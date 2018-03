Dự án The Ocean Estates Đà Nẵng hiện đã chào đón hơn 50% dân cư toàn khu. Các tiện ích như phòng gym, khu nhà hàng, khu vui chơi cho trẻ em cũng đã vận hành. Bộ máy nhân sự quản lý khu biệt thự đã bắt đầu hoạt động vào tháng 3 để phục vụ cư dân trong dự án..

"Hiện những căn 3-4 phòng ngủ đã bán hết, lượng sản phẩm còn lại không nhiều. Đây là cơ hội cuối để khách hàng có thể sở hữu không gian sống và nghỉ dưỡng hạng sang ven biển Đà Nẵng", đại diện chủ đầu tư nhấn mạnh.

Hình chụp thực tế biệt thự 5 phòng ngủ tại dự án. Thông tin chi tiết liên hệ hotline: 0901176181. Website. Email: van.hoang@vinadanang.com.

Theo đại diện VinaCapital, The Ocean Estates với các ưu điểm về không gian sống, thiết kế, cảnh quan và pháp lý là những yếu tố chính khiến khách hàng đặt mua và lựa chọn làm nơi an cư. Ngoài ra, yếu tố sinh lời sau đầu tư cũng là điểm cộng khiến dự án The Ocean Estates tiêu thụ hơn 95% sản phẩm chỉ sau vài tháng mở bán.

Phòng ngủ thiết kế mở,kết nối với không gian thiên nhiên xung quanh.

The Ocean Estates là quần thể riêng biệt thuộc khu phức hợp nghỉ dưỡng quy mô The Ocean Resort, bao gồm 33 căn biệt thự thiết kế theo phong cách nghỉ dưỡng.

Không gian sống của dự án phù hợp với những chủ nhân ưa thích sự riêng tư và yêu thiên nhiên. Diện tích biệt thự trung bình lên đến 1.000m2, từ 3-5 phòng ngủ với tầm nhìn hướng biển và sân golf xanh mát. Trong mỗi căn đều có vườn cây xanh rộng 500m2, hồ bơi riêng 84m2 cùng garage để xe sức chứa hai ôtô.

Dự án quy hoạch trong không gian liền kề các khu tiện ích, dịch vụ của The Ocean Resort, mang lại trải nghiệm sống hiện đại và tiện nghi. Cư dân có thể giải trí thư giãn cùng gia đình với các dịch vụ spa, nhà hàng, sân tennis, sân chơi cho trẻ nhỏ... Ngoài ra, các khách hàng còn tận hưởng mọi tiện ích từ WhiteCaps Beach Club & Bistro và REC Club như hồ bơi, BBQ, gym, khu vui chơi trẻ em ngay trong khuôn viên dự án.

Tuấn Nhu