Đà Nẵng được ví như một thiên đường du lịch nghỉ dưỡng biển của Việt Nam. Năm 2016, vượt qua những đối thủ mạnh về du lịch như Bangkok, Bắc Kinh, Hong Kong, Seoul, Thượng Hải ... Đà Nẵng là thành phố duy nhất ở châu Á được Tổ chức Du lịch thế giới World Travel Awards vinh danh là "Điểm đến sự kiện lễ hội hàng đầu châu Á".

Theo thống kê của Sở Du lịch Đà Nẵng, 6 tháng năm nay, thành phố này đón 4,022 triệu lượt khách, tăng 29,4% so với cùng kỳ. Khách quốc tế đạt 1,6 triệu lượt, tăng 47,1%.

Đằng Nẵng nối liền Hội An với tiềm năng du lịch được xem là đòn bẩy cho các dự án nghỉ dưỡng.

Nếu đặt chân tới Đà Nẵng thì chắc chắn Hội An là một điểm tới không thể bỏ qua của mọi du khách. Được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới, Hội An liên tục lọt vào Top 10 thành phố du lịch được yêu thích nhất thế giới từ 2011 đến 2015 do tạp chí Wanderlust nổi tiếng của Anh bình chọn.

Mới đây, tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor cũng công bố 25 bãi biển đẹp nhất hành tinh, trong đó An Bàng (Hội An) đứng thứ 16. Theo thống kê, Hội An là một điểm được yêu thích nhất Việt Nam của hàng triệu du khách trong và ngoài nước.

Nối liền Đà Nẵng và phố cổ Hội An, bất động sản bên sông Cổ Cò dần chuyển mình. Từ vùng đất bồi hoang sơ trước kia, thời gian gần đây, khu vực này hấp dẫn nhiều nhà đầu tư khi hiện nhiều nhiều dự án nghỉ dưỡng.

Qua thời gian bồi lắng, sông Cổ Cò vừa được khơi thông nhằm phát triển giao thông đường thủy.

Đầu năm nay, dự án khơi thông dòng Cổ Cò được lãnh đạo hai địa phương Quảng Nam, Đà Nẵng thực hiện nhằm kết nối 2 địa phương bằng đường thủy vào cuối năm 2020. Động thái này càng khiến nhiều nhà đầu tư hưng phấn rót hàng nghìn tỷ đồng vào các dự án án sân golf, khu vui chơi giải trí, resort nghỉ dưỡng và các khu đô thị sinh thái hai bên bờ sông.

Thị trường địa ốc khu vực này ngày càng trở nên sôi động. Bên cạnh đó, dự án làng Đại học Đà Nẵng tại Hòa Quý (Đà Nẵng) và Điện Ngọc (Quảng Nam) đã đượcChính phủ cho phép tái khởi động trở lại sau 20 năm bị treo với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 8.620 tỷ đồng. Theo giới đầu tư, quy hoạch này đảm bảo khả năng sinh lời bền vững cho bất động sản trong tương lai.

Báo cáo thị trường bất động sản 6 tháng năm nay của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy, tại Đà Nẵng, không có nguồn cung condotel hay biệt thự nghỉ dưỡng nào được chào bán mới ra thị trường. Lý giải về nguồn cung hạn chế, nhiều chuyên gia nhận định, hiện có không ít dự án không đủ pháp lý hoặc do chủ đầu tư không đủ năng lực thi công, nằm bất động hoặc dần được mua đi bán lại nhờ các thương vụ M&A để chuyển giao sang cho chủ đầu tư khác.

Tận dụng điều này, One River Villas - do Đất Xanh Miền Trung làm chủ đầu tư đáp ứng năng lực tài chính cũng như các điều khoản pháp lý.

Dự án nằm giữa 3 tuyến giao thương chính nối liền Đà Nẵng và Hội An gồm: đường Hoàng Sa, đường Trần Đại Nghĩa, sông Cổ Cò. Nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố sông nước tự nhiên lưng tựa núi Ngũ Hành Sơn - mặt hướng sông Cổ Cò, nên từ khi dự án ra mắt thu hút sự quan tâm của thị trường.

Phối cảnh tổng thể dự án One River Villas.

One River Villas sở hữu 32 tiện ích nội khu cùng hệ thống tiện ích ngoại khu hoàn chỉnh liền kề như: quảng trường ánh sáng, công viên ven sông, vườn BBQ, khu vui chơi giải trí, sân khấu ngoài trời, trường đa cấp Quốc tế Singapore, trường đại học Quốc tế Mỹ - Thái Bình Dương, khu vui chơi giải trí Cocobay...

One River Villas có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, xây dựng theo tiêu chuẩn khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao quốc tế, gồm phân khu biệt thự One River villas với 36 căn villas giới hạn và tổ hợp 3 tòa tháp chung cư cao cấp.

Thanh Thư