Công nghiệp hiện đại phát triển yêu cầu cao về những hệ thống có khả năng hoạt động ổn định, mang đến giải pháp hoạt động có tính chuyên môn hóa hơn, nhằm nâng cao hiệu suất sản xuất của nhiều lĩnh vực ngành nghề. Mỗi lĩnh vực sản xuất yêu cầu riêng về thiết kế băng tải để đảm bảo vận hành hiệu quả. Băng tải gân xanh PVC được sử dụng cho một số ngành nghề đặc trưng.

Theo đại diện Công ty Việt Thống Hưng Thịnh, băng tải công nghiệp có vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa suốt quá trình hoạt động. Tuy nhiên, đặc trưng hàng hóa, các yếu tố môi trường kéo theo thiết kế băng tải phải đáp ứng yêu cầu sử dụng. Dòng băng tải gân xanh là một cải tiến để mang đến giá trị sử dụng cho vận chuyển hàng.

Thiết kế gân giúp nâng cao độ ma sát cho hàng hóa để đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn.

Cấu tạo băng tải gân xanh

Băng tải gân xanh PVC gồm những thành phần quan trọng: khung băng tải có khả năng chịu lực lớn, chịu toàn bộ tải trọng hệ thống, hàng hóa, các linh phục kiện; rulo chủ động và bị động, cơ cấu tăng đơ, động cơ giảm tốc; cơ cấu dẫn hướng quy định chiều hướng vận chuyển của băng tải.

Ngoài ra, băng tải gân xanh còn có hệ thống con lăn đỡ mặt băng tải đảm bảo an toàn và tải trọng của hàng hóa; dây băng tải - mặt băng tải có thiết kế riêng biệt theo từng hệ thống. Chất liệu dây băng tải là nhựa PVC (nhựa tổng hợp thường sử dụng cho công nghiệp thực phẩm mức độ an toàn cao) có khả năng chịu nhiệt, chịu đàn hồi tốt… Thiết kế gân giúp nâng cao độ ma sát cho hàng hóa để đảm bảo quá trình vận chuyển an toàn.

Tính ứng dụng của băng tải gân xanh trong sản xuất công nghiệp

Băng tải gân xanh với cấu tạo riêng mang đến tính năng riêng trong quá trình vận chuyển hàng. Băng tải có hệ thống hoạt động ổn định trong thời gian dài, mang đến giá trị sử dụng cao, tiết kiệm thời gian và sức lao động của công nhân.

Mặt băng tải có cấu tạo đặc biệt từ vật liệu PVC có tính đàn hồi cao, an toàn khi tiếp xúc với hàng hóa. Dây băng tải có khả năng làm việc trong môi trường nhiệt độ khắc nghiệt, nhiệt độ cao, chống chịu ăn mòn hiệu quả.

Thiết kế gân trên mặt băng tải mang lại độ bám dính và tiếp xúc tốt với hàng hóa khi vận chuyển lên xuống không bị trơn trượt. Tuổi thọ hệ thống cao, ít gặp sự cố kỹ thuật. Giá thành thiết kế khá rẻ so với các dòng băng tải công nghiệp khác.

Băng tải gân xanh có tính ứng dụng cao, được sử dụng trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp. Hệ thống có tác dụng vận tải hàng hóa công nghiệp có khối lượng vừa và nhẹ. Xuất hiện trong nhiều công đoạn sản xuất, giai đoạn đầu vận tải hàng hóa lên xuống, giai đoạn chuyển tiếp giữa các dây chuyền, giai đoạn đóng hộp, xếp lên xe…

Hệ thống này thường được sử dụng trong sản xuất thực phẩm, dược phẩm, hàng hóa gia dụng, thủy sản, chế biến nông sản… Thiết kế biến thiên với kiểu băng tải bằng, băng tải nghiêng để sử dụng phù hợp cho từng công đoạn vận chuyển.

Băng tải được sử dụng trong điều kiện môi trường cho phép về nhiệt độ, các yếu tố ăn mòn tránh hư hại nhiều bộ phận.

Vận hành và sử dụng băng tải gân xanh đúng cách

Băng tải gân xanh được đánh giá cao về hiệu quả vận hành. Cách sử dụng hệ thống khá đơn giản, chủ yếu đã được lên chương trình để vận hành theo quy trình. Tốc độ truyền tải được kiểm soát bằng hệ thống điều khiển, giảm tốc khá an toàn. Người vận hành sẽ được đơn vị gia công tư vấn và hướng dẫn vận hành chi tiết.

Khi sử dụng băng tải gân xanh PVC, người dùng cần lưu ý các điểm để vận hành lâu dài, an toàn và bảo vệ tuổi thọ hệ thống. Người dùng cần sử dụng đúng tải trọng hệ thống, không sử dụng vượt quá tải trọng trong thời gian dài gây tổn hại cho chất lượng băng tải, mặt băng tải. Băng tải được sử dụng trong điều kiện môi trường cho phép về nhiệt độ, các yếu tố ăn mòn tránh hư hại nhiều bộ phận.

Thường xuyên kiểm tra vệ sinh hệ thống băng tải để phát hiện các dị vật, hỏng hóc trong hệ thống điều khiển, mặt băng tải để thay thế kịp thời. Các trường hợp nặng nên gọi cho đơn vị bảo trì để xác định nguyên nhân chính xác.

Địa chỉ gia công băng tải gân xanh PVC

Băng tải gân xanh PVC được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, phạm vi sử dụng rộng, giá thành rẻ cùng tính năng tiện ích được nhiều đơn vị sản xuất công nghiệp lựa chọn. Chất lượng băng tải luôn là yếu tố hàng đầu, ảnh hưởng không nhỏ đến công suất hệ thống, hiệu quả vận hành sản xuất.

Gia công băng tải gân xanh PVC cần có kỹ thuật và thiết kế chuyên nghiệp để kiểm soát các yếu tố gần như tối ưu cho điều kiện sản xuất. Các doanh nghiệp có thể lưu ý các điều kiện sau để lựa chọn địa chỉ gia công băng tải chất lượng.

Công ty Việt Thống Hưng Thịnh có hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên cung cấp, phân phối các dòng băng tải công nghiệp uy tín chất lượng trên thị trường. Công ty có xưởng gia công quy mô lớn, máy móc hiện đại, được chứng nhận chất lượng băng tải đạt các tiêu chuẩn an toàn sản xuất công nghiệp. Công ty áp dụng quy trình làm việc chuyên nghiệp: tiếp cận thông tin, tư vấn giải pháp, thiết kế và đưa ra phương án, đồng thời báo giá chi tiết cho hệ thống. Việt Thống Hưng Thịnh còn cam kết chất lượng băng tải, vận hành hiệu quả, bảo hành dài hạn trong quá trình sử dụng; hỗ trợ lắp đặt, chuyển giao công nghệ, bảo dưỡng… Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ Việt Thống Hưng Thịnh

Địa chỉ: 130C, Tô Ngọc Vân, khu phố 7, phường Thạnh Xuân, quận 12, TP HCM. Website: http://bangchuyencongnghiep.com/. Liên hệ ngay 093 881 7979.

