái trên không, thư viện, phòng sinh hoạt chung, phòng tập gym và yoga, trung tâm chăm sóc trẻ em, quán bar và rạp chiếu ngoài trời nằm trên tầng cao nhất... Ngoài ra, khu căn hộ còn tích hợp hệ thống dịch vụ thông minh như lên kế hoạch cho chuyến du lịch quốc tế, đặt sân golf và nhà hàng, hỗ trợ mua sắm kinh doanh, dịch vụ VIP sân bay, chăm sóc nhà cửa, y tế toàn cầu...

Alpha Hill sở hữu thiết kế độc đáo, để trở thành căn hộ "biến hình" đầu tiên tại Việt Nam.

Alpha City đã được đề cử nhiều giải thưởng quan trọng tại Việt Nam Property Awards 2018, trong đó có các giải tôn vinh tính độc đáo trong thiết kế của khu phức hợp này. Thiết kế của Alpha City được đánh giá không chỉ gìn giữ nét truyền thống và giá trị Việt, mà còn thể hiện sự hiện đại của một phong cách sống mới.

"Alpha City là biểu tượng của một khu phức hợp sinh thái đô thị hiện đại. Nơi gặp gỡ và kết nối của những cá nhân tài hoa và tham vọng nhất, là cánh cửa mở ra một thế giới trẻ trung, năng động và khác biệt, một cộng đồng làm hết sức, sống hết mình và luôn trân trọng những giá trị gia đình truyền thống", đại diện Alpha King chia sẻ.

Theo bà Từ Thị Hồng An - Phó giám đốc bộ phận cho thuê thương mại của Savills TP HCM, thiết kế của Alpha City tương tự như mô hình sống - làm việc - giải trí (live - work - play) trên thế giới.

Phong cách live - work - play hiểu đơn giản là nơi đáp ứng đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống ngay tại một nơi duy nhất mà không tốn nhiều thời gian di chuyển. Xu hướng này cũng đã được các nhà đầu tư bất động sản tiên phong nắm bắt từ trước đó và tạo ra nhiều dự án gây tiếng vang.

Chẳng hạn, dự án The Collection at River Park tại California (Mỹ) có khu nhà ở, nhà hàng, trung tâm thương mại chỉ cách nhau vài phút đi bộ. Một ví dụ khác là The Village tại Warner Center (Los Angeles, Mỹ) tích hợp cả khu chung cư, trung tâm thương mại, giải trí cùng nhiều lĩnh vực khác. Hay The Villages at Global Clark tại Phillipines thì kết hợp nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng và các khu phức hợp thể thao vào trong một đại dự án.

"Cách tiếp cận và nâng tầm giá trị bất động sản của chủ đầu tư Alpha King, dựa trên những dự án đã phát triển ở các thị trường khác cũng là cơ sở để kỳ vọng vào một làn gió mới cho thị trường bất động sản nói chung, cũng như văn phòng - bán lẻ nói riêng tại Việt Nam", bà An đánh giá.

Theo báo cáo thị trường của Savills, đến hết quý II, tổng cung văn phòng của TP HCM đạt xấp xỉ 1,8 triệu m2, tăng 2% theo quý và 10% theo năm. Tình hình hoạt động của thị trường văn phòng tiếp tục được cải thiện, giá thuê tăng 2% theo quý và 7% theo năm. Công suất trung bình duy trì ổn định, ở mức 96%. Hãng nghiên cứu này dự báo đến năm 2020, thị trường văn phòng sẽ tiếp nhận thêm xấp xỉ 516.000m2 sàn.

"Với tỷ lệ sàn trống cực thấp và thiếu hụt về nguồn cung mới, giá thuê văn phòng hạng A và B sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới", báo cáo đánh giá.

Còn đối với thị trường bán lẻ, bà Hồng An cho rằng thị trường ghi nhận tăng trưởng thực lên tới 10% theo năm. Đáng chú ý là doanh thu dịch vụ ẩm thực tăng tới 11,8%, cao hơn mức 3,4% của năm ngoái. Cùng theo xu hướng này, tỷ lệ thương hiệu ẩm thực trong các trung tâm thương mại lớn dần chiếm 30-50%. Ngoài ra, chiến lược ưu tiên hỗ trợ những nhân tố mới của chủ đầu tư cũng tạo ra sự thúc đẩy cho thị trường chung trong tương lai.

Ánh Thúy