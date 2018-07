Trụ sở tại phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP HCM, công ty Cổ phần Đất Xanh Long An có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực chính như: đầu tư và phát triển các dự án nhà ở, phố chợ thương mại, khu dân cư mới và nhiều hoạt động liên kết đầu tư khác. Ngoài thị trường trọng điểm tại Long An, công ty sẽ phát triển thêm ở thị trường Bình Chánh, Bình Tân, Hóc Môn, Củ Chi và mở rộng ra các tỉnh thành lân cận.

Đây được xem là mảnh ghép quan trọng, góp phần hoàn thiện chuỗi hệ thống phân phối của Tập đoàn Đất Xanh, trải dài từ Bắc vào Nam sau Đất Xanh miền Bắc, Đất Xanh miền Trung, Đất Xanh miền Nam, Đất Xanh Đông Nam Bộ, Đất Xanh Tây Nam Bộ.

Theo ông Phạm Văn Hảo - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đất Xanh Long An, được mệnh danh là vùng kinh tế trọng điểm, cầu nối kinh tế khu vực phía Nam, thị trường bất động sản Long An những năm gần đây đang được đầu tư đồng bộ và trở thành mục tiêu để các nhà đầu tư săn đón. Thực hiện chiến lược của tập đoàn, công ty được thành lập để kết nối thị trường bất động sản phía tây và các vùng lân cận giáp ranh Sài Gòn, đặc biệt là khu vực Long An - một thị trường giàu tiềm năng.

"Nhận thấy đây là giai đoạn thích hợp để Tập đoàn Đất Xanh hoàn thiện bức tranh hệ thống mạng lưới phân phối tại thị trường Việt Nam, Công ty Cổ phần Đất Xanh Long An được đưa vào hoạt động, hướng đến mục tiêu đưa Đất Xanh Long An trở thành công ty phân phối bất động sản hàng đầu tại các tỉnh, thành khu vực lân cận TP HCM", ông chia sẻ.

Lễ khai trương công ty Cổ phần Đất Xanh Long An.

Là công ty thành viên của tập đoàn Đất Xanh, công ty được kỳ vọng sẽ nối tiếp những thành tích mà tập đoàn đã đạt được. Theo đại diện tập đoàn, trong năm 2017, Đất Xanh đã phân phối thành công hơn 22.108 sản phẩm, tăng trưởng 84% so với năm 2016, chiếm hơn 29% thị phần môi giới bất động sản của cả nước.

Đến nay, hệ thống phân phối của tập đoàn có mặt tại nhiều vùng kinh tế trọng điểm trong nước với đội ngũ nhân viên trực tiếp và cộng tác viên gần 10.000 người, hơn 50 sàn giao dịch và 200 đại lý liên kết.

Thành lập từ năm 2003, Đất Xanh nhiều năm liên tiếp được bình chọn là Top 10 Công ty Bất động sản uy tín nhất Việt Nam, Top 50 Công ty hoạt động hiệu quả nhất sàn chứng khoán Việt Nam. Với mô hình chiến lược khép kín “Đầu tư - Xây dựng - Dịch vụ”, tập đoàn hướng đến xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, sản phẩm chất lượng, góp phần nâng cao vị thế và uy tín của thương hiệu trên thị trường.

Bảo An