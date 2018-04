Tiếp tục cuộc hành trình trải nghiệm về nét đẹp ẩm thực phong phú của Việt Nam, chuyến xe của chương ghé thăm các tỉnh ở miền Trung để tìm hiểu về những món ăn ngon cũng như con người ở những nơi này.

Ở mỗi tập phát sóng là một hành trình thực tế, với những nét đẹp văn minh về con người, văn hóa của từng vùng miền, hay thể hiện một cách sinh động nhất về những món ăn đặc sản từng nơi. Trong chương trình lần này, "Hành trình ẩm thực Việt Nam" muốn giới thiệu đến khán giả ủng hộ chương trình những địa điểm của miền Trung của Việt Nam. Với sự đồng hành của bia Sài Gòn, trong chuyến thăm miền Trung lần này, hành trình có dịp ghé thăm và tìm hiểu nét đẹp cổ kính của phố cổ Hội An.

Bánh bông hồng trắng - đặc sản của miền Trung.

So với các đô thị khác của Việt Nam, Hội An có những đặc điểm lịch sử và địa lý nhân văn riêng biệt. Mảnh đất nơi đây có một lịch sử lâu đời và là nơi gặp gỡ, giao thoa của nhiều nền văn hóa. Đặc điểm đầu tiên có thể nhận thấy ở văn hóa Hội An là tính đa dạng. Vì vậy, Phố Hội mới sở hữu cho mình một nét ẩm thực riêng biệt và độc đáo, điển hình như món bánh bông hồng trắng, cơm gà truyền thống, hay món bê thui Cầu Mống...

Bê thui cầu mống.

Bên cạnh đó hành trình còn ghé thăm thành phố biển Quy Nhơn với những món ăn say lòng thực khách, ví như món bánh canh chả cá hay nhưng món hải sản ngon lành. Mỗi một chuyến đi điều mang lại những trải nghiệm khó quên cho những ai yêu mến ẩm thực và ưu khám phá những miền đất mới.

Chả cá Quy Nhơn.

Chương trình do Công ty Vietnews Media phối hợp cùng Đài truyền hình TP HCM thực hiện. Với sự đồng hành của nhãn hàng Bia Sài Gòn, Hành trình ẩm thực Việt Nam sẽ được phát sóng định kỳ vào 9h45 sáng thứ 7 hàng tuần trên kênh HTV9.

(Nguồn: Hành trình ẩm thực Việt Nam)