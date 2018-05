Bụi bẩn, khói thuốc, dầu mỡ… trong không khí là những tác nhân gây hại cho sức khỏe các thành viên trong gia đình. Qua thời gian dài, chúng dễ bám vào cửa gió của điều hòa và các bộ phận bên trong như: dàn tản nhiệt, quạt lồng sóc. So với điều hòa được vệ sinh sạch sẽ, điều hòa bẩn (chứa 8gr bụi) làm tăng tiền điện lên đến 45%. Hơi lạnh tỏa ra từ những chiếc điều hòa này còn có mùi hôi và lưu lượng gió giảm dẫn đến khó chịu cho người dùng.

Để tiết kiệm năng lượng và tối đa hóa hiệu quả hoạt động, điều hòa cần được vệ sinh định kỳ ít nhất 3-6 tháng một lần. Hiện nay, một số dòng máy điều hòa trên thị trường được thiết kế dễ dàng vệ sinh tại nhà để hỗ trợ người dùng. Nhưng do vị trí lắp đặt điều hòa ở trên cao, nên việc vệ sinh máy có thể gây bất tiện, tốn công sức. Ngoài ra, nhiều máy phải tháo rời các bộ phận mới có thể lau chùi, và chi phí thuê nhân viên bảo dưỡng cũng không thấp.

Lớp phủ kép ngăn tích tụ bụi bẩn hiệu quả trong 10 năm.

Nhằm mang đến không gian sống thoải mái cho gia đình, Mitsubishi Electric cho ra mắt dòng điều hòa với công nghệ lớp phủ kép chống bám bẩn độc quyền có khả năng ngăn chặn khói thuốc, dầu mỡ tích tụ trên quạt lồng sóc bên trong máy. Trên dòng sản phẩm mới này, không khí phải đi qua các màng lọc bụi cực nhỏ Nano Platinum và màng lọc chống nấm mốc mới đến được dàn tản nhiệt có lớp phủ đơn và quạt lồng sóc có lớp phủ kép. Khi đó, luồng gió thổi ra sẽ trong lành, mát mẻ hơn thông thường. Nhờ đó, những bệnh hô hấp được hạn chế, sức khỏe gia đình luôn được bảo vệ tối đa.

Với công nghệ chống bám bẩn độc đáo, người dùng sẽ không cần bận tâm đến việc vệ sinh quạt lồng sóc trong suốt 10 năm sử dụng. Tuy nhiên, để đảm bảo điều hòa luôn sạch sẽ, màng lọc và các bộ phận khác cần được vệ sinh theo định kỳ.

Lớp phủ đặc biệt Blue fin trên hệ thống tản nhiệt và lớp sơn gỉ kết hợp kết cấu mạ kẽm của vỏ dàn nóng.

Quạt lồng sóc trong điều hòa Mitsubishi Eletric được thiết kế đặc biệt để luồng không khí được hút vào và thổi ra đều đặn, với độ ồn thấp (chỉ 21Db), nên điều hòa luôn hoạt động mạnh mẽ và ổn định, tạo cảm giác êm ái, thoải mái cho người sử dụng. Thương hiệu nổi tiếng này được biết đến là nhà phát minh ra điều hòa không khí treo tường trang bị quạt lồng sóc lâu đời nhất trên thế giới (Kỷ lục thế giới được chứng nhận vào ngày 27/6/2017).

Ngoài công nghệ chống bám bẩn độc đáo, điều hòa MSY- JP25VF - 1HP được tích hợp nhiều công nghệ tiện lợi từ Mitsubishi Electric như: công nghệ làm lạnh trong 15 phút - Powerful Cool, tính năng Econo cool tăng hiệu quả tiết kiệm năng lượng lên thêm 20%, bộ điều khiển PAM và động cơ Inverter giúp sử dụng hiệu quả 98% nguồn điện đầu vào....

Không ngừng áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, mỗi sản phẩm Mitsubishi Electric tạo ra đều là sản phẩm chất lượng, đem đến sự thoải mái tối đa trong không gian sống.

Nhãn hàng đã lựa chọn những nguyên liệu bền bỉ chất lượng cao và đầu tư kỹ lưỡng vào việc thiết kế và lắp ráp sản phẩm. Đơn cử như hộp kim loại bảo vệ bo mạch, giúp máy vận hành an toàn và phòng chống sự cố cháy nổ do chập mạch. Hay, lớp phủ đặc biệt trên bo mạch chống hư hại do độ ẩm và côn trùng, lớp sơn chống gỉ kết hợp với kết cấu mạ kẽm của vỏ dàn nóng, sẽ bảo vệ các bộ phận bên trong trước điều kiện môi trường khắc nghiệt.

Thương hiệu này còn cung cấp nguyên liệu như lớp phủ đặc biệt (Blue fin), được tráng lên hệ thống trao đổi nhiệt của dàn nóng, chống lại khả năng ăn mòn của muối biển... Xem thêm về điều hòa Mitsubishi Electric MSY- JP25VF - 1HP tại đây.