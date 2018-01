Trong bản tin thị trường gửi đến nhà đầu tư, Công ty CP Chứng khoán TP HCM (HSC) đánh giá cổ phiếu của Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) tiếp tục khả quan nhờ kết quả kinh doanh tốt. HSC cho rằng giá trị hợp lý của cổ phiếu PNJ sẽ lên đến 160.625 đồng, cao hơn so với mức giao dịch hiện tại 140.000 đồng một cổ phiếu và tương đương P/E dự phóng là 20 lần cho năm 2018.

Kết quả khả quan này một phần nhờ tăng trưởng mạnh của thị trường chứng khoán, giúp PNJ tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong ngành trang sức với mức tăng trưởng cao về doanh thu lẫn giá trị thương hiệu trên thị trường. Công ty được cho là không có đối thủ cạnh tranh đáng lưu ý trong ngành và sẽ tiếp tục mở rộng trở thành một trong những chuỗi bán lẻ hiện.

Theo kết quả hoạt động năm 2017 do PNJ vừa công bố, tổng doanh thu thuần cả năm đạt 11.049 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2016, trong đó doanh thu bán lẻ gần 5.780 tỷ đồng, vượt 39% so với cùng kỳ. Nhờ doanh thu tăng trưởng tốt và lợi nhuận gộp biên của công ty cũng từ 16,48% năm 2016 lên mức 17,42% năm 2017, cho thấy hiệu quả kinh doanh cải thiện đáng kể.

Lợi nhuận gộp năm 2017 của PNJ gần 1.912 tỷ đồng, cao hơn năm trước 36%. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 908,11 tỷ đồng, tăng 54% và đạt 121% so với kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận sau thuế tăng mạnh nhờ chi phí tài chính giảm đáng kể so với năm 2016.

PNJ liên tục mở mới cửa hàng trong suốt thời gian quá với tốc độ hơn 2 cửa hàng một tuần. Ảnh: PNJ.

Ôg Lê Trí Thông - Phó chủ tịch HĐQT PNJ cho biết trong năm qua công ty phát triển hệ thống bán lẻ trên khắp cả nước với 50 cửa hàng mở mới, đạt 125% so với kế hoạch, nâng số cửa hàng lên con số 270. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng quy mô hoạt động trong năm 2018 và dự kiến cán mốc 300 cửa hàng vào đúng ngày 28/4 - tròn 30 năm ngày thành lập công ty.

Hiện tại thị trường vàng Việt Nam có sự tham gia của khoảng 10.000 đại lý, cửa hàng nhỏ lẻ và 10 thương hiệu bán vàng trang sức. Trong đó, Công ty Chứng khoán VPBank đánh giá PNJ đứng đầu với 27% thị phần trong phân khúc trung và cao cấp, các đối thủ đứng sau đều có thị phần nhỏ hơn 10%. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, VPBank cũng cho rằng thị phần của PNJ có thể tăng lên mức 28% trong năm 2018 và đạt 30,4% trong năm 2020.

"30 cửa hàng mở trong năm 2016 bắt đầu cho ghi nhận lợi nhuận ổn định. Những cửa hàng mở thêm trong năm 2017 cũng sẽ đóng góp vào tăng trưởng chung. Đây sẽ là động lực cho sự tăng trưởng nhanh hơn đối với hoạt động kinh doanh trang sức của PNJ trong giai đoạn 2018-2019", ông Thông chia sẻ.

Nói thêm kế hoạch 2018, ông Thông cho biết công ty sẽ phát triển thêm kênh phân phối mới và lĩnh vực liên quan đến thương mại điện tử để khách hàng trẻ có những trải nghiệm mua sắm phù hợp xu thế. Mặt khác, PNJ cũng tiến hành phân hóa đối tượng khách hàng và cho ra những mẫu thiết kế riêng, đáp ứng tối đa nhu cầu của từng khách hàng. Từ đó, tăng cường sự trải nghiệm cho khách hàng, không chỉ mang đến cho họ sản phẩm làm đẹp mà còn mang đến cho họ những giá trị về tinh thần.

PNJ không chỉ mang đến cho khách hàng sản phẩm làm đẹp mà còn mang đến cho họ những giá trị về tinh thần và câu chuyện thi vị trong mỗi sản phẩm. Ảnh: PNJ.

Với những kết quả kinh doanh đạt được trong năm 2017 và kế hoạch cho năm mới, HSC nhận định năm tài chính 2018 doanh thu thuần cũng như lợi nhuận sau thuế của PNJ sẽ tăng trưởng hơn 30%. Theo đó, doanh thu của PNJ có thể hơn 14.300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 964 tỷ đồng, tương ứng với EPS đạt 8.032 đồng mỗi cổ phiếu vào năm 2018.

Các chuyên gia cũng cho rằng với việc phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế thì ngành trang sức của PNJ sẽ có tốc độ tăng trưởng nhanh. Cùng với một chiến lược mở rộng mạng lưới kết hợp với mục tiêu tăng trưởng doanh thu rõ ràng ở mỗi cửa hàng, nhiều khả năng công ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cao trong những năm tới.

Minh Trí