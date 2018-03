Nhà sáng lập LionBui Agency - Bùi Hoàng Diệp (Diệp Bùi) được biết đến là cô gái trẻ trung, tài năng và luôn truyền cảm hứng cho chính mình cũng như người khác bằng một thái độ sống tích cực, đầy đam mê. Nữ doanh nhân 8x chia sẻ, trong xã hội hiện đại, chuyên môn là yếu tố quyết định để có một công việc nuôi sống bản thân, nhưng để khởi nghiệp, ngoài trình độ, bạn cần có “lửa” để tạo nên cảm hứng chinh phục thành công.

Không gian sáng tạo đem lại nguồn cảm hứng trong công việc và cuộc sống của Diệp Bùi.

Quan điểm của Diệp Bùi về tầm quan trọng của cảm hứng trong việc sáng tạo, định vị thương hiệu thể hiện rõ tại chính LionBui Agency - kết quả mà nữ doanh nhân 8x đã dành rất nhiều tâm huyết và nỗ lực để tạo ra. Đó là một không gian được thiết kế kết hợp giữa sự tối giản và thoáng mở. Bạn sẽ không có cảm giác gò bó của một văn phòng làm việc đơn thuần chỉ giấy tờ, máy tính và những chiếc ghế giống nhau. Nghệ thuật sắp đặt đơn giản nhưng đắt giá khi những khuôn phép thường thấy nhường chỗ cho phong cách tươi mới, hiện đại. "Văn phòng chỉ là nơi làm việc, còn LionBui là nơi để cảm hứng sáng tạo được thăng hoa", Diệp Bùi trải lòng.

Theo Diệp Bùi, văn phòng không chỉ là nơi làm việc, mà còn mang đến những cảm hứng sáng tạo luôn được thăng hoa.

Điều mà LionBui mang đến cho khách hàng không chỉ là những sản phẩm đơn thuần, mà còn ở câu chuyện thương hiệu, tinh thần và văn hóa doanh nghiệp. Muốn làm được điều đó, tất cả thành viên trong nhóm đều phải hiểu rõ mọi ngóc ngách trong câu chuyện thương hiệu của khách hàng. Diệp Bùi nhấn mạnh: "Muốn thuyết phục khách hàng, hãy để tự họ có được cảm hứng khi nhìn vào logo của chính thương hiệu mình. Việc kể câu chuyện thật hay thông qua hình ảnh là cách nhanh nhất để công chúng chú ý đến thương hiệu".

Nữ doanh nhân 8x cho biết thêm, với đặc thù là một agency phát triển thương hiệu, mọi phương án đưa ra đều phải được thiết kế và in mẫu ra giấy, tạo những bản demo để đảm bảo tính trung thực của màu sắc. Những ý tưởng nảy sinh bất chợt dù thế nào cũng là những chi tiết không nên bỏ lỡ, cần được cẩn thận ghi chú lại, tái hiện trên giấy và phân tích ngay.

Máy nhanh chóng in hình ảnh, tài liệu chỉ với một chạm từ điện thoại hoặc máy tính bảng.

Nhà sáng lập LionBui Agency chia sẻ bí quyết để tạo nguồn cảm hứng cho riêng mình và gọi đó là người bạn. Với chị, người bạn này chính là chiếc máy in HP DeskJet GT 5820, luôn đồng hành cùng team LionBui trong mọi dự án. Đây là sản phẩm dành riêng cho các startup cũng như các doanh nghiệp SMB.

Diệp Bùi cho biết, ngoài việc in màu sắc nét, giúp thể hiện chân thực các ý tưởng sáng tạo, chị đặc biệt thích thiết kế của chiếc máy in nhỏ gọn này. Với HP DeskJet GT 5820, chị có thể dễ dàng đặt ngay trong phòng họp, góc làm việc và in đề xuất thiết kế bất cứ khi nào. Máy có chất lượng in màu ấn tượng cùng với lọ mực chống tràn thông minh, giúp việc tiếp mực sạch sẽ và dễ dàng hơn, phù hợp với văn phòng nhỏ.

Thiết kế lọ mực chống tràn giúp việc tiếp mực tại văn phòng trở nên nhanh chóng và tiện lợi.

Là một người tin rằng những đồ vật nhỏ bé, quen thuộc hàng ngày cũng có thể tạo được cảm hứng, đôi khi cần phải chụp và in ngay ra nhiều hình ảnh và ý tưởng bất chợt, Diệp Bùi rất thích khả năng in di động không dây của máy in HP DeskJet GT. Máy nhanh chóng in hình ảnh, tài liệu chỉ với một chạm từ điện thoại hoặc máy tính bảng, giúp cảm hứng làm việc không bị gián đoạn.

Máy tuy nhỏ gọn nhưng in được số lượng lớn với chi phí thấp, từ đó giúp những doanh nghiệp nhỏ không quá bận tâm về chi phí đầu tư trang thiết bị. Ngoài ra, sản phẩm cũng giúp các bạn trẻ startup có thể thỏa sức sáng tạo, hết mình cùng đam mê chinh phục thành công.

Nữ doanh nhân 8x nhắn nhủ, mỗi người có một cách để đạt đến thành công và cảm hứng sáng tạo là chất xúc tác tuyệt vời. Các bạn trẻ hãy ở gần nhiều con người tích cực, yêu thích những đồ vật thân quen, tạo một không gian sáng tạo theo cách của riêng mình để đem lại nguồn cảm hứng bất tận trong công việc và cuộc sống.



Diệp Bùi được biết đến như một ví dụ tiêu biểu của hình tượng người phụ nữ hiện đại, độc lập, tài năng. Từ một nhà tư vấn chiến lược thương hiệu, chị đã thành lập nên LionBui Agency, một angency sáng tạo, chuyên đưa ra các giải pháp về xây dựng thương hiệu, bộ nhận diện thương hiệu cho nhiều startup cũng như doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Bên cạnh đó, chị còn được biết đến là một chuyên gia cố vấn thương hiệu cá nhân cho các nhà quản lý, doanh nhân và giới trẻ startup. Tìm hiểu thêm về dòng máy in HP DeskJet GT tại đây hoặc liên hệ tổng đài 1800 58 88 68 (miễn phí 24/7).

