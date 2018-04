Theo bà Nguyễn Minh Thư - Giám đốc kinh doanh sàn giao dịch Real Plus, thời gian gần đây ghi nhận sự thay đổi về cách tìm hiểu thông tin dự án của khách hàng. Nếu trước kia những yếu tố được người mua căn hộ đề cập đầu tiên là giá bán, diện tích, ưu đãi, vị trí... thì bây giờ nhiều người ngay từ đầu đã quan tâm đến vấn đề PCCC.

"Họ thường hỏi về cách thức đảm bảo an toàn cháy nổ của tòa nhà, hệ thống trang thiết bị, thiết kế, tiện ích..., thậm chí còn muốn biết ai chịu trách nhiệm thi công hạng mục PCCC, nghiệm thu và chứng nhận ra sao", bà Thư chia sẻ.

Ghi nhận của VnExpress từ các sàn giao dịch cho thấy nhiều khách hàng muốn biết nếu xảy ra sự cố thì hệ thống báo cháy và chữa cháy hoạt động như thế nào, phương án cho cư dân thoát hiểm, đội cứu hộ tại chỗ của tòa nhà có bao nhiêu người hỗ trợ. Nhiều doanh nghiệp còn tư vấn cả những câu hỏi liên quan đến hệ thống điện nước của tòa nhà, khoảng cách từ căn hộ đến thang thoát hiểm, chiều rộng của lối thoát nạn.

Khách hàng ngày càng chú trọng đến yếu tố an toàn PCCC khi chọn mua căn hộ.

Chị Ánh Tuyết (quận 8, TP HCM) cho biết gia đình đã tích cóp hai năm qua để mua căn hộ nhưng trước đây chỉ nghĩ đến việc chọn dự án theo giá cả, diện tích, tiện ích... Thời gian gần đây, chị quan tâm nhiều đến độ an toàn.

"Tôi đang tìm những dự án có lắp cửa chống cháy cho mỗi căn hộ. Nhà tôi phải gần thang thoát hiểm, bình chữa cháy và ban công rộng. Căn hộ ở các tầng thấp hơn cũng sẽ là một ưu tiên", chị Tuyết chia sẻ.

Ông Sử Ngọc Khương - Giám đốc bộ phận đầu tư của Savills khẳng định tâm lý lo lắng của người dân đối với phân khúc căn hộ là điều hiển nhiên. Yếu tố an toàn PCCC đang là ưu tiên số một của người tiêu dùng khi xem xét mua nhà. Thị trường đang chuyển dịch thận trọng không chỉ ở phía người dân mà còn ở góc độ chủ đầu tư và sàn giao dịch.

"Không chỉ người mua, các chủ đầu tư và đơn vị môi giới cũng rất băn khoăn khi chào sản phẩm mới. Họ phải nghĩ cách làm thế nào để thuyết phục khách hàng tin tưởng vào khả năng đảm bảo an toàn PCCC của dự án", đại diện hãng nghiên cứu thị trường cho biết.

Giám đốc kinh doanh sàn giao dịch Real Plus nhìn nhận với đặc thù đa số sản phẩm căn hộ là nhà ở hình thành trong tương lai, việc tư vấn về an toàn cháy nổ là bài toán khó đối với đội ngũ bán hàng. Vì thế các chủ đầu tư, sàn giao dịch thường xuyên tổ chức các buổi tập huấn, chia sẻ thông tin để trang bị cho đội ngũ những kiến thức và thông tin cần thiết chứng minh mức độ an toàn trong thiết kế dự án.

Cụ thể tập đoàn Hưng Lộc Phát từ đầu tháng 4 đã tổ chức hàng loạt buổi gặp gỡ các sàn giao dịch bất động sản để chia sẻ năng lực đáp ứng quy chuẩn an toàn của dự án. Trước khi muốn khách hàng hiểu về dự án, lực lượng bán hàng phải hiểu rõ nhất.

"Chúng tôi thông tin kỹ về thiết kế, hệ thống trang thiết bị, tiện ích, phương án thoát hiểm... để đội tư vấn có thể giải đáp băn khoăn của khách hàng. Đây là điều cần thiết để theo kịp xu hướng và nhu cầu người mua căn hộ hiện tại", đại diện Hưng Lộc Phát chia sẻ.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chi vốn lớn đầu tư hệ thống PCCC cho các công trình. Ví dụ tại căn hộ "Detox and Healthy" Green Star Sky Garden vừa mở bán tại quận 7, TP HCM, Hưng Lộc Phát chi gần 100 tỷ đồng hoàn thiện hệ thống trang thiết bị PCCC. Số tiền dành cho những hạng mục như hệ thống báo cháy theo tiêu chuẩn mới nhất của Việt Nam và quốc tế như CP10 (Singapore), NFPA 72 (Mỹ), EN54 (châu Âu). Toàn bộ khâu thiết kế, lựa chọn vật liệu và lắp đặt hệ thống đều thông qua đơn vị kiểm định độc lập NFA (Singapore).

Với bộ cảm biến nhiệt và khói với đầu phun sprinkler cho riêng từng căn hộ, chỉ cần nhiệt độ phòng tăng 70%, hệ thống vòi nước thông minh sẽ tự động đồng loạt phun nước để chống cháy và báo động ngay lập tức. Hai cửa thoát hiểm cho mỗi block đảm bảo chống khói nhờ hệ thống các quạt tạo áp trên tòa nhà. Tất cả cửa thoát hiểm đều được xây dựng cô lập với các khu vực có thể phát sinh cháy nổ bằng các lớp cửa lõi thép chống cháy.

Bên cạnh thang thoát hiểm chống khói, mỗi tòa tháp trang bị một thang máy chuyên dụng với máy phát điện dự phòng, sử dụng được kể cả khi tòa nhà cháy nổ. Tình trạng thiếu nước chữa cháy giải quyết bằng hồ chứa nước ngầm với dung tích gần 1.000m3 tại tầng hầm, hồ bơi tại tầng 5 và khu hồ Thiên Nga 10.000m3 trong lòng dự án.

Chủ đầu tư dự án Green Star Sky Garden chi hơn 100 tỷ cho hệ thống PCCC.

Đại diện doanh nghiệp nhìn nhận thực tế số tiền trang bị hệ thống chữa cháy không đáng kể so với chi phí bố trí thiết kế tòa nhà sao cho đảm bảo an toàn hiệu quả. Dự án phải có mật độ xây dựng thấp để khi có sự cố, khói độc thoát ra án nhanh nhất và cư dân có nhiều không gian cô lập khói lửa để trú ẩn. Tất cả các căn hộ đều bố trí ban công rộng thoáng để tăng cường lối thoát hiểm, thoát khói cùng với hệ thống máy hút khói toàn tòa nhà.

Dự án còn có hàng trăm m2 diện tích chuỗi vườn cảnh nhiệt đới và suối nước liên hoàn. Bình thường, đây sẽ là những khu vườn xanh mát đưa tạo độ thoáng khí cho từng căn hộ. Trường hợp có sự cố, đây là nơi thoát hiểm thuận lợi, đồng thời trở thành không gian trú ẩn cô lập với khói lửa.

Trong khi đó, khu căn hộ cao cấp Waterina Suites (quận 2, TP HCM) do công ty Thiên Đức phối hợp đối tác Nhật Bản đầu tư, lại tập trung thiết kế ban công uốn lượn nhằm tăng hiệu quả PCCC. Khác với kiểu ban công truyền thống thẳng đều từ trên xuống, căn hộ dự án này có ban công tầng dưới hẹp hơn tầng trên. Điều này giúp ngăn khói bốc lên các tầng trên cao và tạo khoảng không cho cư dân lấy không khí sạch nếu xảy ra sự cố.

Không chỉ dừng ở TP HCM, động thái tăng cường đảm bảo an toàn PCCC còn xuất hiện ở các dự án vùng lân cận. Tại Biên Hòa, chủ đầu tư Berjaya-D2D chi hàng chục tỷ đồng cho hệ thống PCCC của dự án Topaz Twins. Dự án có chuỗi vườn cảnh cô lập khói lửa ngay trong lòng tòa nhà cùng hệ thống báo cháy, phun nước tự động cảm biến nhiệt từ thương hiệu Mỹ cho riêng từng căn.

Bên cạnh việc quan tâm đến thiết kế, tiện ích hướng đến an toàn PCCC, khách mua nhà để ở còn chú ý đến đơn vị quản lý. Đa số người mua, kể cả nhà đầu tư, đầu cơ thường chọn các dự án thuộc chủ đầu tư uy tín và đơn vị quản lý có tên tuổi.

"Việc đảm bảo an toàn PCCC phụ thuộc nhiều vào đơn vị quản lý. Nếu giai đoạn thiết kế, thi công hoàn thành tốt nhưng khi đi vào vận hành, quản lý không sát sao thì vẫn có khả năng xảy ra sự cố", bà Nguyễn Minh Thư nhìn nhận.

Cũng theo vị này, đối với phân khúc cao cấp, khách hàng sẵn sàng trả phí quản lý cao hơn để đổi lấy sự an tâm. Người mua có xu hướng lựa chọn những dự án do chủ đầu tư uy tín phát triển, mật độ xây dựng thấp, độ thoáng cao và sẵn sàng xuống tiền nhiều hơn.

Báo cáo của Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoREA) ghi nhận, thời gian gần đây, khách hàng, người tiêu dùng đòi hỏi và yêu cầu cao hơn, khắt khe hơn về tiêu chuẩn an toàn, PCCC đối với chủ đầu tư chung cư. Chiều ngược lại, chủ đầu tư cũng nâng cao nhận thức trách nhiệm, phải đảm bảo chất lượng công trình, tiện ích, dịch vụ, nhất là về yếu tố an toàn để đáp ứng yêu cầu của khách. Với tâm thế này, thị trường bất động sản có cơ hội nâng lên một chất lượng mới, đẳng cấp mới, có lợi cho người tiêu dùng, chủ đầu tư và cộng đồng xã hội.

Theo báo cáo của Cảnh sát PCCC TP HCM, trong năm 2017, toàn thành phố xảy ra hơn 1.000 vụ cháy, làm 26 người chết, bị thương 44 người, thiệt hại hơn 92,5 tỷ đồng. Các vụ cháy gây thiệt hại về người xảy ra chủ yếu tại nhà ở hộ gia đình hoặc nhà ở kết hợp với kinh doanh sản xuất, chiếm 70%.

Còn theo thống kê của HoREA cho thấy từ năm 2012 đến tháng 9/2016, toàn thành phố xảy ra 34 vụ cháy tại các tòa nhà cao tầng, trong đó, có 26 vụ cháy tại các chung cư nhà ở. Tức trung bình mỗi năm thành phố xảy ra khoảng 7 vụ cháy chung cư.

Báo cáo thị trường bất động sản TP HCM do CBRE vừa công bố đánh giá thị trường căn hộ sôi động trong quý I/2018 mặc dù có kỳ nghỉ Tết dài. Số lượng căn hộ mới mở bán tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ lệ hấp thụ vẫn được duy trì ở mức cao, nhất là ở các dự án mới.

Trong 3 tháng đầu năm 2018, thị trường đón nhận thêm 9.503 căn hộ, tăng 11% theo quý và 79% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp bắt đầu mở bán sản phẩm sau một thời gian trì hoãn để nghiên cứu tình hình thị trường trong suốt năm 2017. Các chủ đầu tư không những tập trung vào giới thiệu những tiện ích mới mà còn đảm bảo về những chỉ tiêu an toàn cho cư dân.

Khánh Anh - Ánh Thúy