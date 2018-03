Theo lãnh đạo Công ty Duy Nam Minh, trong khoảng một thập kỷ qua, nhiều quốc gia phát triển cũng như các thành phố lớn trên thế giới đã thành công trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao năng lực thu thập, chia sẻ và phân tích dữ liệu phục vụ quản lý đô thị. Hoạt động này nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, đảm bảo an ninh, là tiền đề cho sự phát triển nhanh và bền vững.

Lãnh đạo này cho biết thêm, sự thành công đó đã dẫn đến hình thành xu hướng xây dựng các đô thị thông minh trên toàn cầu, chứ không riêng những quốc gia phát triển. Tại Việt Nam, đặc biệt là TP HCM, chủ trương phát triển lên đô thị thông minh là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, nhằm giải quyết các hiện trạng mà một đô thị lớn đang phát triển phải đối mặt, cũng như thu hẹp khoảng cách với các đô thị lớn trong khu vực.

Mô hình thành phố thông minh. Ảnh: ADtell intergaration.

Nắm bắt xu thế chung của các đô thị lớn, Tập đoàn Hikvision - một trong những nhà cung cấp thiết bị và giải pháp an ninh hàng đầu trên thế giới đã nghiên cứu và phát triển hàng loạt giải pháp an ninh cho một đô thị thông minh. Tiêu biểu trong số đó là giải pháp thông minh (smart traffic); giám sát an ninh công cộng (public surveillance): quảng trường, nhà ga, bến xe, cảng biển, camera di động (đeo trên người, gắn trên xe) và các khu vực công cộng khác. Ngoài ra, tập đoàn còn phát triển giải pháp tòa nhà thông minh (smart building); vận chuyển thông minh (smart transportation); đưa giải pháp thông minh vào từng lĩnh vực: ngân hàng, bệnh viện, trường học, chuỗi bán lẻ...

Các giải pháp của Hikvision bao gồm tập hợp các thiết bị giám sát và cảm biến lắp đặt trên toàn thành phố, từng màn hình hiển thị thông báo… Tất cả được kết nối qua cơ sở hạ tầng mạng, cùng với ứng dụng công nghệ IoT (Internet of Thing - vạn vật kết nối Internet), được tích hợp vào hệ thống quản lý giám sát tại trung tâm với cơ sở dữ liệu tập trung. Tập đoàn phát triển những tính năng thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, giúp quản lý, phân tích, đánh giá cho từng mục đích cụ thể, hướng đến xây dựng một thành phố thông minh và an toàn hơn, giải quyết được những hiện trạng thực tế đang diễn ra.

An toàn giao thông: Ngoài việc xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng thì phương pháp điều tiết, giám sát, cảnh báo giao thông là không thể thiếu với những thành phố lớn. Giải pháp này sẽ giúp kiểm soát được tốc độ, lưu lượng di chuyển của phương tiện, giảm thiểu rủi ro tai nạn; xây dựng được bản đồ nhiệt lưu lượng giao thông nhằm cảnh báo những điểm nóng có mật độ giao thông cao, thông báo các phương tiện chuyển hướng nhằm giảm thiểu kẹt xe. Tập đoàn phát triển hệ thống camera nhận diện biển số, phát hiện vượt làn, cùng các rađa giám sát tốc độ giúp xử phạt chính xác và nhanh chóng từng trường hợp vi phạm.

Giải pháp giao thông thông minh của Hikvision.

An ninh đô thị: Hệ thống CCTV giám sát đô thị trên toàn thành phố như tòa nhà, quảng trường, bến xe, các khu vực công cộng, camera di động đeo người cho cảnh sát, camera di động gắn trên xe… giúp giám sát tình hình an ninh trật tự, nhân diện cảnh báo các đối tượng phạm pháp di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác. Hệ thống này cảnh báo đột nhập, bạo động cùng các vấn đề an ninh khác, dựa trên nền tảng công nghệ chung và cơ sở dữ liệu đồng bộ, giúp lực lượng an ninh xử lý kịp thời và nhanh chóng.

Giải pháp giám sát an ninh đô thị, tòa nhà thông minh và cơ sở hạ tầng mạng của Hikvision.

Tập đoàn còn phát triển nhiều ứng dụng cho các lĩnh vực khác nhau: giáo dục, y tế, ngân hàng... Tất cả đều kết nối trên cùng nền tảng công nghệ, giúp các thành phố xây dựng, phát triển đô thị thông minh, bền vững và cuộc sống người dân đô thị ngày càng tốt đẹp hơn.

Ngày 30/3, Công ty Duy Nam Minh cùng Tập đoàn Hikvision sẽ tổ chức buổi hội thảo tại khách sạn Equatorial, TP HCM. Buổi hội thảo nhằm giới thiệu đến khách hàng, các đối tác những giải pháp và sản phẩm mới nhất của thương hiệu Hikvision: giải pháp giám sát an ninh đô thị, tòa nhà thông minh và cơ sở hạ tầng mạng.

Tham dự hội thảo, khách hàng sẽ trải nghiệm những ứng dụng mới nhất của Hikvision: camera paronama, camera tầm nhiệt, camera PTZ chuyên dụng, camera trên không (drone) và các tính năng: cảnh báo đột nhập, vượt làn, nhận diện khuôn mặt và biển số, đếm người...

Đại diện Công ty Duy Nam Minh kỳ vọng, đội ngũ nhân sự dày dạn kinh nghiệm được đào tạo bài bản, cùng sự hỗ trợ từ phía hãng Hikvision, sẽ mang đến những sản phẩm, giải pháp, dịch vụ tư vấn thiết kế, thẩm định, triển khai các hệ thống an ninh tích hợp, đáp ứng hoàn toàn nhu cầu đa dạng của khách hàng.

(Nguồn: Công ty TNHH TMDV Duy Nam Minh)