"One of not many - Một trong số không nhiều" là thông điệp chính trong chiến dịch truyền thông mới nhất của Vacheron Constantin với mục đích tái định nghĩa vũ trụ đặc biệt mà hãng đã thể hiện trong suốt hơn 260 năm qua. Vacheron Constantin quyết định lựa chọn hợp tác với bốn nghệ sĩ tài năng mà những tác phẩm của họ thể hiện rõ tinh thần đặc trưng của hãng: cá tính khác biệt, có tầm nhìn, đam mê và là chuyên gia trong lĩnh vực của mình. Họ là những ví dụ cho khái niệm Connoiseurs - Người sành sỏi.

Vacheron Constantin là "cây đại thụ" trong giới sản xuất đồng hồ cao cấp.

Được thành lập vào năm 1755, Vacheron Constantin là một trong những nhà sản xuất đồng hồ cao cấp thủ công lâu đời nhất trên thế giới hoạt động không gián đoạn. Trong hơn 260 năm, hãng trở thành "cây đại thụ" trong giới sản xuất đồng hồ cao cấp và không ngừng làm mới bản thân qua những sản phẩm của mình để lưu giữ truyền thống tinh túy trong từng mẫu đồng hồ.

Vacheron Constantin luôn tập trung vào sản xuất số lượng hạn chế để đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, thiết kế và tính thủ công trong từng mẫu đồng hồ.

"Công ty luôn phấn đấu để duy trì một vị thế độc đáo và tinh tế trong một ngành công nghiệp vốn đã rất chọn lọc. Trong khía cạnh đó, chúng tôi cương quyết sẽ là 'One of not many - Một trong số không nhiều", Louis Ferla, Giám đốc điều hành Vacheron Constantin giải thích về lý do chọn tên thông điệp trong chiến dịch mới.

Các sản phẩm của Vacheron Constantin đảm bảo những tiêu chuẩn cao nhất về chất lượng, thiết kế và tính thủ công.

Bốn nghệ sĩ tài năng đặc trưng cho khái niệm Connoiseurs

Người mở đường tiên phong là nghệ sĩ Benjamin Clementine. Được coi là một trong những nhạc sĩ tài năng nhất của thế hệ mình, Clementine đã xây dựng bản thân trở thành một nhà điêu khắc đa nhạc cụ, một nhà thơ đương đại và một ca sĩ xuất sắc. Với tinh thần sáng tạo biểu trưng cho cả một thế hệ luôn khát khao học hỏi nhiều hơn, Benjamin Clementine là biểu tượng nhân cách hóa cho câu nói của Vacheron Constantin, hãy là "Một trong số không nhiều".

Đối với nghệ sĩ James Bay, anh có một triết lý về sự sáng tạo không tự nhiên mà có. Công thức của sáng tạo đối với anh đòi hỏi sự cân bằng tốt về thời gian, tính tập trung cao độ đi kèm với cảm xúc của bản thân. Bước ra khỏi vòng nguyệt quế sau thành công vang dội trong album đầu tiên, anh đã chọn hướng đi tiếp tục khám phá những lãnh địa âm nhạc mới với album thứ hai đầy táo bạo, pha trộn âm thanh đậm chất rock và soul.

Cả Benjamin Clementine và James Bay đều gắn liền với sự sang trọng hiện đại và mang tính quốc tế của bộ sưu tập Fiftysix.

Vacheron Constantin sẽ hợp tác với các nghệ sĩ nổi tiếng trong chiến dịch mới.

Nhà thiết kế đa ngành có tầm ảnh hưởng Ora Ito nhìn nhận sự tương đồng với tinh thần thiết kế của bộ sưu tập Patrimony. Bộ sưu tập bao hàm sự cân bằng giữa kỹ thuật hòa trộn với thẩm mỹ tao nhã. Đây chính là sự tương đồng với khái niệm "Simplexity - Giản đơn trong sự phức tạp" mà Ora Ito đưa vào mỗi sản phẩm của mình.

Cory Richards là một nhiếp ảnh gia dày dặn, nhà thám hiểm dũng cảm khi chinh phục đỉnh Everest mà không cần dùng tới bình dưỡng khí. Anh đã đi khắp nơi trên thế giới để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc sống. Phong cách của Cory giống bộ sưu tập Overseas ở tinh thần khám phá và cởi mở với thế giới.

Nhiếp ảnh gia Cory Richards - một trong 4 nghệ sĩ tài năng mà Vacheron Constantin hợp tác.

Những người nghệ sĩ đầy cảm hứng này trở thành gương mặt tiêu biểu cho chiến dịch truyền thông mới của hãng. Đây sẽ là bước dạo đầu của một dự án lớn hơn liên quan đến việc hợp tác sáng tạo của Vacheron Constantin với các nghệ sĩ này.

Các thước phim trong chiến dịch được quay bởi Phil Poynter cũng cung cấp một cái nhìn hậu trường cách làm sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ. Từ hình ảnh này đến cảnh quay khác, qua bàn tay những nghệ sĩ tài năng này để lại những dấu ấn độc đáo như việc khi họ kiểm soát lấy nét hoặc điều chỉnh nhạc cụ môt cách chuyên nghiệp, tỉ mỉ, không thể nhầm lẫn giống như những đôi tay của nghệ nhân chế tác đồng hồ Vacheron Constantin.

"Thế giới quan của mỗi nghệ sĩ rất phong phú - âm nhạc, thiết kế, thám hiểm và nhiếp ảnh chính là những lĩnh vực mà Vacheron Constantin từ lâu đã hợp tác. Điều quan trọng nhất trong công việc của họ và chúng tôi là tạo ra những sản phẩm vượt trội để mang lại cảm xúc cho người sử dụng", Laurent Perves, Giám đốc Marketing của Vacheron Constantin cho hay.

(Nguồn: Tam Sơn)