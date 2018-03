Giá đất quanh ga metro ở trung tâm Sài Gòn tăng vọt / Nở rộ dự án bất động sản gần trạm metro Sài Gòn

Công ty TNHH Gachvang vừa công bố báo cáo biến động giá đất các tuyến đường có vị trí gần 14 nhà ga (deport - các trạm đón) của tuyến metro số một trong vòng 12 tháng qua.

Điểm xuất phát của ga đầu tiên nằm tại trung tâm quận 1, Chợ Bến Thành kéo dài đến điểm cuối, là ga thứ 14, nằm ngay Bến xe miền Đông (sắp di dời từ Bình Thạnh ra quận 9). So với tháng 2/2017, giá đất quanh trục giao thông mới này vào tháng 2/2018 đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Nhóm các ga tọa lạc tại khu vực quận 1 ghi nhận giá đất ga Nhà hát TP HCM có tỷ lệ tăng giá bình quân dẫn đầu toàn tuyến metro, biên độ tăng 52,4%. Giá đất quanh ga Ba Son tăng bình quân 47,4% còn tại ga Bến Thành giá đất đội lên 36,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuyến metro đầu tiên tại TP HCM đang tạo cú hích tăng giá đất quanh 14 ga (trạm đón) dù tiến độ toàn dự án bị chậm so với dự kiến. Ảnh: Quỳnh Trần

Nhóm các ga tọa lạc tại quận Bình Thạnh gồm có Văn Thánh và Tân Cảng ghi nhận giá đất vọt lên 43,8%. Trong khi đó giá đất tại ga An Phú (quận 2) cũng bật lên 36,7%. Bình Thái là ga duy nhất thuộc địa bàn quận 9 ghi nhận có giá đất tăng trên ngưỡng 30%.

Các ga còn lại Rạch Chiếc, Thảo Điền, Khu Công nghệ cao, ngã tư Thủ Đức, Phước Long lần lượt có giá đất tăng ở biên độ 9,4-17,2%. Ga cuối cùng tại Bến xe Miền Đông có tốc độ tăng giá đất khiêm tốn nhất là 4,8%.

Tuy nhiên, khác biệt so với 13 ga trên, Suối Tiên bất ngờ trở thành ga duy nhất thuộc tuyến mero số một xuất hiện tình trạng giảm giá đất, rớt 18,7% so với hồi tháng 2/2017. Giải thích sự cá biệt này, Gachvang cho biết, nguyên nhân là do trên thị trường xuất hiện nhiều mức giá chào bán đất tại đây có sự điều chỉnh so với 12 tháng trước. Song, nhiều khả năng sự sụt giảm này chỉ mang tính tạm thời.

Gachvang dự báo, tiến độ của tuyến metro số một đang chậm hơn dự kiến vì gặp một số vấn đề về việc đội giá, thu xếp, giải ngân vốn nhưng trên tinh thần chung, TP HCM đang quyết liệt thực hiện trục giao thông trọng điểm này.

Do đó, giá đất quanh các ga metro xét trong chu kỳ dài hạn vẫn sẽ tiếp tục xu hướng đi lên nhờ được cộng hưởng rất lớn từ hàng loạt các dự án bất động sản quy mô lớn đã lần lượt mọc lên quanh tuyến metro để đón sóng hạ tầng mới.

Vũ Lê