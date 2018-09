Giá nhà hạng sang Sài Gòn bằng một phần tư Hong Kong / Nhiều dự án căn hộ Sài Gòn 'cháy' room bán cho khách ngoại

Bộ phận Kinh doanh Quốc tế Savills vừa công bố báo cáo thực trạng bất động sản cho giới nhà giàu và siêu giàu tại TP HCM thu hút nhiều khách nước ngoài. Hiện các dự án tọa lạc trên đất vàng Sài Gòn đều lọt vào tầm ngắm của giới đầu tư quốc tế một cách mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Đơn vị này cho biết, các nhà đầu tư quốc tế đang có xu hướng xem xét cơ hội gia nhập vào các thị trường mới nổi đặc thù như TP HCM, bởi giá trị gia tăng thật sự vượt trội nếu so sánh với quê nhà của họ. Trên thực tế, các nhà đầu tư (cá nhân) đến từ Hàn Quốc, Hong Kong, Đài Loan, Trung Quốc... sau một thời gian thăm dò kỹ lưỡng, cuối cùng cũng quyết định tham gia vào thị trường bất động sản TP HCM.

Bằng chứng cho sự sôi động này là việc lượng khách nước ngoài luôn chiếm hết room dành cho khối ngoại tại các dự án có vị trí tốt, chất lượng đạt tiêu chuẩn từ các chủ đầu tư uy tín. Savills đưa ra 4 lý do khiến bất động sản hạng sang tại TP HCM thu hút nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian qua.

Bất động sản có vị trí vàng tại TP HCM. Ảnh: Vũ Lê

Giá cả cạnh tranh

Từ khi luật thay đổi cho phép quyền sở hữu nước ngoài, người nước ngoài đang có xu hướng tập trung vốn đầu tư vào Việt Nam, nhằm tận dụng lợi thế về giá cả tương đối cạnh tranh khi so sánh Việt Nam với các quốc gia còn lại trong khu vực châu Á.

Giá nhà mới tại khu trung tâm TP HCM trung bình rơi vào khoảng 5.500 - 6.500 USD mỗi m2, bằng 25% giá trị trung bình của bất động sản tại Đài Loan, và một phần tư ở Hong Kong, nơi giá nhà luôn ở mức cao tại mọi thời điểm. Còn tại Singapore, những căn hộ penthouse tại khu vực trung tâm có giá lên đến hàng chục triệu USD.

So với các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực, giá nhà hạng sang tại TP HCM còn ở mức cực kỳ cạnh tranh nếu không gọi là khá "mềm" để khối ngoại xem xét đầu tư.

Thuế phí thấp hơn các nước

Ngoài ra có những điều cần lưu ý chẳng hạn như tại Đài Loan, chủ sở hữu tài sản phải chịu thêm thuế và phí, trong khi người mua tại Việt Nam chỉ cần trả 10% thuế giá trị gia tăng (VAT) và thanh toán một lần 2% phí bảo trì. Bên cạnh những ưu thế này, nhu cầu về bất động sản đầu tư tại thị trường Việt Nam đã tăng lên đáng kể từ năm 2015 khi luật nhà ở được mở ra cho các nhà đầu tư quốc tế bởi giá cả hấp dẫn hơn so với những gì họ có thể mua tại thị trường nước nhà.

Các cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao tại Việt Nam đã tăng 320% trong giai đoạn 2006-2016.

Tiềm năng tăng giá của phân khúc hạng sang

Dù Việt Nam vẫn còn là nước đang phát triển, chỉ được xem là thị trường mới nổi, những người thuộc nhóm HNWI (cá nhân có giá trị tài sản ròng cao) vẫn tăng đáng kể trong 10 năm qua. Theo đó, với nguồn cung mới của các tòa nhà cao cấp được giới hạn trên toàn thành phố, giá bán và giá trị tài sản luôn duy trì ở mức cao với sức hấp thụ lý tưởng.

Theo báo cáo The Wealth Report do đơn vị tư vấn bất động sản tự do Knight Frank công bố, những cá nhân có giá trị ròng cực cao (UHNWI) ở Việt Nam đã tăng trưởng đến 320% - tỷ lệ cao nhất thế giới giai đoạn 2006 - 2016, theo sau là Ấn Độ và Trung Quốc. Chỉ số này dự kiến tăng khoảng 170% từ 2016 đến 2020 và đồng thời vẫn là tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới trong giai đoạn này.

Với vị thế là đô thị sôi động bậc nhất nước, bất động sản hạng sang TP HCM có xu hướng tăng trưởng cao, cơ hội đầu tư dài hạn, hứa hẹn tiềm năng tăng giá và cơ hội bứt phá mạnh mẽ.

Tỷ suất sinh lời từ việc cho thuê cao

Đơn vị này cho biết, hiệu suất sinh lời của phân khúc bất động sản hạng sang tại TP HCM đang cực kỳ hấp dẫn. Ở khu vực quận 1, 3 là nơi tập trung nhiều dự án cao cấp có tỷ suất sinh lời dao động khoảng trên dưới 4%. Tuy nhiên, nếu dịch chuyển ra khu vực quận 2, khu Thảo Điền, An Phú và đặc biệt là Thủ Thiêm nơi sẽ là trung tâm mới của đô thị này trong tương lai, hiện căn hộ cao cấp tại đây có tỷ suất sinh lời đạt 5 - 6,5%.

Trong khi đó, tỷ suất sinh lời của suất đầu tư căn hộ hạng sang trong khối ASEAN dao động trong khoảng 3,7 - 5,2% và ở khu vực châu Á cũng ở ngưỡng tương đương. Do đó, tỷ suất sinh lời của bất động sản hạng sang tại TP HCM được xem là khá cạnh tranh khi ở mức ngang bằng đến cao hơn so với khu vực trong khi giá bán lại “mềm” hơn.

