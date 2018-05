Công ty Cổ phần VHRS vừa tổ chức hội thảo "8 đột phá nhân sự để kinh doanh thành công" do Giáo sư Dave Ulrich - "Bậc thầy" quản trị nhân sự hàng đầu thế giới thuyết giảng. Chương trình thu hút hơn 500 người tham dự là các chủ tịch, CEO, quản lý trung và cấp cao và chuyên gia trên cả nước. Hội thảo được tài trợ bởi Habeco và Columbus.

Tại buổi hội thảo, giáo sư Dave Ulrich nhấn mạnh tầm quan trọng của nhân sự trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0. Ông đã đề cập 8 đột phá dành cho các tổ chức và doanh nghiệp, trong đó đột phá đầu ra của nhân tài là hướng tới giá trị hạnh phúc, thịnh vượng; đột phá đầu ra của tổ chức theo hướng chú trọng đến năng lực tổ chức; đột phá về kết quả lãnh đạo theo hướng lãnh đạo tập thể, đi xuyên nghịch lý và thương hiệu lãnh đạo.

Về công nghệ nhân sự, doanh nghiệp cần hướng đến những kết nối còn phân tích nhân sự cần hướng đến những tác động kinh doanh. Để đột phá năng lực nhân sự, các công ty cần hướng tới các năng lực giúp tạo ra kết quả và lựa chọn bộ phận nhân sự phù hợp với các mối quan hệ.

Giáo sư Dave Ulrich thuyết giảng trước hơn 500 khách mời.

Nổi bật nhất là mô hình quản trị nhân sự mới "Outside In - từ bên ngoài vào bên trong tổ chức" hướng mục tiêu đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, nhà đầu tư và cộng đồng...

Để dẫn chứng, giáo sư Dave Ulrich chia sẻ câu chuyện của Walmart - Tập đoàn bán lẻ hàng đầu nước Mỹ. Walmart chi một phần lợi nhuận để đào tạo, huấn luyện và khuyến khích nhân viên tương tác với các khách hàng, từ đó gián tiếp tăng doanh thu cho công ty. Sau gần 2 năm triển khai chiến lược đầu tư cho nhân sự, doanh thu của tập đoàn Walmart đã tăng 20%. Thay vì chi một tỷ USD như giám đốc nhân sự đề xuất, tập đoàn Walmart đã duyệt chi số tiền lên đến 2,2 tỷ USD.

Về vấn đề lãnh đạo trong quản trị nhân sự, giáo sư Dave Ulrich khẳng định, lãnh đạo doanh nghiệp là người định hình hệ thống, cũng là người thầy dạy cho nhân viên trưởng thành và tạo ra một hệ thống hoạt động tốt hơn những cá nhân đơn lẻ. Để gắn kết được nhân sự trong tổ chức, người quản trị cần biết phân tích thông tin người lao động; tiếp cận nhân viên suất sắc; tạo ra một môi trường làm việc mang tính đồng đội, làm việc nhóm để thúc đẩy tạo giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Nhằm gia tăng năng lực cũng như tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong thời đại mới, doanh nghiệp cần chú trọng phát triển đội ngũ quản lý nhân sự. Ông cho rằng, một chuyên gia nhân sự xuất sắc là người có khả năng định vị một doanh nghiệp để giành chiến thắng trong thị trường nhân tài cạnh tranh khốc liệt. Họ cần chủ động xây dựng các mối quan hệ, hiểu biết hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra phương pháp xử lý và quản lý những căng thẳng vốn có.

Giáo sư Dave Ulrich chia sẻ bí quyết quản trị nhân sự.

Với các truyền đạt dễ hiểu, hài hước, những người tham dự hội thảo đều đánh giá cao bài thuyết giảng của giáo sư Dave Ulrich. Nhiều lãnh đạo tập đoàn lớn cũng học được kinh nghiệm để vận dụng trong doanh nghiệp của mình.

Đợt này, Dave Ulrich đã giới thiệu về cuốn sách "The rise of HR” (Sự lên ngôi của quản trị nhân sự) do ông làm chủ biên chính và HRCI xuất bản. Phiên bản tiếng Việt sẽ được VHRS xuất bản vào tháng 7 tới.

Huệ Chi