Ở mỗi tập phát sóng của chương trình "Hành trình ẩm thực Việt Nam" là một hành trình thực tế với những nét đẹp văn minh về con người, văn hóa của từng vùng miền hay thể hiện một cách sinh động về những món ăn đặc sản từng nơi. Tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm về nét đẹp ẩm thực phong phú của Việt Nam, trong tháng 3, chương trình ghé thăm các tỉnh ở miền Trung để tìm hiểu về những món ăn ngon cũng như con người ở những nơi này.

Bún bò tại Huế.

Dọc theo đường bờ biển, chuyến xe của hành trình với sự đồng hành của Bia Sài Gòn đã tìm về với Cố Đô Huế, tìm hiểu về cái nôi ẩm thực của Việt Nam với các món ngon. Với tiêu chí khám phá và trải nghiệm, chương trình luôn tìm ra các hàng quán lâu năm có chổ đứng nhất định trong lòng thực khách.

Bánh Khoái - Cố Đô Huế.

Sau khi tìm hiểu những món ngon tại Huế, xuôi theo Quốc lộ 1A, chuyến xe về Đà Nẵng với các món ăn lạ vị như mì quảng ếch, cơm gà giòn rụm, thịt heo cuốn hai đầu da... giữa lòng thành phố đáng sống nhất Việt Nam.

Sau khi tận hưởng những món ngon tại Đà Nẵng, hành trình tiếp tục tìm về phố cổ Hội An. Phủ lên mình lớp bao bọc của thời gian nhưng Hội An luôn làm du khách say lòng với các món ăn ngon như bánh bao hoa hồng trắng, bánh vạc hay bánh mì phố cổ đầy ắp những món ăn kèm...

Mì Quảng ếch - Đà Nẵng.

"Hành trình ẩm thực Việt Nam" được phát sóng định kỳ vào 9h45 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do công ty Vietnews Media phối hợp cùng Đài truyền hình TP HCM thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng Bia Sài Gòn. Mỗi một chuyến đi điều mang lại những trải nghiệm mới cho những ai yêu mến ẩm thực Việt.

(Nguồn: Hành trình Ẩm thực Việt Nam)