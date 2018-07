SonKim Land cùng Công ty CP Quốc Lộc Phát và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa ký kết hợp tác chiến lược khởi động dự án The Metropole Thủ Thiêm.

Theo đại diện đơn vị phát triển, dự án lấy cảm hứng từ khu trung tâm thương mại, văn hóa, giải trí của Sydney (Australia) với các công trình biểu tượng như nhà hát Con sò, cảng Sydney, cảng Darling, khu thương mại sầm uất...

Khu trung tâm thương mại cảng Darling (Australia). Ảnh: Shutterstock.

Mục tiêu của chủ đầu tư là phát triển The Metropole Thủ Thiêm thành khu phức hợp có cộng đồng cư dân văn minh, hệ thống tiện ích hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống của người dân TP HCM.

Kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm

Sở hữu lợi thế vị trí ngay lõi trung tâm khu đô thị mới, The Metropole nằm sát đường vòng cung của sông Sài Gòn, đoạn bao bọc bán đảo Thủ Thiêm.

Dự án kết nối với trung tâm quận 1 qua hầm vượt sông Sài Gòn, cầu Thủ Thiêm... Trong tương lai, dự án sẽ có tính kết nối cao hơn nhờ những công trình trọng điểm khu vực lõi thành phố như các cây cầu nối bán đảo Thủ Thiêm với quận 1, quận 4 và quận 7, cầu đi bộ nối với đường Nguyễn Huệ, tuyến metro số 2.

Bao quanh bởi những công trình biểu tượng của Sài Gòn

The Metropole Thủ Thiêm thừa hưởng hàng loạt tiện ích ngoại khu quy mô lớn. Trong đó có công viên hồ trung tâm Thủ Thiêm, công viên ven sông... Các công trình trọng điểm của thành phố như dự án nhà hát nhạc vũ kịch, trung tâm hội nghị cũng đang trong giai đoạn nghiên cứu xây dựng. Đây là những công trình góp phần tạo nên không gian văn hóa, nghệ thuật, kiến trúc mới của thành phố.

Phối cảnh vị trí dự án The Metropole Thủ Thiêm do Quốc Lộc Phát đầu tư, SonKim Land phát triển.

Bên cạnh đó, cư dân dự án dễ dàng tiếp cận phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, chợ Bến Thành, nhà thờ Đức Bà, bưu điện thành phố, nhà hát lớn...

Hệ thống tiện ích hoàn chỉnh

Nhằm đáp ứng nhu cầu của cộng đồng cư dân thành đạt, dự án The Metropole được xây dựng kèm theo hệ thống tiện ích nội khu hoàn chỉnh quy mô lớn. Trong đó có khu thương mại bán lẻ dưới lòng đất Crescent Boulevard, quảng trường trung tâm dự án... Ngoài ra các con đường đi bộ nội khu, công viên, khu mua sắm, ẩm thực đa dạng cũng sẽ góp phần xây dựng cộng đồng cư dân sầm uất trong tương lai.

Đối tượng khách hàng của dự án là nhóm cư dân trẻ, thành đạt, năng động, ưa chuộng không gian sống nhiều tiện nghi, kết nối thuận tiện với khu vực trung tâm.

Metropole Thủ Thiêm do công ty Quốc Lộc Phát làm chủ đầu tư, SonKim Land phát triển. Toàn dự án gồm 4 phân khu trên vùng đất rộng 7,6ha. Trong đó có hai khu thương mại, hai khu căn hộ The Galleria Residences sắp ra mắt thị trường và sau đó là The Opera Residences.

Khánh Anh