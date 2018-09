Giữa những ruộng rau của làng Trà Quế (Hội An, Quảng Nam), khu villa hơn chục phòng nghỉ của vợ chồng bà Hồ Hoàng Chân Phúc nổi bật với màu lam của khu bể bơi rộng 500m2 và màu trắng của 2 khối nhà mang nhiều dấu ấn của kiến trúc truyền thống địa phương.

Khu nghỉ dưỡng tư gia này gần như kín chỗ vào mỗi cuối tuần. Đa phần họ là đoàn theo tour khám phá miền quê Hội An. Bà Phúc cho biết, khi xây dựng mô hình này, hai vợ chồng bà đơn giản chỉ muốn thỏa mãn đam mê vừa làm du lịch, vừa có nơi "trồng rau nuôi gà", không ngờ việc kinh doanh sau này lại phát triển như vậy.

Khi mang toàn bộ lưng vốn dành dụm suốt nhiều năm, rồi vay thêm khoản lớn tiền tại ngân hàng để mua khu đất 1.200m2 để làm du lịch giữa vùng thôn quê, bà đã vấp phải rất nhiều phản đối từ người thân.

Những cơ sở du lịch nằm trong lòng Hội An như khu villa của gia đình bà Chân Phúc có sức hút với những khách du lịch thích trải nghiệm đời sống bản địa.

"Làm việc trong ngành du lịch, tôi nhận thấy rất nhiều khách nước ngoài thích thú với các tour khám phá miền quê Việt Nam, đặc biệt là trải nghiệm làm nông dân, làm gốm, thăm quan rừng dừa... Họ không chỉ muốn tắm biển, nghỉ dưỡng mà còn quan tâm đến văn hoá", bà Chân Phúc lý giải và hy vọng chỉ cần 10% khách đến Hội An có mong muốn như vậy đã là thành công.

Chỉ sau vài năm, nhu cầu của khách đối với những sản phẩm kết hợp giữa du lịch truyền thống của Hội An, trải nghiệm khám phá đồng quê, đi kèm là những điểm lưu trú giữa lòng phố cổ đã tăng lên mạnh mẽ.

Không chỉ có khách quốc tế, nhiều người Việt mệt mỏi với khói bụi thành phố, muốn trải nghiệm không khí đồng quê... cũng tìm đến. Chính quyền Hội An thậm chí còn nhân rộng mô hình làng rau organic của Trà Quế để vừa phục vụ nhu cầu thực phẩm địa phương, vừa phát triển du lịch. Khu nghỉ cũng vì thế mà luôn trong tình trạng kín phòng.

Khách du lịch thường thích thú với những trải nghiệm văn hóa ngay trong lòng Hội An.

Không chỉ có gia đình chị Phúc, rất nhiều cơ sở lưu trú như cụm villa, homestay, khách sạn nhỏ... dành cho khách du lịch có nhu cầu nghỉ trong nội đô Hội An cũng đua nhau mọc lên những năm gần đây.

Giá đất cũng vì thế tăng lên chóng mặt. "Vài năm trước vợ chồng tôi mua khu đất này khi giá khoảng 3 triệu đồng một m2, nay có người sẵn sàng trả giá gấp 4-5 lần nhưng tôi không bán", bà Phúc cho biết và khẳng định vẫn sẽ gắn bó với nghiệp làm du lịch.

Sự phát triển của loại hình trải nghiệm văn hóa địa phương đang tạo ra sức hút lớn đối với các bất động sản du lịch nằm trong lòng phố cổ Hội An. Tuy nhiên, mô hình cơ sở lưu trú do người dân tự xây dựng như của gia đình bà Phúc cũng không dễ dàng thành công. Rất nhiều cơ sở gặp khó trong việc mở rộng quy mô, đảm bảo chất lượng... phục vụ đối tượng khách cao cấp, mang lại giá trị cao hơn. Chưa kể mô hình này cũng đón nhận nhiều cạnh tranh khác từ thị trường.

Theo số liệu được hãng tư vấn bất động sản du lịch Alternaty thu thập, Hội An hiện đón khoảng 4,4 triệu lượt khách mỗi năm, song chỉ có khoảng 32% trong số này là khách lưu trú.

Nguyên nhân chủ yếu là do địa phương này phải cạnh tranh gay gắt với thị trường lân cận là Đà Nẵng, nơi có các lựa chọn lưu trú đa dạng. Trong khi đó, chiếm phần lớn nguồn cung khách sạn, phòng nghỉ tại Hội An là các sản phẩm địa phương, 3 sao và thấp hơn - phân khúc thường diễn ra sự cạnh tranh gay gắt về giá phòng, ảnh hưởng tiêu cực đến biên lợi nhuận và phụ thuộc nhiều vào số lượng lớn khách nghỉ.

Vài năm gần đây, Hội An bắt đầu đón nhận các dự án du lịch lớn hoàn thiện và đi vào hoạt động như: Nam Hội An, Vinpearl Nam Hội An... Cùng với các resort ven biển khác ở khu vực phía bắc cầu Cửa Đại, các dự án này chủ yếu cung cấp sản phẩm phục vụ nghỉ dưỡng; trong khi lợi thế với loại hình du lịch trải nghiệm - khám phá văn hóa Hội An vẫn thuộc về các cơ sở lưu trú nằm trong vùng nội thị của địa phương này.

Đa phần các cơ sở lưu trú, bất động sản du lịch trong khu vực nội thị Hội An vẫn còn ở quy mô vừa và nhỏ.

Không chỉ phục vụ trực tiếp khách lữ hành, các bất động sản nội thị còn có thể phục vụ nhu cầu kinh doanh du lịch của người dân địa phương, nhà đầu tư, cũng như đáp ứng nhu cầu cho thị trường 'căn nhà thứ 2" - vốn đang ngày một mở rộng đối các cá nhân có thu nhập cao ở khu vực Đà Nẵng - Quảng Nam...

Dù vậy, trên thực tế, số lượng dự án có thể đáp ứng những sản phẩm này trong khu vực nội thị Hội An vẫn còn rất hạn chế và phần lớn có quy mô vừa và nhỏ.

Theo một chuyên gia về bất động sản trong khu vực, đây chính là cơ hội cho các chủ đầu tư và dự án có quy mô tương đối, vị trí giao thông thuận lợi, được quy hoạch và đầu tư bài bản để đáp ứng các tiêu chí về môi trường, cung cấp đa dạng sản phẩm bất động sản cho các đối tượng khác nhau... chiếm lĩnh thị trường trong thời gian tới.

Vị chuyên gia này cho rằng, giới đầu tư họ nhanh nhạy với nhu cầu thị trường, vì vậy thời gian tới, nhiều khả năng sẽ có dự án thuộc phân khúc này tiến hành mở bán tại Hội An, hứa hẹn trở thành một cú huých đối với bất động sản du lịch Quảng Nam.

