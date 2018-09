Theo thống kê của Công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại CBRE, từ quý đầu năm nay, thị trường căn hộ cao cấp với mức giá trung bình 33 - 77 triệu đồng một m2 có tỷ lệ mua lên đến 86%. Đây là con số ấn tượng cả về nguồn cung và lượng tiêu thụ.

Thị trường bất động sản Tp. HCM nửa cuối năm 2018 có thể đón nhận nhiều “đợt sóng” mới.

Theo dự đoán thị trường của Savills Việt Nam mới công bố, thị trường bất động sản TP HCM nửa cuối năm nay có thể đón nhận nhiều "đợt sóng" mới. Trong đó, phân khúc nhà chung cư sẽ tiếp tục ổn định cả về cung lẫn cầu với các dự án có khả năng thanh khoản cao. Loại hình dự án kết hợp vừa ở vừa cho thuê ở phân khúc cao cấp hứa hẹn tạo ra cú hích mới cho thị trường.

Số liệu của batdongsan.com.vn chỉ ra tỷ suất lợi nhuận căn hộ cho thuê ở TP HCM có sự phân cách rõ ràng ở ba phân khúc. Trong đó, phân khúc cao cấp chiếm tỷ suất cao nhất lên đến 6,5%, phân khúc trung cấp là 5,6% và bình dân là 5,8%. Vì vậy, đầu tư căn hộ cho thuê vẫn được xem là kênh an toàn với mức sinh lời hấp dẫn cho các nhà đầu tư thứ cấp.

De La Sol tọa lạc mặt tiền Tôn Thất Thuyết.

Khi căn hộ cao cấp cho thuê trong nội thành trở thành "miếng bánh hấp dẫn" dẫn đến lượng cung tăng vọt thì vị trí, tính thanh khoản trở thành yếu tố quyết định thành công. Với việc sở hữu một căn hộ thuộc dự án có vị trí tốt, gia chủ đã ghi cho mình một điểm cộng lớn. Những địa điểm thuận tiện, giáp quận 1 là nơi tập trung các văn phòng đại diện, công ty đa quốc gia, tập đoàn lớn... Nhu cầu tìm kiếm một căn hộ cao cấp kèm dịch vụ tiện ích tại quận 1, 2, 3, 4 được ưu tiên hàng đầu nhằm mục đích tiện lợi trong công việc và giảm thời gian di chuyển.

Đầu tư dự án ngay khi mới thành hình là sự lựa chọn được nhiều người yêu thích vì các ưu điểm như mức giá đầu tư hấp dẫn, ít bị áp lực về tài chính, có nhiều phương thức thanh toán linh hoạt để chọn lựa... Nhưng để chọn được dự án phù hợp ngay từ khi mới ra mắt là điều không dễ dàng. Lúc này, uy tín của chủ đầu tư, tầm nhìn chiến lược và đội ngũ đối tác hợp tác trong dự án là yếu tố then chốt. Một dự án do chủ đầu tư quốc tế uy tín cùng đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm sẽ cho bạn sự an tâm và những lý do thuyết phục để đồng hành.

Thiết kế căn hộ 2 chìa khóa đáp ứng nhu cầu cho thuê

De La Sol - khu căn hộ cao cấp do Tập đoàn CapitaLand đầu tư tại quận 4 là một trong số những dự án hấp dẫn. Khu căn hộ này có tọa lạc trong khu vực được đầu tư hạ tầng tỷ đô như dự án mở rộng tuyến đường Tôn Thất Thuyết - Nguyễn Tất Thành; xây dựng cầu Kênh Tẻ 2 - cầu Thủ Thiêm 3, 4; tiểu khu thương mại cảng Nhà Rồng - Khánh Hội... Vị trí đẹp tại mặt tiền đường Tôn Thất Thuyết, nơi giao thoa 3 nhánh sông mang lại sự hưng thịnh cho gia chủ, liền kề quận 1 với chỉ 5 phút di chuyển; 10 phút đến quận 7 và quận 2 - hiếm hoi thoả mãn các yếu tố trên.

Với việc lấy cảm hứng từ bản nhạc tươi trẻ đầy thanh âm ngợi ca về thành phố hiện đại, phồn hoa, De La Sol được phát triển định hướng đến cộng đồng cư dân hiện đại, sung túc, sang trọng. Nơi đây còn có tiện nghi sinh hoạt được áp dụng công nghệ tiên tiến bậc nhất. Các căn hộ đáp ứng nhu cầu ở, cho thuê sinh lời cao cho khách hàng.

Với đa dạng loại hình căn hộ và diện tích, cùng thiết kế phá cách nhưng không kém phần tiện dụng, dự án De La Sol đáp ứng nhu cầu ở cũng như đầu tư của khách hàng. Khách chỉ cần thanh toán 10% trong năm nay và tận hưởng chiết khấu lên đến 3% để đầu tư căn hộ tiềm năng ngay tại trung tâm thành phố.

