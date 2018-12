Cuối tuần qua, tại Singapore, Tập đoàn hàng đầu Singapore B’lion International Group (BIG) đã tổ chức họp báo chính thức đưa chuỗi nghỉ dưỡng Pacific Pearl vào Việt Nam. Sự kiện được xem là cột mốc quan trọng đánh dấu việc đầu tư trong lĩnh vực du lịch của tập đoàn này nói riêng và Singapore nói chung trên dải đất hình chữ S.

Ông Carson Chan (thứ 2 từ phải sang) và bà Zoe Chan (thứ hai từ trái sang) tại văn phòng làm việc của tỷ phú tại Singapore.

B’Lion International Group là tập đoàn quản lý đầu tư của tỷ phú Carson Chan, có trụ sở tại Singapore và các văn phòng tại tất cả trung tâm tài chính lớn trên thế giới. Tập đoàn hoạt động trong các lĩnh vực chính như: tài chính, y tế, địa ốc, quỹ đầu tư và khách sạn.

Ông Carson Chan đã gửi thông cáo báo chí xác nhận thông tin trên đến bà Zoe Tran - Tổng giám đốc Pacific Pearl Việt Nam tại Singapore. Bà Zoe được đích thân tỷ phú Carson Chan phỏng vấn. Hiện bà Zoe đảm nhận trọng trách giám sát hoạt động chung của thương hiệu Pacific Pearl tại thị trường Việt Nam.

Đại diện Pacific Pearl Việt Nam kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đối thủ có quy mô lớn nhất ngành sở hữu kỳ nghỉ ở Việt Nam. Trụ sở của Pacific Pearl Việt Nam được đặt tại Bitexco Financial Tower - một trong những tòa nhà mang tính biểu tượng nhất ở TP HCM.

Pacific Pearl là chuỗi nghỉ dưỡng sở hữu kỳ nghỉ tiêu chuẩn 5 sao, có mặt trên 13 quốc gia khác nhau. Khách hàng của Pacific Pearl có nhiều lựa chọn, thoải mái quyết định địa điểm, số ngày nghỉ và thời gian muốn nghỉ ngơi mỗi năm. Đến với Pacific Pearl, khách hàng sẽ nghỉ dưỡng ở 16 khu nghỉ mát Wyndham bao gồm cả Australia và New Zealand.

Khách hàng của Pacific Pearl sẽ thoải mái quyết định địa điểm, số ngày nghỉ và thời gian muốn nghỉ ngơi mỗi năm tại 13 quốc gia khác nhau

Với sự xuất hiện của thương hiệu Pacific Pearl cùng các dịch vụ tiện ích tại chuỗi khu nghỉ dưỡng này, khách hàng sẽ được trải nghiệm trực tiếp các loại hình giải trí quốc tế nổi tiếng trên thế giới.

Các hoạt động tại Pacific Pearl phải kể đến gồm: cơ hội trượt tuyết trên dãy Cook của New Zealand; lặn ngụp dưới những rặng san hô Great Barrier của Australia; ngâm mình trong dòng suối khoáng nóng Senami, thảnh thơi ngắm cảnh biển Nhật.

Ngoài ra, khách hàng sẽ có dịp chiêm ngường sự hùng vĩ của kiến trúc Dubai; mua sắm ở Orchard Singapore; ăn hải sản trên bờ biển dọc theo đảo Jeju Hàn Quốc và trải nghiệm hàng nghìn kỳ nghỉ đầy cảm hứng khác.

Đến năm 2025, Pacific Pearl kỳ vọng sẽ mở rộng hệ thống hơn 40 khu trên toàn thế giới, nhằm phục vụ nhu cầu du lịch của người Việt.

Loại hình kinh doanh mới khởi nguồn từ ý tưởng về đầu tư bất động sản

Khái niệm sở hữu kỳ nghỉ thú vị của Pacific Pearl bắt đầu từ ý tưởng "Stop Renting A Room... Buy the Hotel" (chia nhỏ thời gian sử dụng bất động sản để bán cho nhiều người khác) của chủ đầu tư Ski Resort (Pháp). Khách hàng mua sở hữu kỳ nghỉ có quyền sử dụng bất động sản trong một khoảng thời gian nhất định (tính theo tuần hoặc tháng) liên tục trong 30 năm, tùy gói sản phẩm với mức giá được tính ở thời điểm hiện tại.

Với hệ thống hơn 8.000 khách sạn phủ sóng tại 73 quốc gia từ nhà đầu tư phía sau dự án này, hệ thống khu nghỉ dưỡng Pacific Pearl được thiết lập thành chuỗi liên kết "ngôi nhà bay", khi khách hàng có thể trao đổi trong hệ thống mà không cần tốn phí thành viên.

Tỷ phú Carson đã tập hợp và sở hữu nhiều chuỗi khách sạn nhỏ trong khối tài sản tỷ đô trên khắp thế giới. Đồng thời, ông còn là nhà sáng lập và đầu tư chủ chốt của các tập đoàn VCs (Venture Capital) tại châu Á.

Năm 2014, tỷ phú đã thực hiện một cuộc đầu tư đáng kể vào Wyndham Hotel Group - có hơn 7.380 khách sạn và trở thành một phần của tập đoàn thế giới Wyndham. Wyndham Group thuộc top 3 thương hiệu khách sạn nổi tiếng cùng với Marriott và Hilton và là công ty mẹ của tập đoàn trao đổi kỳ nghỉ RCI.

Ông Carson sẽ đầu tư hơn 200 triệu bảng Anh vào Tây London vào cuối năm nay, với kế hoạch chuyển sang lĩnh vực dược phẩm. Những đối tác tài chính hàng đầu của ông Carson Chan gồm có Blackstone, Citigroup Inc, BNP Paribas, JP Morgan Chase and Co., UOB bank Singapore, FAW Group of China, và nhiều tổ chức khác. Gần đây nhất, ông Carson Chan đầu tư vào Manila, Philippines (EPHE) (PIE) lên đến 2,2 tỷ USD.

Chia sẻ tại buổi họp báo, tỷ phú Carson Chan - Chủ tịch Tập đoàn BIG Singapore cho biết sẽ có mặt ở Việt Nam với vai trò chăm sóc đời sống tinh thần người Việt và tập trung đầu tư nhiều lĩnh vực trong thời gian tới.

"Từ nay đến năm 2025, Pacific Pearl sẽ mở rộng chuỗi khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam lên đến 40 khu, nhằm phục vụ nhu cầu du lịch của người Việt ngày càng tăng", ông Carson Chan nói.

(Nguồn: Pacific Pearl)