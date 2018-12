Công ty sở hữu Xà bông Cô Ba được định giá gần 700 tỷ đồng

Theo thông báo gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, Công ty cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital cho biết hoàn tất việc thoái 11,18 triệu cổ phiếu HAR của Công ty cổ phần Đầu tư thương mại bất động sản An Dương Thảo Điền. Trong tháng 11, cổ phiếu này liên tiếp xuất hiện nhiều lệnh giao dịch thỏa thuận từ 200.000 đến 1,5 triệu đơn vị quanh vùng giá 5.200 đồng.

Thời điểm Vinacapital chính thức giảm tỷ lệ sở hữu từ 11,06% vốn điều lệ xuống còn 0% là ngày 28/11. Căn cứ theo giá đóng cửa phiên giao dịch này, quỹ đầu tư thu về hơn 57 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.

VinaCapital bắt đầu rót vốn vào "đại gia" bất động sản Sài Gòn từ cuối tháng 10 năm ngoái. Sau khi mua 11,18 triệu cổ phiếu tại vùng giá 11.600 đồng, quỹ đầu tư này trở thành cổ đông lớn thứ hai tại đây, xếp sau Chủ tịch HĐQT Nguyễn Gia Bảo. Chỉ trong vòng một năm, cổ phiếu HAR đã điều chỉnh và giảm hơn phân nửa thị giá khiến Vinacapital lỗ hơn 70 tỷ đồng.

An Dương Thảo Điền hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng... Cuối năm ngoái, công ty chi gần 214 tỷ đồng để sở hữu 30,88% vốn cổ phần và quyền biểu quyết tại Xà bông Cô Ba.

Ban lãnh đạo công ty cho biết có hai yếu tố đưa đến quyết định rót vốn đầu tư. Thứ nhất, đối tác đang sở hữu mảnh đất hai mặt tiền tại trung tâm chợ hóa chất Kim Biên (quận 5) với diện tích trên 10.000 m2. Thương vụ M&A giúp An Dương Thảo Điền thực hiện chiến lược gia tăng quỹ đất để phát triển lĩnh vực kinh doanh cốt lõi là bất động sản. Công ty còn có thêm nguồn thu từ việc cho thuê kiốt, mặt bằng kinh doanh... thời hạn từ 6 tháng đến một năm để đảm bảo có thể thu hồi ngay khi cần triển khai dự án xây dựng trung tâm thương mại.

Thứ hai, Xà bông Cô Ba là một trong số ít những thương hiệu Việt Nam có lịch sử hàng trăm năm còn lại trên thị trường. Dù tiềm năng ngành hóa mỹ phẩm rất lớn, biên lợi nhuận cao, cộng thêm thương hiệu này vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhưng vì không phải thế mạnh nên vai trò chính của An Dương Thảo Điền là bảo tồn thương hiệu. Công ty đang đàm phán hợp tác với những đối tác lớn trong lĩnh vực này để phát triển sản xuất và thương mại.

An Dương Thảo Điền đề ra kế hoạch tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 150 tỷ đồng và 60 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 53% và 109% so với năm ngoái. Do mô hình quản trị đang thay đổi và chưa hoàn thiện, công ty quyết định không chi trả cổ tức nhằm tái đầu tư cho các hoạt động kinh doanh mới.

Lũy kế chín tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt xấp xỉ 180 tỷ đồng và 25 tỷ đồng. Tổng nguốn vốn tính đến cuối kỳ trên 1.240 tỷ đồng.

Thiên Ngân