Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, tính đến cuối năm 2017, giá đất tại thành phố Nha Trang đã tăng gần 100% so với cùng kỳ 2016. Giá đất nền Đà Nẵng cũng biến động mạnh, tăng khoảng 7 - 8 lần so với năm 2012 và tăng khoảng 25% trong năm 2017 so với năm 2016.

Tương tự, tại huyện đảo Vân Đồn (Quảng Ninh), giá đất nền khu vực này đang tăng gấp 5 - 6 lần giá trị thực. Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhiều tỉnh như Cần Thơ, Long An, Vĩnh Long, Hậu Giang, thị trường bất động sản cũng có giao dịch sôi nổi. Giá đất ở hầu hết các khu vực này đều tăng 30% - 35% so với năm ngoái. Tại Hà Nội, nếu giá chung cư ở mức ổn định thì hầu hết các dự án đất nền đều biến động tăng 5 - 10% so với 2016

Lý giải nguyên nhân khiến đất nền tăng giá tại nhiều nơi, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho rằng, quỹ đất ở của các thành phố ngày một hạn hẹp, trong khi đó, nhu cầu đầu tư loại hình bất động sản này càng tăng khiến cho giá nhà đất tại các tỉnh tăng.

Eurowindow Garden City Thanh Hóa.

Theo giới chuyên gia, tại Thanh Hóa, bất động sản có sự điều chỉnh giá đất nền biến động mạnh trong hai năm trở lại đây. Với thế mạnh là tỉnh có diện tích lớn về cả diện tích và dân số (đứng thứ 5 về diện tích và thứ 3 về dân số - 3,5 triệu người), nhu cầu về bất động sản của tỉnh trong thời gian tới rất lớn.

Mặt khác, Thanh Hoá còn là đô thị biển, ước tính đón 5 triệu lượt du khách một năm. Sự nâng cấp đô thị và lượng khách du lịch tăng kéo theo nhu cầu về dịch vụ du lịch, thương mại, nông hải sản, nhu cầu về mặt bằng kinh doanh, đất nền để ở của tầng lớp doanh nhân trí thức, giới chuyên gia nhận định.

Đón đầu xu thế về đô thị mới, về thành phố trẻ năng động và nhằm đáp ứng nguồn cầu, chủ đầu tư công bố mở bán dự án Eurowindow Garden City vào ngày 24/4.

Dự án tọa lạc ngay giữa trung tâm mới của thành phố, tại ngã tư vòng xuyến chim Lạc Hồng, có hai mặt tiếp giáp với hai đại lộ lớn Nguyễn Hoàng và Hùng Vương. Ngay bên cạnh dự án là UBND thành phố Thanh Hóa và các sở, ban, ngành, cung triển lãm thể thao, các trung tâm tài chính, ngân hàng của tỉnh Thanh Hóa, khách sạn 5 sao, siêu thị...

Dự án này đồng thời nằm trong quy hoạch định hướng phát triển về trung tâm thương mại dịch vụ. Đây cũng là khu vực gần với trung tâm hành chính của thành phố, hứa hẹn trong tương lai sẽ rất sầm uất nhất.

Nhà phố thương mại hai mặt tiền

Eurowindow Garden City là dự án nhà phố thương mại hai mặt tiền - mô hình nhà ở hiện đại kết hợp giữa mục đích ở và kinh doanh.

Phía trước ngôi nhà tiếp giáp với đường lớn thuận lợi cho việc kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng. Mặt tiền phía sau là nơi để xe và lối lưu thông lên các tầng trên cao.

Cách bố trí hợp lý và thiết kế thông minh mang lại cho gia chủ một không gian sinh hoạt riêng, tách biệt với hoạt động kinh doanh phía trước. Việc trang bị thang máy bên cạnh cầu thang bộ cũng giúp cho mọi người di chuyển thuận lợi, phù hợp với các gia đình trẻ hay gia đình nhiều thế hệ có trẻ em và người lớn tuổi.

Hệ thống tiện ích cao cấp

Ngoài chất lượng không gian sống xanh, dự án nói trên còn ghi điểm bởi những tiện ích cao cấp. Tại đây, hệ thống nhà hàng, trung tâm mua sắm, khu fitness ngoài trời với hệ thống dụng cụ tập luyện đa năng, khu vui chơi trẻ em, đường cây xanh dạo bộ… đều được tích hợp ngay tại dự án.

Bên cạnh đó, cư dân còn được đảm bảo chất lượng không gian sống đẳng cấp. Toàn bộ dự án được đầu tư lắp đặt hệ thống cửa cao cấp Eurowindow có độ bền, độ kín khít, khả năng cách âm, cách nhiệt cao, đóng mở ba chiều mang đến cho cư dân không gian sống yên tĩnh, riêng tư.

An toàn cũng là yếu tố được chủ đầu tư đặt lên hàng đầu. Dự án có trang bị hệ thống kiểm soát an ninh khép kín (camera 24/24) giúp cư dân an tâm trải nghiệm cuộc sống chất lượng cao. Ngoài ra, các tòa chung cư trang bị hệ thống thang máy hiện đại, tốc độ cao 3m/s, thang máy được tính toán kỹ và lắp đầy đủ giúp cư dân tiết kiệm thời gian di chuyển.

Gia tăng giá trị sau sở hữu

Theo chủ đầu tư, Eurowindow Garden City chỉ triển khai hơn 200 căn nhà phố. Theo tính toán của chủ đầu tư, nếu như phần lớn các căn được bán với mức giá 4-9 tỷ đồng thì chỉ sau 5-7 tháng, giá trị của nó sẽ tăng ít nhất 30% khi cư dân về ở và hoạt động giao thương diễn ra tấp nập.

Để đảm bảo tính công bằng, chủ đầu tư cho biết, các nhà đầu tư sẽ phải bốc thăm để được quyền mua.

Nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đầu tháng 5/2018, chủ đầu tư sẽ tổ chức lễ bốc thăm quyền được mua nhà tại dự án Eurowindow Garden City. Theo đó, 20 khách hàng đặt mua đầu tiên sẽ được tặng một Logo Eurowindow Garden City vàng 9999 trị giá một chỉ vàng. Tất cả khách hàng đặt cọc được tham gia bốc thăm may mắn và có cơ hội trúng thưởng một xe SHmode, một tivi SamSung 42 In và 5 nồi cơm điện thương hiệu Sharp.

