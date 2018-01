Từ nay đến hết ngày 3/4, Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) sẽ triển khai chương trình khuyến mãi “Xuân tài lộc với tiền gửi VIB” dành cho các khách hàng gửi tiền tiết kiệm.

Chương trình dành cho khách hàng gửi tiết kiệm có kỳ hạn từ một tháng trở lên.

Cụ thể, trong thời gian khuyến mãi, khách hàng mở mới sổ tiết kiệm có kỳ hạn một tháng trở lên, tham gia hợp đồng tiền gửi hoặc chứng chỉ tiền gửi tại VIB sẽ được hưởng mức lãi suất cạnh tranh 5,5 - 8,7% một năm.

Khách hàng tham gia chương trình nhận ngay một hoặc nhiều mã số may mắn để tham gia quay số trúng nhiều giải thưởng giá trị, bao gồm: 999 vàng miếng một chỉ PNJ 999.9 cho giải thưởng quay số hàng ngày, 99 iPhone X 64G và 9 xe Vespa Primavera cho giải thưởng quay số hàng tuần.

Khách hàng sẽ có cơ hội nhân đôi niềm vui, rước may mắn về nhà để đón một năm Mậu Tuất nhiều tài lộc, an vui. Tổng giá trị giải thưởng VIB dành tặng khách hàng trong chương trình lên tới 7,3 tỷ đồng.

Đại diện ngân hàng cho biết, chương trình là sự tri ân tới những khách hàng đã, đang và sẽ tin tưởng lựa chọn gửi tiết kiệm tại VIB, cùng lời chúc một năm mới thịnh vượng, an khang. Ngoài lãi suất hấp dẫn và hàng nghìn quà tặng giá trị, VIB luôn đồng hành cùng khách hàng quản lý hiệu quả 24/7 số dư cùng dòng tiền qua hệ thống Internet Banking hay Mobile Banking MyVIB.

Được thành lập từ năm 1996, VIB đã trở thành một trong những ngân hàng có chỉ số xếp hạng tín nhiệm cao nhất tại Việt Nam theo đánh giá của Moody’s. Ngân hàng hiện có 163 chi nhánh, phòng giao dịch trên toàn quốc với hơn 5.000 cán bộ, phục vụ 2 triệu khách hàng cá nhân, gần 40.000 khách hàng doanh nghiệp có quy mô nhỏ, vừa và lớn. Ngoài ra, VIB đang giao dịch với hơn 8.000 ngân hàng đại lý tại 61 quốc gia.

VIB được đánh giá là một trong những ngân hàng có chiến lược kinh doanh bền vững, hệ thống quản trị doanh nghiệp minh bạch và môi trường làm việc chuyên nghiệp nhất hiện nay. Ngân hàng được các đối tác, tổ chức lớn trong nước, quốc tế đánh giá cao và trao nhiều giải thưởng uy tín như: Tổ chức The Banker - thuộc nhóm truyền thông Financial Times tại London; IFC - thành viên của nhóm ngân hàng thế giới; tạp chí Global Finance and Banking Review của Anh.

Tham khảo chương trình tại www.vib.com.vn hoặc gọi đến tổng đài 18008180 (miễn phí) để được tư vấn.

(Nguồn: VIB)