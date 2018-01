Đại diện Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS) cho biết, đến hết ngày 31/12/2017, công ty đã thực hiện vượt mức tất cả chỉ tiêu sản lượng do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giao kế hoạch năm 2017.

Cụ thể, số lượng thực hiện như sau: khí ẩm tiếp nhận 9,83 tỷ m3, đạt 102% kế hoạch năm; khí khô sản xuất và cung cấp 9,61 tỷ m3, đạt 104% kế hoạch năm; condensate (xăng trắng) sản xuất và cung cấp 78,7 nghìn tấn, đạt 146% kế hoạch năm; bồn LPG sản xuất và cung cấp 1.349,4 tấn, đạt 129% kế hoạch năm.

PV GAS luôn kiểm tra giám sát, giao ban công trường, phát động các phong trào thi đua, chăm lo đời sống người lao động.

PV GAS được ghi nhận là một trong những đơn vị có đóng góp lớn vào việc hoàn thành nhiệm vụ của PVN năm 2017, trong điều kiện công ty này gặp không ít khó khăn do một số hệ thống khí đưa vào hoạt động đã lâu, chi phí bảo dưỡng sửa chữa ngày một lớn. Bên cạnh đó, do mưa nhiều, nước các hồ thủy điện ở mức cao nên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ưu tiên huy động điện từ thủy điện (sản lượng huy động từ khí chỉ bằng 94% năm 2016).

Do lường trước những khó khăn, nên ngay từ đầu năm, PV GAS đã chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hiệu quả, đề cao công tác an toàn - chất lượng - môi trường, ấn định - điều độ khí hợp lý, thực hiện chế độ vận hành tối ưu, tăng cường công tác tiết giảm chi phí, kiểm soát và thu hồi công nợ. Công ty còn kiểm tra giám sát, giao ban công trường, phát động các phong trào thi đua, chăm lo đời sống người lao động...

Theo đại diện công ty, năm 2017, đơn vị đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 28-68% kế hoạch, tăng so với năm 2016 (doanh thu 66.001 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.560 tỷ đồng, tăng 9-15% so với thực hiện năm 2016). Công ty đóng góp trên 13% doanh thu và 44% lợi nhuận toàn tập đoàn; đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 4.690 tỷ đồng. Số liệu năm 2017 sẽ được chính xác sau khi có Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2017.

PV GAS và một số đơn vị thành viên của PVN đã đạt kế hoạch doanh thu sớm trong năm 2017.

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cho biết năm 2017, tập đoàn đã hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh và tài chính.

Sản lượng khai thác dầu và khí năm 2017 toàn tập đoàn đều vượt so với kế hoạch. Tổng doanh thu toàn tập đoàn vượt 12% kế hoạch năm, tăng 8% so với năm 2016; nộp ngân sách Nhà nước đạt 94.000 tỷ đồng, vượt 24% so với kế hoạch năm, tăng 4% so với năm 2016; tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất ước đạt 23,8 nghìn tỷ đồng, vượt 43% kế hoạch năm. Trong đó, PV GAS và một số đơn vị thành viên của PVN đã về đích sớm so với kế hoạch 35 - 60 ngày. Công ty này cũng được ghi nhận là một trong những đơn vị của PVN hoàn thành kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp ngân sách Nhà nước).

Theo nhận định của PVN, những khó khăn của năm 2017 sẽ tiếp tục hiện diện và sẽ có dấu hiệu khó khăn hơn trong 2018. Để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm mới, tập đoàn đã bắt đầu triển khai chương trình hành động thực, trước nhất là khẩn trương hoàn thiện đề án tái cơ cấu toàn diện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tiếp đến, tập đoàn còn động viên tinh thần và lấy lại niềm tin của cán bộ công nhân viên toàn PVN, từ đó quyết tâm đồng lòng thực hiện nhiệm vụ năm 2018 với tinh thần cao nhất.

(Nguồn: PV GAS)