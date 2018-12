Công ty Cổ phần Vinhomes vừa công bố ra mắt dự án VinCity Sportia với diện tích hơn 280ha, nằm tại trục Đại lộ Thăng Long trên địa bàn phường Tây Mỗ - Đại Mỗ (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Theo chủ đầu tư, dự án được phát triển từ ý tưởng thành phố thể thao năng động, sở hữu một quần thể thể thao liên hoàn hiện đại và không gian rèn luyện sức khỏe ngoài trời quy mô lớn.

Phối cảnh dự án VinCity Sportia.

Với mật độ xây dựng chỉ 14,7%, VinCity Sportia dành phần lớn không gian phát triển các tiện ích công cộng. Dự án có công viên thể thao với hơn 1.000 máy tập và nhiều tiện ích như công viên BBQ, công viên aerobic, công viên patin, công viên dã ngoại, công viên dưỡng sinh, công viên xe đạp địa hình, công viên khiêu vũ, khu chèo thuyền kayak...

Bên cạnh đó, VinCity Sportia có 200 sân thể thao các loại, 8 bể bơi trong nhà và ngoài trời, hơn 60 sân chơi trẻ em, 58 chòi nghỉ thư giãn cùng với hệ thống vườn dưỡng sinh, sân vườn, đường dạo... Hệ thống thể thao liên hoàn này mang đến không gian vận động thể chất quy mô lớn an toàn và độc đáo ngay trong khuôn viên khu đô thị.

VinCity Sportia sở hữu quần thể thể thao liên hoàn ngoài trời hiện đại và quy mô lớn nhất Việt Nam.

Ngoài ra, VinCity còn sở hữu hệ thống tiện ích toàn diện dành cho giáo dục, sức khỏe, vui chơi - giải trí... theo phong cách Singapore. Đó là hệ thống giáo dục toàn diện từ mầm non đến liên cấp gồm trường Vinschool và các trường từ công lập, tư thục đến quốc tế đa dạng, các bệnh viện, trung tâm thương mại.

Giống như các dự án trong chuỗi VinCity, chủ đầu tư Vinhomes duy trì môi trường cảnh quan, tiện ích tốt nhất trong dự án VinCity Sportia, nổi bật là hệ thống an ninh gồm camera an ninh giám sát 24/24, hệ thống thang máy bảo mật sử dụng thẻ quẹt cư dân, hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy với tầng lánh nạn và cửa chống cháy.

Hệ thống thể thao tại VinCity Sportia mang đến không gian vận động thể chất quy mô lớn, an toàn và độc đáo ngay trong khuôn viên khu đô thị.

Từ Đại lộ Thăng Long, cư dân Vincity Sportia có thể dễ dàng di chuyển vào trung tâm thành phố, sân bay và các địa phương ở khu vực phía Tây và phía Bắc của Thành phố. Theo quy hoạch, giao thông xung quanh dự án sẽ mở rộng và trở nên thuận tiện hơn với 3 tuyến đường sắt đô thị Metro 5,6,7.

"Giao thông thuận lợi, vị trí giữa trung tâm hành chính mới của Thủ đô nơi tập trung đông đảo khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp và các cộng đồng người nước ngoài, VinCity Sportia sở hữu tiềm năng cho thuê dài hạn", đại diện chủ đầu tư cho hay.

Để hỗ trợ người mua nhà, Vinhomes và ngân hàng Techcombank cũng đưa ra chính sách thanh toán linh hoạt. Theo đó, khách hàng chỉ cần thanh toán 10% giá bán căn hộ sẽ ký hợp đồng mua bán, 20% tiếp theo được thanh toán dần trong 6 tháng. 70% giá bán căn hộ còn lại được hỗ trợ vay trong 35 năm, trả góp chỉ từ vài triệu đồng mỗi tháng.

VinCity Sportia là dự án thứ hai tại Hà Nội của dòng thương hiệu VinCity. Bên cạnh sự đồng bộ, hiện đại và tiện ích, điểm nổi trội của mô hình VinCity là không gian sinh thái rộng lớn, chú trọng lối sống khỏe mạnh và gần gũi với thiên nhiên. Trước đó, Vinhomes cũng ra mắt dự án VinCity Ocean Park tại Gia Lâm.

Huệ Chi