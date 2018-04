Vị trí thuận lợi

Điểm cộng đầu tiên của dự án nghỉ dưỡng 5 sao này là có vị trí không quá xa TP HCM - trung tâm kinh tế, văn hóa, giải trí của miền Nam. Tọa lạc tại khu vực Hồ Tràm (Bà Rịa - Vũng Tàu), từ dự án du khách có thể dễ dàng đến TP HCM qua cao tốc Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51.

Trên thế giới, các điểm du lịch nghỉ dưỡng phát triển mạnh đều nằm lân cận những thành phố lớn nhờ ưu điểm thuận tiện giao thông, tiết kiệm thời gian di chuyển. Chẳng hạn tại Thái Lan, Pattaya và Hua Hin (có thể di chuyển bằng xe hơi trong 2-3 giờ từ Bangkok) thu hút lượng khách du lịch cao gấp 8 lần so với Phuket, Koh Samui (phải đi máy bay).

Phối cảnh căn hộ mẫu của Melia Hồ Tràm.

100% căn hộ mặt tiền biển

Theo ông Nguyễn Nam Sơn - Chủ tịch Tanzanite International (chủ đầu tư dự án), vị trí mặt tiền biển luôn có sức hấp dẫn đối với khách du lịch và chủ sở hữu, nhất là khi quỹ đất giáp biển ngày càng khan hiếm.

Ông dẫn chứng những căn hộ mặt tiền biển đang có giá chào bán 2.700-4.000 USD mỗi m2, trong khi các căn hộ cao cấp không sở hữu ưu thế này có giá bán chỉ 1.700-2.700 USD một m2.

"Sự chênh lệch này cho thấy vị trí mặt tiền biển luôn có sức hấp dẫn đối với khách du lịch và chủ sở hữu, đặc biệt khi quỹ đất giáp biển ngày càng khan hiếm", ông nhận định.

Tại Melia Hồ Tràm at The Hamptons, 100% các căn hộ mặt tiền biển là sự kết hợp giữa ánh sáng tự nhiên cùng vẻ đẹp bãi biển Hồ Tràm.

Ngoài ra, mỗi căn hộ đều sở hữu ban công với cửa kính trượt lớn, giúp người ở tận hưởng tối đa không gian sống gần gũi với thiên nhiên.

Tiềm năng sinh lời

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã tăng đáng kể trong 10 năm qua, từ mức 4 triệu lượt người vào năm 2007 lên mức gần 13 triệu lượt vào năm 2017.

Ngân sách tiêu dùng của khách du lịch nội địa cũng có xu hướng tăng lên, đạt mức 86 USD mỗi người một ngày, theo báo cáo của Vietnam Capital Partners. Đây là một trong những lý do chính khiến căn hộ khách sạn có sự phát triển nhanh chóng tại Việt Nam trong những năm gần đây.

Đáng chú ý, dự án không có khối khách sạn thương mại riêng của chủ đầu tư nên 100% khách du lịch nghỉ dưỡng được phân bổ vào các căn hộ khách sạn của chủ sở hữu mà không xảy ra vấn đề cạnh tranh với nhau. Chủ đầu tư cam kết tỷ lệ lấp đầy phòng của chủ sở hữu sẽ được đảm bảo ở mức cao nhất, mang lại nguồn lợi nhuận tăng trưởng bền vững qua hàng năm

Đơn vị quản lý quốc tế

Dự án do Melia Hotels International - đơn vị quản lý quốc tế đến từ Tây Ban Nha - trực tiếp vận hành. Đây là nhà điều hành khách sạn tiêu chuẩn 5 sao đã có hơn 60 năm kinh nghiệm và sở hữu mạng lưới khách hàng thân thiết trên hơn 40 quốc gia.

"Đơn vị vận hành sẽ đưa Melia Hồ Tràm at The Hamptons trở thành 'thiên đường nghỉ dưỡng' miền Nam, thu hút khách hàng đến từ khắp nơi, đảm bảo tỷ suất thuê phòng cao. Bên cạnh đó, chủ sở hữu sẽ vô cùng an tâm vì tài sản của mình được bảo dưỡng và duy trì theo tiêu chuẩn 5 sao", chủ đầu tư cho biết.

Ánh Thúy