Văn phòng nest by AIA vừa tổ chức đêm nhạc "Happy n3st Day" kỷ niệm 3 năm thành lập với sự góp mặt của ca sĩ Phương Vy, MC Minh Quân và khách mời Sean Trace. Đêm nhạc diễn ra trong khu vực mới 2.0 của nest by AIA thể hiện sự phát triển và không ngừng đổi mới qua từng cột mốc thời gian và mở đầu cho một chặng đường mới.

Phương Vy (thứ ba, từ trái sang) thể hiện nhiều ca khúc trong buổi tiệc sinh nhật nest by AIA.

Đêm nhạc mở đầu với ca khúc "Đêm đô thị" được trình bày bởi Phương Vy và dàn hợp xướng, toàn bộ không gian của khu vực nest 2.0. MC Minh Quân (một thành viên của nest by AIA, từng lọt vào Top 3 Vietnam Idol 2015) dẫn dắt chương trình bằng lối nói chuyện hài hước, thông minh.

Ca sĩ Phương Vy đã đưa các khách mời đi qua một hành trình âm nhạc với những ca khúc đã làm nên tên tuổi của cô như Có đôi lần, Nụ cười và những ước mơ, Giận anh, Come together. Cô cũng cùng ông xã Sean Trace thể hiện ca khúc Happy together. Phần ngẫu hứng với ca khúc tiếng Pháp - Joe Le Taxi của cô cũng làm không khí của đêm nhạc thêm sôi động. MC Minh Quân thể hiện ca khúc Perfect với chất giọng truyền cảm.

Các khách mời tham gia đêm nhạc.

Ngoài ra, Phương Vy và Minh Quân còn hòa giọng trong ca khúc Fly me to the moon, 60 mươi năm cuộc đời. Sâu khấu được thiết kế theo phong cách gỗ mộc, sáng tạo và ấm cúng, ánh sáng được bố trí tinh tế cùng nến, hoa và đàn piano trắng, giúp đêm nhạc thăng hoa cả về phần nhìn lẫn phần nghe.

Phương Vy chia sẻ cô không chỉ ấn tượng với không gian văn phòng mở với những dịch vụ chuyên nghiệp, thân thiện mà cô cảm thấy an tâm để đặt trọn niềm tin ở những dịch vụ bảo vệ cho tương lai của con mà nest by AIA mang đến.

Trong đêm nhạc, ông Lâm Vũ Thắng - Giám đốc văn phòng nest by AIA chia sẻ: "Hành trình ba năm của nest by AIA gắn liền với những ý tưởng sáng tạo của một đội ngũ trẻ trung, năng động, tập trung vào dịch vụ và trải nghiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận được sự đồng hành và ủng hộ của các đối tác và khách hàng. Với những gì đã, đang và sẽ làm, chúng tôi sẽ tiếp tục mang mô hình dịch vụ tài chính gần gũi, thân thiện này đến với nhiều khách hàng tại Việt Nam".

Đêm nhạc "Happy n3st Da" là món quà ý nghĩa dành tặng cho các khách hàng và đối tác, đánh dấu cột mốc 3 năm hình thành và phát triển của nest by AIA.

Ba năm trước, nest by AIA ra đời và đến nay đã trở thành điểm đến quen thuộc của khách hàng tại Hà Nội và TP HCM khi cần những giải pháp tài chính chuyên nghiệp - một nơi để kết nối, hay đơn giản là một góc để suy ngẫm và cảm nhận. "Happy n3st day" là thời điểm để nhìn lại hành trình tuy không dài nhưng nhiều sự kiện đáng nhớ của nest by AIA.

Đêm nhạc "Happy n3st Da" nối tiếp chuỗi hoạt động kỷ niệm với nhiều sự kiện hấp dẫn như "Wear Lipstick & Happy n3st Day" dành cho khách hàng nữ, hay "You Raise Me Up" với buổi chia sẻ kiến thức từ bác sĩ bệnh viện Hạnh Phúc, ghi lại khoảnh khắc đẹp của các mẹ bầu. Sự kiện này là món quà ý nghĩa dành tặng cho các khách hàng và đối tác, đánh dấu cột mốc 3 năm hình thành và phát triển của nest by AIA.

(Nguồn: nest by AIA)