Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phúc Khang (Phuc Khang Corporation) vừa ký kết thẩm định an toàn tòa nhà với Underwriters Laboratories (UL) tại TP HCM vào ngày 6/12.

Chương trình thẩm định an toàn tòa nhà của UL sẽ đánh giá toàn diện và phân tích khoảng trống của hệ thống an toàn và an ninh, phòng cháy chữa cháy trong các tòa nhà thương mại, trụ sở cơ quan và công trình công nghiệp. Với kinh nghiệm hơn một thế kỷ của mình, UL sẽ kiểm tra và chứng nhận các sản phẩm bảo vệ đảm bảo an ninh và an toàn cháy nổ.

Ông Mike Haligan - Tổng giám đốc Thẩm duyệt toàn cầu UL và bà Lưu Thị Thanh Mẫu - Tổng giám đốc Phuc Khang Corporation ký kết hợp tác Chương trình thẩm duyệt an toàn tòa nhà.

Theo nội dung hợp tác, đội ngũ kỹ thuật của Phúc Khang sẽ được UL đào tạo và huấn luyện chặt chẽ để đưa ra các đánh giá toàn diện, dựa trên chương trình thẩm định an toàn tòa nhà. Phía Phúc Khang cũng cam kết tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy của UL trong công trình chung cư, nhằm đảm bảo ở mức cao nhất sự an toàn cho cư dân.

"Để đạt điều này, chúng tôi sẽ tham gia vào dự án ngay từ giai đoạn đầu, từ khâu tư vấn thiết kế, vận hành, cấp giấy chứng nhận cho các tòa nhà chung cư của Phúc Khang về hệ thống phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn quốc tế", đại diện UL chia sẻ.

Dự án đầu tiên được áp dụng chương trình thẩm duyệt an toàn tòa nhà là Rome by Diamond Lotus. Đây là dự án tiên phong áp dụng tiêu chuẩn an toàn tiên tiến trên thế giới của Phúc Khang, nâng cấp chất lượng công trình, tôn trọng môi trường cảnh quan và gia tăng chất lượng đời sống dành cho cộng đồng cư dân.

"Trong tương lai, tất cả các dự án của công ty sẽ áp dụng những tiêu chuẩn của UL vào thiết kế, thi công và vận hành nhằm mang tới những công trình an toàn, an tâm cho cư dân", đại diện Phúc Khang khẳng định.

Ông Ian Steff - quyền Trợ lý Bộ trưởng Bộ Thương Mại Hoa Kỳ đọc diễn văn khai mạc lễ ký kết.

Phuc Khang Corporation là nhà phát triển công trình xanh tại Việt Nam với mục tiêu kiến tạo phong cách sống tốt hơn cho sức khỏe cộng đồng và môi trường sinh thái nhân văn bền vững theo chuẩn mực xanh toàn cầu. Thương hiệu đã được hơn 10.000 gia đình khách hàng lựa chọn, qua hàng loạt các đô thị xanh như Làng Sen Việt Nam, Vietnam Square, Eco Village, EcoTown, EcoSun...

Đến cuối năm 2015, doanh nghiệp tiếp tục tung ra dự án Diamond Lotus. Hiện tại công ty tiếp tục tăng cường hợp tác, liên kết với các đối tác chiến lược để phát triển những sản phẩm bất động sản theo xu hướng xanh, sinh thái và giàu giá trị truyền thống.

Rome by Diamond Lotus - dự án tiên phong áp dụng tiêu chuẩn an toàn của UL.

Underwriters Laboratories là công ty tư vấn và cấp giấy chứng nhận, có trụ sở tại Mỹ. UL cung cấp các chứng nhận đảm bảo an toàn, xác nhận, kiểm thử, thanh tra, kiểm toán, tư vấn, đào tạo cho nhiều loại khách hàng, bao gồm các nhà sản xuất, nhà bán lẻ, hoạch định chính sách, nhà quản lý, các công ty dịch vụ và người tiêu dùng. Cơ quan này hiện đã mở rộng thành một tổ chức có 64 phòng thí nghiệm, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận tại 104 quốc gia.

Lộc An