Chiều 21/9, Đoàn Y tế Đài Loan gồm năm bệnh viện đã góp mặt tại khu trưng bày Y tế Đài Loan, thuộc khuôn khổ Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam 2018. Đại diện của các đơn vị giới thiệu đến khách tham quan những công nghệ y tế tiên tiến nhất, giao lưu chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời tìm cơ hội mở rộng hợp tác tại Việt Nam.

Ông Shueng Pei Wei - Trưởng đại diện Đoàn Y tế Đài Loan, Giám đốc khoa Ung thư bức xạ thuộc Bệnh viện Far Eastern Memorial, cho biết, hoạt động của đoàn không chỉ kết nối và chia sẻ kinh nghiệm điều trị y tế với công nghệ thông minh mà còn giúp gia tăng hợp tác trong lĩnh vực y tế giữa Việt Nam - Đài Loan.

Trưởng đại diện này cho biết thêm, Đài Loan hiện sở hữu mạng lưới y tế với 400 bệnh viện, 40.000 cơ sở y tế chất lượng, nhiều đơn vị được quốc tế công nhận, trong khi mức giá không quá đắt đỏ, phù hợp với khả năng chi trả của người dân khu vực Đông Nam Á. Theo thống kê của các cơ quan y tế Đài Loan, đến năm 2017 có khoảng 22.000 người Việt Nam sang Đài Loan cho mục đích điều trị bệnh.

"Ưu thế của y tế Đài Loan là chữa trị các bệnh liên quan đến ung bướu, tim mạch, cấy ghép nội tạng. Nhiều bệnh viện tại Đài Loan đã tiếp nhận bệnh nhân Việt Nam mắc các căn bệnh khó chữa hoặc yêu cầu kỹ thuật phức tạp", ông Shueng Pei Wei nhấn mạnh.

Ông Shueng Pei Wei (phải) - Trưởng đại diện Đoàn Y tế Đài Loan, trình bày những tiến bộ trong điều trị tim mạch và ung thư của Đài Loan.

Điển hình có Bệnh viện China Medical University đã chữa trị thành công hai bệnh nhi người Việt mắc hội chứng Klippel-Trenaunay, gây rối loạn mạch máu và tạo bướu hạch bạch huyết ở chân. Chi phí điều trị hoàn toàn do Tập đoàn Thực nghiệm Hồng Phúc tài trợ.

Trường hợp đầu tiên là một bé gái 14 tuổi, lần đầu đến bệnh viện vào năm 2016. Trải qua 3 giai đoạn với 5 cuộc phẫu thuật, từ chỗ không thể cử động, sức khoẻ và tính mạng bị đe doạ, em đã lấy lại cuộc sống mạnh khoẻ, có thể tự đến trường bằng xe đạp. Đến tháng 7 vừa qua, bé được tái kiểm tra tình trạng sức khoẻ và được kết luận chữa trị thành công.

Đầu năm 2018, Bệnh viện Đại học China Medical University tiếp tục tiếp nhận ca bệnh tương tự của một bé trai người Việt. Chỉ sau hơn 6 tháng, bé trai này đã được xuất viện, trở về cuộc sống bình thường.

Đến triển lãm tại Việt Nam, ngoài hai ca chữa trị phù bạch huyết thành công, bệnh viện thuộc Đại học China Medical University còn giới thiệu về những đột phá trong các dịch vụ y tế điều trị về tim mạch, khối u và vi phẫu tái tạo.

Trong khi đó, Bệnh viện Taoyuan General, Ministry of Health and Welfare (MOHW) giới thiệu phương pháp hệ thống thông tin chăm sóc sức khỏe theo tiêu chuẩn Đài Loan (Taiwan Health Care Information System - Taiwan HIS).

Công nghệ này ứng dụng Internet nhằm giúp các bệnh viện quản lý đồng bộ hồ sơ y tế của bệnh nhân, theo dõi phác đồ, chẩn đoán lâm sàng, tương tác với bệnh nhân thông qua việc gửi kết quả chẩn đoán, quản lý dược phẩm... Khi bệnh nhân đổi viện, toàn bộ thông tin sẽ nhanh chóng chuyển giao, từ đó giảm thiểu các trường hợp thiếu hụt thông tin ảnh hưởng đến an toàn của người bệnh.

Bệnh nhân từ trên 14 tuổi đã có thể dùng smartphone để truy cập hồ sơ cá nhân của mình. Tất cả dữ liệu của TaiwanHIS đều được bảo mật nhằm đảm bảo quyền riêng tư của mỗi công dân.

Ông Chen Hon Chaung - Giám đốc Trung tâm Kế hoạch thuộc Bệnh viện Taoyuan General, Ministry of Health and Welfare (MOHW) cho biết, phương pháp số hoá này dễ dàng ứng dụng tại Việt Nam và các nước khác. Yêu cầu để triển khai hệ thống này chỉ là kết nối mạng.

Khu vực Y tế Đài Loan tại triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam, diễn ra từ 19-22/9.

Bệnh viện Far Eastern Memorial giới thiệu thiết bị xạ trị (Helical TomoTherapy) được sử dụng nhiều tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và phương pháp kết hợp nội ngoại khoa trong điều trị bệnh tim có tên gọi là "phẫu thuật van động mạch".

"Đối với các bệnh nhi mắc chứng tim bẩm sinh, chúng tôi đã phát triển các phương pháp không cần phẫu thuật, rút ngắn thời gian chữa bệnh và hồi phục, đồng thời giảm thiểu chi phí cho gia đình", ông Sheung Pei Wei - Giám đốc khoa Ung thư bức xạ bệnh viện Far Eastern Memorial nhấn mạnh.

Ngoài ra, Bệnh viện Taipei Veterans General gây chú ý bằng các sáng chế độc đáo về liệu pháp đông lạnh điều trị khối u cơ xương, khối u lành lẫn di căn xương và bệnh rối loạn nhịp tim. Trong bốn năm qua, đội ngũ y bác sĩ có kinh nghiệm cứu chữa bệnh rối loạn nhịp tim của bệnh viện này đã chia sẻ kiến thức tại các bệnh viện Việt Nam như Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai...

Bệnh viện Kaohsiung Veterans General giới thiệu bằng sáng chế thiết bị điện tâm đồ siêu nhanh, rút ngắn thời gian đáng kể so với thiết bị đo điện tâm đồ 12 kênh truyền thống (ECG).

Ông Tse Hsuan Yang - đại diện Bệnh viện Kaohsiung Veterans General giới thiệu thiết bị đo ECG cấp tốc, thiết kế 10 lỗ.

Thiết bị này bao gồm 10 lỗ với thiết kế thông minh từ vật liệu silicone trong suốt, dây dẫn điện được gắn vào và băng đơn. Từ đó các y tá cũng có thể thao tác đo chỉ số ngay từ khi di chuyển trên xe cấp cứu. Các thông số này cũng đồng thời chuyển đến hệ thống trung tâm dữ liệu sau 30 giây. Đơn vị tiếp nhận thông số sẽ phân tích nhằm dự đoán bệnh nhân có nhồi máu cơ tim hay không, từ điều hướng xe cấp cứu đến đơn vị chữa trị phù hợp, giảm thiểu tối đa các trường hợp chuyển viện.

Bên cạnh các bệnh viện, gian hàng chăm sóc sức khỏe Đài Loan còn có các công ty công nghệ về giải pháp y tế thông minh như Advantech với nền tảng giải pháp phần mềm nhúng, ASUS với các thiết bị công nghệ cao và Far EasTone Telecommunications với công nghệ điện toán đám mây dành cho hệ thống quản lý thông tin y tế.

Thu Ngân