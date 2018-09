An toàn của hệ thống điện hiện được xem là vấn đề quan trọng với những công trình xây dựng, trong bối cảnh cả xã hội đang đẩy mạnh công tác phòng cháy chữa cháy.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, cả nước xảy ra 1.085 vụ cháy nổ, làm 33 người chết, 66 người bị thương cùng thiệt hại ước tính hơn 413 tỷ đồng. Nhiều chủ đầu tư dự án cho biết, những thiệt hại về người và tài sản từ các vụ hỏa hoạn buộc họ phải thắt chặt hơn và nâng cao hiệu quả về công tác phòng cháy.

Bên cạnh trang bị tốt hơn các thiết bị phòng chống cháy nổ, sử dụng ống thép luồn dây điện chống cháy thương hiệu Cát Vạn Lợi (CVL) là một trong những giải pháp giúp chủ đầu tư, tư vấn thiết kế, nhà thầu xây dựng giải quyết tất cả vấn đề rủi ro trong thi công, lắp đặt và bảo vệ hệ thống điện công trình.

Theo ông Lê Mai Hữu Lâm - Giám đốc Công ty TNHH thiết bị điện công nghiệp Cát Vạn Lợi, sử dụng ống thép luồn dây điện là một giải pháp mới trong thi công và lắp đặt hệ thống điện, nhằm bảo vệ dây dẫn điện khỏi các tác động từ bên ngoài cũng như sự cắn phá của động vật. Nhờ tiện lợi và hữu ích của ống thép mà hiện nay sản phẩm này đã không còn xa lạ trong lĩnh vực thi công hệ thống cơ điện M&E tại các nước phát triển như Anh, Mỹ, Nhật.

Sản phẩm không chỉ bảo vệ tốt cho dây dẫn điện, mà còn mang lại nhiều lợi ích bổ sung khác như:

Khả năng chống cháy - chống nhiễu điện từ

Do ống thép luồn dây điện được chế tạo từ thép cacbon nên có khả năng chống cháy lan và không sinh ra khói độc khi có hỏa hoạn xảy ra. Nhờ đó, ống thép ít chịu ảnh hưởng của môi trường, có thể dễ dàng lắp nổi, đi ngầm bên trong bê tông hoặc chôn dưới đất trong hệ thống cơ điện PCCC. Ngoài ra, ống thép luồn dây điện còn có khả năng chống nhiễu điện từ lên đến 95%, giúp ổn định hiệu suất của các thiết bị và dây dẫn điện.

Độ bền

Ống thép luồn dây điện là giải pháp phù hợp cho các công trình dân dụng, chung cư, trung tâm thương mại do ống có độ bền sử dụng lâu dài, lên đến 50 năm, giúp tiết kiệm chi phí thay thế. Do vậy, đây là sản phẩm quan trọng, không thể thiếu trong hệ thống cơ điện M&E.

Ống thép luồn dây điện được sử dụng trong nhiều công trình.

Ông Lê Mai Hữu Lâm cho biết, tất cả ưu điểm kể trên của ống thép luồn dây điện đã được công nhận trong bộ tiêu chuẩn điện quốc gia Mỹ (NEC - National Electrical Code). Hiện, trên thế giới và tại thị trường Việt Nam, loại ống thép luồn dây điện được sử dụng rộng rãi và phổ biến nhất chính là ống thép luồn dây điện tiêu chuẩn Mỹ.

Ống thép chuẩn Mỹ gồm có ba loại ống:

Ống thép luồn dây điện EMT (Electrical Metallic Tubing)

EMT thường được gọi là ống luồn dây điện trơn được sản xuất theo tiêu chuẩn UL 797 (Mỹ)/ANSI C80.3 (theo quy định 358 - NEC). Đây là loại ống có độ dày mỏng và trọng lượng nhẹ trong hệ ống chuẩn Mỹ, nên không thể ren răng. Loại ống EMT chuyên dùng ở trong nhà và rất phù hợp cho các công trình dân dụng như cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại, khách sạn, chung cư... Sản phẩm có giá thành rẻ và thời gian thi công lắp đặt nhanh chóng. Ống được lắp đặt bằng cách sử dụng các phụ kiện, khớp nối dạng vít hoặc dạng siết.

Ống thép luồn dây điện IMC (Intermediate Metal Conduit)

IMC có độ dày thành mỏng và nặng khoảng một phần ba so với ống RSC, được sản xuất theo tiêu chuẩn UL 1242/ANSI C80.6 (theo quy định 342 - NEC). Sản phẩm được cán ren ở 2 đầu, dễ dàng liên kết với các phụ kiện thông qua các bước ren với nhau. Ống thép IMC thường được sử dụng ở những nơi đòi hỏi độ an toàn và kỹ thuật cao.

Ống thép luồn dây điện RSC (Rigid Steel Conduit)

RSC cũng là loại ống thép tròn bằng kim loại có ren ở 2 đầu ống. Ống thép luồn dây điện RSC dày và nặng nhất. Sản phẩm được sản xuất theo tiêu chuẩn UL 6/ANSI C80.1 (theo quy định 344 - NEC). Bên cạnh đó, ống còn được mạ kẽm nhúng nóng cả bên trong lẫn bên ngoài để chống ăn mòn. Do ống được mạ kẽm nhúng nóng nên có thể chịu được nhiệt độ cao và được sử dụng trong nhà, ngoài trời, dưới lòng đất, đi âm tường, đi nổi hoặc ngay cả trong những môi trường khắc nghiệt như gần biển, ẩm ướt, cháy nổ...

Ống thép luồn dây điện và phụ kiện CVL.

Công ty Cát Vạn Lợi sản xuất và cung cấp tất cả loại ống thép luồn dây điện EMT, IMC và RSC với đầy đủ các kích thước khác nhau cùng phụ kiện đi kèm. Các sản phẩm này đã được giám sát một cách chặt chẽ từ khâu nguyên liệu tới thành phẩm theo hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn NEC.

Cát Vạn Lợi còn cung cấp trọn gọi các vật tư thiết bị điện M&E cho công trình từ ống thép luồn dây điện cho đến phụ kiện đi kèm ống thép, hệ treo ống... vừa chất lượng, bền bỉ, vừa tối ưu chi phí cùng chế độ bảo hành chu đáo. Việc mua tất cả sản phẩm tại cùng một nhà sản xuất sẽ giúp cho công trình đảm bảo tính đồng bộ và chất lượng ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế, đúng tiến độ thi công. Các kỹ sư cơ điện và nhà thầu sẽ không phải đắn đo khi lựa chọn ống thép luồn dây điện CVL.

Đại diện Công ty Cát Vạn Lợi chia sẻ, hàng trăm công trình lớn, trọng điểm tại Việt Nam đã tin tưởng và chọn lựa thương hiệu ống thép luồn dây điện CVL, trong đó có chuỗi siêu thị, trung tâm mua sắm, nhà máy, xí nghiệp, bệnh viện, trường đại học, các sân bay.

Những công trình tiêu biểu như tòa nhà Bitexco, trung tâm thương mại Sài Gòn Center, hệ thống siêu thị Lotte, sân bay Quốc tế Nội Bài (Hà Nội), sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất (Terminal 2 - TP HCM), nhà máy Tetra Pak (Bình Dương), nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1, nhà máy Box Pak 2 (Myanmar), khách sạn Rosewood Phnom Penh... đều là đối tác của Cát Vạn Lợi.

