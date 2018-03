Ông Vũ Anh Tâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty Tài Nguyên - chủ đầu tư khu phức hợp Kenton Node Hotel Complex cho biết đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện để kịp bàn giao cho các khách hàng mua nhà trước Tết. Dự kiến quý II sẽ đón những cư dân đầu tiên vào ở.

Công ty đang triển khai đợt bán hàng mới với nhiều ưu đãi. Người mua thanh toán trước 30% giá trị căn hộ, được ân hạn nợ gốc không lãi suất đến khi nhận nhà. Cùng với đó là quà tặng một lượng vàng SJC khi mua căn hộ ba phòng ngủ và một điện thoại iPhone X cho căn hộ hai phòng ngủ.

Kenton Node Hotel Complex gồm căn hộ cao cấp, khách sạn 5 sao, khu vực tiện ích và giải trí, tổng mức đầu tư hơn một tỷ USD.

Khu phức hợp Kenton Node Hotel Complex do Công ty Tài Nguyên làm chủ đầu tư, tọa lạc ngay giao lộ Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ, khu Nam Sài Gòn, TP HCM.

Thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn châu Âu, dự án tích hợp nhiều tiện ích cao cấp, gồm 6 không gian riêng biệt mang đến nhiều giá trị văn hóa và tinh thần cho cư dân và du khách. Quy tụ 50 tiện ích nội khu, dự án có nhiều hợp phần công trình đáp ứng các nhu cầu quan trọng của cộng đồng như ăn ở, làm việc, giải trí, y tế, giáo dục...

Ông Vũ Anh Tâm cho biết không gian nhà ở và sinh hoạt chung tách biệt hoàn toàn, mang đến sự an tâm, an toàn cho cư dân. Khu căn hộ phân chia riêng biệt, tất cả tòa tháp có thiết kế hình chữ H bẻ cong, áp dụng nguyên lý khí động học và lệch trục Bắc - Nam nhằm tránh ánh nắng trực tiếp, tiếng ồn và tiếng gió hú. Các căn hộ trong khu Kenton Node - The New Downtown thiết kế như resort bốn sao.

"Chúng tôi kiến tạo nơi đây thành khu an cư, nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn quốc tế. Cư dân không chỉ sở hữu không gian ở mà còn hưởng thụ trọn vẹn tiện ích độc đáo của toàn bộ dự án, đảm bảo mang lại cho các hộ gia đình một chuẩn sống đẳng cấp", ông Tâm chia sẻ.

Phòng khách sử dụng cửa kính cao từ sàn tới trần. Ban công có chất liệu kính để tránh hạn chế tầm nhìn từ trong ra ngoài.

Kenton Node nằm trong khu vực có giao thông thuận tiện với dự án nâng cấp mở rộng hai trục đường chính Nam Sài Gòn là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh.

Trên diện tích đất 10,8ha, dự án có mật độ xây dựng 23%, diện tích cho không gian xanh 77%. Dự án gồm 9 tòa nhà với 16 tháp. Đây là tổ hợp gồm căn hộ ở, căn hộ lưu trú, khách sạn, trung tâm mua sắm, trung tâm dịch vụ ăn uống giải trí, nhà hát biểu diễn và trường học, phòng khám quốc tế. Trong đó khách sạn theo tiêu chuẩn 5 sao có 288 phòng, khu condotel có 586 căn.

Không gian thư giãn 10.000 m2 giữa trung tâm Kenton Node, gồm dòng sông lười, hồ bơi 2.000m2, hồ massage Jacuzzi của Nhật Bản, tích hợp sân khấu catwalk, sân vườn, khu vực BBQ...

Nhằm tạo ra hệ thống tiện ích nội khu khép kín, chủ đầu tư mạnh tay rót vốn xây dựng các hợp phần quan trọng như khu nghỉ dưỡng 10.000 m2 ngay trung tâm dự án với hoa viên, hồ bơi, dòng sông lười, khu vui chơi trẻ em, khu vực tổ chức tiệc ngoài trời...

Bên cạnh đó là sân khấu nhạc nước với vốn đầu tư ba triệu USD, tuyến phố đi bộ Kenton River Walk dài 1,8km có thể đón 10.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi mỗi ngày, nhà hát treo, tòa nhà văn phòng, trường học, bệnh viện quốc tế...

Khánh Anh