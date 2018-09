Ngày 15/9, Công ty Cổ phần Hóa Dầu Quân Đội (Mipec) sẽ ra mắt toà M1 dự án Mipec City View. Đây là dự án nối tiếp thành công từ dự án mang thương hiệu Mipec như: Mipec Riverside, Citadines Bayfront Nha Trang, Mipec Tower, Mipec 183...

Theo chủ đầu tư, mong muốn mang đến cho cư dân tương lai một dự án chất lượng cao và đảm bảo điều kiện sống tốt nhất, Mipec đã lựa chọn những đối tác uy tín hàng đầu trên thị trường gồm: tư vấn thiết kế - VNCC , thi công - CDC, giám sát thi công là Apave, tập đoàn Artelia làđơn vị quản lý

Toà nhà sở hữu vị trí đẹp nhất dự án

Nằm trong tổ hợp dự án Mipec City View, tọa lạc tại phường Kiến Hưng - trung tâm quận Hà Đông, toà M1 sở hữu vị trí đẹp nhất dự án với tầm nhìn thoáng từ cả 4 mặt tòa nhà.

Đây cũng là toà duy nhất nằm tách biệt với các toà nhà còn lại, tiếp giáp trực tiếp 2 mặt đường giao thông lớn, thuận tiện kết nối đến trung tâm hành chính - kinh tế - văn hóa quận Hà Đông cũng như các tuyến giao thông huyết mạch như Nguyễn Xiển - Xa La, đường Vành đai 3, đường 70 - Lê Trọng Tấn - Phúc La - Văn Phú.

Dự án Mipec City View có 7 tòa nhà cao 25 tầng tại Hà Đông, Hà Nội.

Nhờ đó, cư dân tại dự án có thể dễ dàng di chuyển tới các bệnh viện lớn như Viện Quân y 103, Viện Bỏng quốc gia...; hệ thống trường học các cấp từ mầm non tới Đại học như trường mầm non Hà Nội - Thăng Long, Trường tiểu học và THCS Kiến Hưng, Học viện Quân y, Học viện Bưu chính viễn thông, Học viện An ninh...và các trung tâm mua sắm - vui chơi giải trí của quận.

Thiết kế thông minh, tối đa công năng sử dụng

Toàn bộ các căn hộ tại toà M1 cũng như toàn bộ dự án Mipec City View có thiết kế kiến trúc hiện đại, tối ưu hoá diện tích và công năng sử dụng, mang lại không gian sống tiện nghi, thoải mái cho nhu cầu đa dạng của cư dân.

Căn hộ tại tòa M1có từ 2-3 phòng ngủ với diện tích từ 56,8-83,2 m2 (thông thủy) giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn phù hợp với mục đích sử dụng của gia đình.

Tòa M1 thiết kế theo phong cách hiện đại.

Điểm nổi bật trong kiến trúc tòa M1 là 100% các căn hộ đều có khoang bếp riêng và 2 ban công để đón tối đa ánh sáng và nguồn gió tự nhiên tạo nên không gian sống trong lành, giao hòa với thiên nhiên.

Tiện ích nhân đôi

Ngoài hệ thống tiện ích toàn dự án, cư dân M1 còn sở hữu cáctiện ích riêng của tòa nhà như: phòng sinh hoạt cộng đồng, khu thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe, đường dạo bộ, khu vực cảnh quan cây xanh, khu tập gym ngoài trời, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, hệ thống an ninh, camera 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy đạt chất lượng cao. Tất cả đã tạo nên một không gian sống an toàn, hiện đại, một cộng đồng cư dân văn minh, tân tiến tại trung tâm quận Hà Đông.

Tòa M1 có mật độ xây dựng thấp 39,6%, toàn bộ phần diện tích còn lại dành cho không gian xanh và không gian công cộng với 5 tháng máy, 2 khu vực đỗ xe rộng cùng phòng sinh hoạt cộng đồng lớn.

Ưu đãi dịp ra mắt

Nhân dịp ra mắt toà căn hộ M1, chủ đầu tư Mipec triển khai nhiều chương trình ưu đãi cho những chủ nhân tương lai của Mipec City View như: tặng gói dịch vụ quản lý lên tới 24 tháng, hỗ trợ vay tới 70% giá trị căn hộ, trong đó chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất 0% cho khoản vay lên tới 65% đến khi nhận bàn giao nhà (dự kiến quý hai năm 2019), tặng ưu đãi tương đương 1% giá trị căn hộ mới khi hách hàng mua hoặc giới thiệu người thân mua từ căn hộ thứ 2.

Trong tháng 9/2018, nếu đặt mua căn hộ thành công, hách hàng còn có cơ hội nhận nhiều phần quà hấp dẫn như xe Huyndai i10, xe máy Honda SH, xe máy Honda Vision và nhiều quà tặng giá trị khác.

Thanh Thư