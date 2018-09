Sau gần 3 thập kỷ sinh sống và làm việc tại Việt Nam, ông Greig Craft - Chủ tịch Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam đồng thời là Chủ tịch Quỹ Phòng chống thương vong châu Á (Quỹ AIP) được trẻ em Việt Nam gọi bằng cái tên "Ông mũ bảo hiểm". Ông đã cống hiến không mệt mỏi với với mong muốn giảm thiểu chấn thương và tử vong do tai nạn giao thông. Lần này, ông quyết định thành lập câu lạc bộ xe hơi Việt Nam (AAV) sau lời đề nghị của Liên đoàn ôtô quốc tế.

Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam AAV cung cấp dịch vụ Cứu hộ xe hơi 24/7 dựa trên sự hợp tác với các hãng xe lớn, các garage xe chuyên nghiệp và các công ty bảo hiểm. Hiện, mạng lưới dịch vụ đã bao phủ 62 tỉnh thành trên toàn quốc, và không ngừng mở rộng. Với hình thức phát hành thẻ thành viên, AAV còn đem đến những dịch vụ cao cấp về du lịch, bảo hiểm và ưu đãi tiêu dùng từ những thương hiệu nổi tiếng.

Trong bài này, ông Greig Craft sẽ chia sẻ chi tiết về câu lạc bộ AAV và kế hoạch sắp tới tại Việt Nam.

Ông Greig Craft - Chủ tịch Câu lạc bộ xe hơi Việt Nam.

- Tại sao ông quyết định thành lập câu lạc bộ xe hơi Việt Nam trong khi Quỹ AIP còn nhiều việc phải làm trong khuôn khổ nâng cao nhận thức của người dân về an toàn giao thông?

- Chúng tôi vẫn không ngừng nỗ lực và tìm kiếm nhiều nguồn tài trợ để thực hiện những chương trình nâng cao nhận thức về an toàn giao thông tại Việt Nam và tiếp tục hợp tác cùng với chính phủ Việt Nam giảm thiểu những thương vong về người do tai nạn giao thông đường bộ gây ra.

Bên cạnh đó, thành lập câu lạc bộ xe hơi (AAV) cũng là một cơ hội để tiếp cận tới một nhóm đối tượng khác tham gia giao thông - những người sử dụng ôtô. Được cho là phương tiện giao thông an toàn hơn nhưng sự cố về xe vẫn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, gây nguy hiểm và phiền hà cho mọi người. AAV sẽ là người bạn đồng hành giúp cho thành viên của mình giải quyết những vấn đề đó.

- Ông có thể chia sẻ thêm về mô hình câu lạc bộ AAV?

- AAV là đại diện duy nhất của Liên đoàn ôtô thế giới FIA tại Việt Nam. AAV đang đưa các sản phẩm và dịch vụ với chất lượng của FIA đến các thành viên và hướng đến mục tiêu trở thành một tổ chức thành viên hàng đầu dành cho xe cơ giới với sự đa dạng về sản phẩm và dịch vụ.

Chúng tôi hợp tác với Quỹ AIP và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, chú trọng vào các hoạt động an toàn giao thông đường bộ. Toàn bộ lợi nhuận của AAV sẽ được tái đầu tư vào việc triển khai chương trình an toàn giao thông, phát triển tiện ích cho thành viên, đối tác và hoạt động từ thiện khác. Quỹ AIP sẽ phụ trách điều hành và quản lý AAV, đảm bảo tính chuyên nghiệp và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế cho các lợi ích của thành viên.

Ngoài ra, là một đại lý bảo hiểm của một số hãng bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, chúng tôi cung cấp các gói bảo hiểm về nhân thọ, sức khỏe, nhà cửa, du lịch với mức giá ưu đãi cho thành viên.

Về mảng du lịch, với mạng lưới thành viên FIA rộng lớn, chúng tôi mang lại những dịch vụ du lịch hấp dẫn cho thành viên, điển hình như việc cung cấp vé tham quan và các tour du lịch tại 32 quốc gia tổ chức giải đua Công thức 1. Các chương trình ưu đãi tiêu dùng của AAV được áp dụng cho các dịch vụ tài chính, bệnh viện, nhà hàng, cửa hàng mua sắm tại Việt Nam và nhiều nước thành viên của FIA trên thế giới. Là thành viên của một câu lạc bộ FIA, bạn không chỉ hưởng dịch vụ Hỗ trợ kỹ thuật cho xe mà còn nhiều dịch vụ ưu đãi có giá trị khác.

- Cũng là tổ chức phi lợi nhuận, AAV có điểm gì khác so với các mô hình khác?

- Mục tiêu của tôi là xây dựng mô hình kinh doanh thương mại, nhưng không phục vụ cho lợi ích của cá nhân mà hướng đến việc tạo ra những giá trị và lợi ích cho cộng đồng. Chúng tôi xây dựng AAV với mong muốn mang lại một dịch vụ an toàn cho người sử dụng ôtô và lợi nhuận thu lại từ việc bán thẻ thành viên một phần sẽ quay trở lại hoàn thiện dịch vụ, đảm bảo quyền lợi cao nhất cho thành viên và một phần sẽ giành cho các hoạt động nâng cao nhận thức về an toàn giao thông. Đó cũng là định hướng của tôi khi thành lập Quỹ AIP và trong vòng 20 năm qua, mô hình hoạt động này đã chứng minh sự hiệu quả của nó.

- Vì sao ông luôn muốn xây dựng các mô hình phi lợi nhuận như nhà máy Protec (cũng là một dự án của Quỹ AIP)?

- Tôi tin tưởng vào việc tạo ra những giá trị và lợi ích cho cộng đồng. Tôi đã may mắn tạo được sự thoải mái về kinh tế ở độ tuổi còn khá trẻ. Bởi vậy, sau khi dành đủ tiền đáp ứng nhu cầu cuộc sống cho con cái và gia đình mình, tôi hướng đến việc giúp đỡ những người kém may mắn hơn. Đây là ý tưởng cá nhân nhưng tôi cũng muốn nó trở thành một ví dụ điển hình cho những người giàu có trong xã hội.

Chúng ta chỉ có thể kiếm và tiêu một số tiền nhất định trong suốt cuộc đời, tại sao không sử dụng một phần tài sản vào những việc có thể thay đổi đất nước. Ngay như tại Protec, chúng tôi sử dụng những người lao động khuyết tật. Một phần ba số lượng nhân viên của nhà máy Protec là người khuyết tật (nhiều trong số họ bị di chứng sau tai nạn giao thông) và họ là những người công nhân giỏi nhất của chúng tôi.

Chúng tôi còn hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn mà có những đứa trẻ gặp phải vấn đề về đường tiết niệu hay thiếu hụt bộ phận sinh dục. Công ty đã mổ miễn phí cho 300 trường hợp với chi phí lên đến hàng chục triệu đô. Tháng 9 năm nay, chúng tôi lại tiếp tục đợt mổ miễn phí mới với 60 trẻ. Trên đây chỉ là một vài ví dụ về những dự án về con người mà chúng tôi thực hiện.

- Theo nhiều nguồn thông tin, FIA mong muốn tổ chức một đường đua F1 tại Việt Nam. Là thành viên của FIA, AAV có vai trò gì trong sự kiện này, thưa ông?

- FIA có 2 mảng hoạt động. Mảng giao thông vận tải cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho những người lái xe như hỗ trợ kỹ thuật tại chỗ, bảo hiểm, du lịch, bằng lái xe quốc tế và các dự án về an toàn giao thông. Mảng thứ hai là các giải đua xe thể thao, trong đó có giải đua Công thức 1.

Như đã xác nhận với một số cơ quan báo chí, FIA đang làm việc với các cơ quan nhà nước với ý định mở một đường đua F1 tại Việt Nam. Tôi rất vui vì điều này sẽ mang lại nhiều khách du lịch hơn nữa cho Việt Nam. Là thành viên chính thức của FIA, chúng tôi sẽ hỗ trợ các bên liên quan để sự kiện này có thể được hiện thực hóa trong tương lai gần.

(Nguồn: AAV Việt Nam)