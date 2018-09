Thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới Boss vừa giới thiệu tại Hà Nội dịch vụ may mặc "Made to Measure" - một trải nghiệm nghệ thuật cắt may cao cấp giúp khách hàng sở hữu những bộ suit sang trọng, hợp với phong cách và quan trọng là chính khách hàng tham gia sáng tạo đến từng chi tiết.

Theo đại diện hãng tại Việt Nam, dịch vụ may đo cá nhân cao cấp này chỉ dành cho một số lượng rất giới hạn khách hàng.

Trải nghiệm bắt đầu từ cuộc gặp riêng. Theo hẹn, khách hàng với một thợ may cao cấp của Boss người Italy tới Hà Nội cho sự kiện này. Trong một không gian ấm áp và riêng tư, khách hàng được lấy số đo rất kỹ càng. Để lên được bộ suit may đo, Boss cần tới 60 thông số của khách hàng thay vì đồ may sẵn dựa trên số đo trung bình của nam giới chỉ 20 thông số.

Chuyên gia người Italy sẽ tiếp riêng từng khách hàng trong phòng VIP, lấy 60 thông số cá nhân của mỗi người để hoàn thiện từng bộ comple.

Cũng tại cuộc hẹn này, khách hàng tiếp cận kho vải phong phú của Boss gồm 250 mẫu vải thượng hạng được sản xuất từ Itatly, cả cho suit lẫn sơ mi, từ vải kẻ ô, sọc nhỏ hay họa tiết xương cá, vải twill không bao giờ lỗi mốt đến poplin...tất cả bằng những chất liệu tự nhiên cao cấp như len và lụa.

Khuy áo cũng có nhiều loại: xà cừ, hạt tagua - một loại hạt từ châu Phi có màu trắng ngà voi, sừng... Từng chất liệu vải đã kiểm định chuẩn mực và trải qua 4 ngày trong "phòng khí hậu" giúp trang phục luôn vừa vặn ngay cả trong các điều kiện khí hậu khắc nghiệt nhất.

Khách hàng trải nghiệm quá trình may đo với bước chọn vải từ kho hơn 250 mẫu vải thượng hạng của hãng.

Người thợ may không chỉ giúp khách VIP chọn chất liệu mình ưa thích, mà còn tư vấn những chi tiết về kiểu dáng cho hợp với vóc dáng khách hàng. Họ lấy cả chữ ký của khách hàng để sau này thêu vào lớp lót suit như một dấu ấn cá nhân đặc biệt và tinh tế. Các mẫu vải đều sản xuất tại Italy bởi những hãng dệt hàng đầu thế giới.

Việc thiết kế và cắt may sau đó hoàn toàn thực hiện tại trụ sở chính của Boss ở Metzingen (Đức) nơi kỹ thuật thủ công tinh hoa kết hợp với công nghệ cao cấp để tạo nên những bộ suit chuẩn xác mà không cần chỉnh sửa thêm.

Bộ comple được dựng lên trên số đo cơ thể khách hàng với chữ ký của khách được thêu ở mặt trong của áo.

Các thông số cá nhân của khách hàng được đưa vào máy tính để vẽ nên bản mẫu chuẩn nhất. Mỗi bộ suit của Boss đều dựng nên từ 180 mảnh ghép khác nhau. Các mảnh được cắt bằng máy laser để những đường sọc và kẻ ô vuông vẫn liền mạch không đường nối khi ráp lại với nhau. Chất vải nhẹ và lớp lót dựng ở ngực bằng lông ngựa hoặc lông lạc đà tự nhiên đảm bảo cân bằng giữa sự mềm mại và cấu trúc của bộ trang phục. Lớp lót trong của cổ áo bằng vải lanh và len khâu tay. Những bước làm thủ công đều do các nghệ nhân của Boss thực hiện. Mỗi bước đều tỉ mỉ để có bộ trang phục vừa vặn, thoải mái tối đa khi cử động.

Chữ ký của khách hàng thêu một cách kín đáo bên trong áo khoác. Các phụ kiện Boss Made to Measure như cà vạt cũng được chăm chút và làm thủ công ở Italy với tiêu chuẩn cao nhất.

Thanh Thư