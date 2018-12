70 USD mỗi m2 thuê văn phòng trên đất vàng Sài Gòn / Nhu cầu thuê văn phòng TP HCM cao nhất Đông Nam Á

Jones Lang LaSalle (JLL) vừa công bố báo cáo giá thuê văn phòng cao cấp khu vực châu Á Thái Bình Dương với điểm sáng là sự thăng hạng và tăng giá mạnh mẽ của thị trường TP HCM. Nghiên cứu này tập trung ghi nhận mức giá giao dịch của các tòa nhà văn phòng chất lượng tốt nhất trên 61 thành phố tại các quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á Thái Bình Dương.

Được xếp vào nhóm thị trường mới nổi, giá thuê gộp văn phòng cao cấp tại TP HCM đạt 635USD một m2 mỗi năm, tăng gần 7% so với cùng kỳ năm trước và lọt vào top 20 của các thành phố có giá thuê văn phòng cao nhất châu Á Thái Bình Dương. Cá biệt có tòa nhà thuộc vùng lõi trung tâm Sài Gòn thậm chí còn ghi nhận mức giá thuê kỷ lục, vọt lên 936 USD mỗi m2 một năm. Đây là mức giá lập đỉnh gần nửa thập kỷ qua tại đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam.

JLL đánh giá, thị trường văn phòng tại TP HCM đang tăng nhiệt với làn sóng thâm nhập thị trường của nhiều tập đoàn đa quốc gia mặc dù nguồn cung tổng cộng 2 triệu m2 sàn văn phòng, thấp hơn 5 lần so với thị trường Bangkok. Sự thiếu hụt nguồn cung văn phòng chất lượng cao tại Sài Gòn đã không ngừng thúc đẩy giá thuê tăng mạnh.

Các tập đoàn tài chính không ngại chi tiền cho không gian văn phòng cao cấp tại TP HCM. Ngành ngân hàng và dịch vụ tài chính là những công ty hàng đầu về nhu cầu không gian văn phòng cao cấp trên toàn cầu, là nhóm đứng đầu trong danh sách 72 nhóm khách thuê chủ chốt.

Ngoài điểm sáng là thị trường văn phòng mới nổi TP HCM có tốc độ tăng giá mạnh mẽ, báo cáo này cũng đề cập đến vị thế của nhiều thành phố có giá văn phòng đắt đỏ nhất khu vực.

Giá thuê văn phòng cao cấp tại trung tâm Hong Kong lên đến 3.638USD mỗi m2 một năm, tại phố tài chính Bắc Kinh là 2.034USD mỗi m2 một năm và Phố Đông Thượng Hải là 1.410USD mỗi m2 một năm.

Mức giá cao kỷ lục tại trung tâm Hong Kong là do các tập đoàn Trung Quốc không ngưng săn lùng mặt bằng văn phòng hạng A. Điều này đã khiến nhiều công ty phải chuyển hướng sang những tòa nhà văn phòng giá cả phải chăng nằm ngoài trung tâm.

Giá thuê gộp của khu đông Hong Kong và khu đông Cửu Long thấp hơn Khu trung tâm lần lượt là 64% và 76%. Các công ty tài chính, bảo hiểm, bất động sản và các dịch vụ chuyên nghiệp đang dần chuyển văn phòng sang khu đông Hong Kong, và các ngành này chiếm 37% lượng khách thuê văn phòng. Các công ty công nghệ và luật cũng đang dịch chuyển từ khu trung tâm sang khu đông Hong Kong.

Khu trung tâm Hong Kong hiện có giá thuê văn phòng đắt hơn 60% so với lõi trung tâm của New York. Năm nay là năm thứ tư khu trung tâm Hong Kong tiếp tục là nơi có giá thuê văn phòng cao cấp đắt nhất thế giới, theo báo cáo của JLL. Giá thuê gộp - bao gồm tiền thuê, thuế và phí dịch vụ - cao hơn 60% so với trung tâm New York và gần 75% so với bờ đông London.

Những thị trường lớn tại Trung Quốc bao gồm Hong Kong, Bắc Kinh, Thâm Quyến và Thượng Hải đều thuộc top 10 thị trường văn phòng cao cấp đắt nhất châu Á. Điều này cho thấy việc di chuyển ra ngoài trung tâm đang diễn ra tại nhiều thành phố của Trung Quốc khi các công ty tìm cách tiết kiệm chi phí.

Vũ Lê