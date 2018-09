K+ TV Box - xem truyền hình không cần lắp đặt phức tạp

Tất cả việc bạn cần làm chỉ là kết nối K+ TV Box với TV và Internet (Wi-Fi hoặc cáp mạng), không phải kéo dây cáp rườm rà, không tốn chi phí lắp đặt, không hạn chế bởi hướng nhà để thu tín hiệu vệ tinh... K+ TV Box cung cấp giải pháp một bước đơn giản để trải nghiệm ngay 100 kênh truyền hình đặc sắc và độc quyền của K+.

K+ TV Box mang đến giải pháp xem truyền hình chất lượng cao dễ dàng và thuận tiện.

Anh Việt Dũng - một khách hàng đã sử dụng K+ TV Box trong đợt thử nghiệm thiết bị tại TP HCM có nhu cầu lắp đặt K+ từ nhiều tháng nay để xem các giải Ngoại hạng Anh, Champions League, Europa League phát độc quyền. Tuy nhiên, do nhiều việc quá nên mãi anh vẫn không sắp xếp được việc gọi người tới lắp đặt. Khi biết K+ TV Box vừa ra mắt không cần thợ lắp đặt, anh Dũng đã mua ngay thiết bị này để xem bóng đá.

Chỉ khoảng 10 phút kết nối và làm quen với các nút bấm, giờ đây, anh có thể xem các trận cầu đỉnh, còn bà xã anh rất thích thú với kho phim VOD miễn phí nhiều phim mới chiếu rạp. "Chi phí dịch vụ hàng tháng cũng vừa phải, chỉ từ 125.000 đồng, còn chưa bằng gói 3G trên di động mà tôi đang sử dụng nữa", anh Việt Dũng cho biết.

Anh Đức An, nhân viên K+ Store tại TP HCM chia sẻ sản phẩm mới K+ TV Box vừa mới bán thử nghiệm từ tháng 7 nhưng thu hút lượng người dùng khá tốt. Nhiều khách hàng tỏ ra yêu thích vì thiết bị sử dụng đơn giản, tiện lợi, có thể mang theo đi công tác, du lịch...

Sau thời gian giới thiệu thử nghiệm, K+ TV Box đã được bán rộng rãi trên thị trường. Cụ thể, từ 28/9, các khách hàng trên toàn quốc đã có cơ hội thưởng thức các kênh truyền hình đặc sắc của K+ một cách đơn giản, dễ dàng và kinh tế. Đặc biệt, trong dịp khuyến mãi đến hết 14/10, K+ TV Box với ưu đãi 50% giá trọn bộ thiết bị chỉ còn 495.000 đồng khi đăng ký 3 tháng thuê bao trở lên.

Thêm kênh mới độc quyền và nhiều chương trình hấp dẫn

Cùng với việc chính thức phát hành K+ TV Box trên toàn quốc, kể từ 28/9, các khách hàng của K+ còn được trải nghiệm thêm nhiều kênh truyền hình mới trên hạ tầng DTH và OTT như BabyTV, AFC, France 24. Đặc biệt, khách hàng sẽ xem kênh phim truyền hình Hollywood HITS do K+ độc quyền phát sóng tại Việt Nam.

Trong tháng 10 này, K+ mang đến các trận cầu độc quyền không thể bỏ qua trên đấu trường bóng đá châu Âu như: Liverpool - Manchester City (7/10), Chelsea - Manchester United (20/10) hay Tottenham - Man City (30/10), Man United - Valencia (3/10), Tottenham - Barcelona (4/10), Man United - Juventus (24/10), Barcelona - Inter Milan (25/10), Sporting CP - Arsenal (25/10), AC Milan - Real Betis (25/10) và Chelsea - BATE (26/10).

Ngoài ra, các giải quần vợt ATP 1000: Rolex Shanghai Masters, ATP 1000: Rolex Paris Masters & ATP 500: China Open, ATP 500: Rakuten Japan Open, giải golf chuyên nghiệp CIMB Classic và giải bóng bàn nhà nghề ITTF Men's World Cup sẽ được K+ tường thuật trực tiếp, mang đến cho khán giả trải nghiệm thể thao đỉnh cao trọn vẹn.

Nhiều tác phẩm 'bom tấn' thuộc thể loại hình sự điều tra, kinh dị như The Legend (Song Sinh Sát Thủ); Mechanic 2: Resurrection (Sát thủ “Thợ Máy”); The Phantom of the Theatre (Bóng ma trong nhà hát) và chùm phim Halloween vào các tối từ 27 đến 31/10 được K+ dành tặng đến các khán giả yêu phim trong tháng.

Đặc biệt, tác phẩm điện ảnh Song Lang (26/10), bộ phim nhận được nhiều lời khen tặng về kịch bản về diễn xuất vừa mới công chiếu tại rạp cách đây 2 tháng sẽ đến với khán giả truyền hình K+ vào lúc 8h tối thứ Sáu cuối tháng.

Để hưởng ưu đãi mua K+ TV Box và biết thêm thông tin chi tiết, truy cập tại đây hoặc liên hệ tổng đài 1900-1592, các đại lý, cửa hàng K+ trên toàn quốc.

