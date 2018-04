Vietnam Airlines vừa thông báo kết quả sản xuất kinh doanh quý một 2018. Theo đó, ba tháng đầu năm chứng kiến doanh thu công ty mẹ đạt gần 18.600 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu hợp nhất ước đạt gần 25.500 tỷ.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt gần 1.460 tỷ đồng, tăng 6,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ đạt 875 tỷ đồng, tăng trên 30% so với cùng kỳ và trên 13% so với kế hoạch.

Giai đoạn đầu năm thường chứng kiến lượng khách đi lên nhờ cao điểm Tết. Ngoài ra, đại diện hãng cho hay trong ba tháng vừa rồi, lượt khách từ các đường bay trọng điểm Đông Bắc Á (Nhật Bản, Hàn Quốc) cũng tăng mạnh. Nhờ đó, dù giá nhiên liệu thời gian qua ở mức cao, hãng vẫn thu về các kết quả kinh doanh ấn tượng.

Trong số 16,6 triệu lượt khách của toàn bộ thị trường vận tải hàng không trong quý một, Vietnam Airlines chiếm gần 5 triệu, tăng 5% so với cùng kỳ và khai thác gần 33.000 chuyến bay an toàn, tăng 4,3%. Hãng hàng không cho biết thêm, dù ở giai đoạn cao điểm, chỉ số đúng giờ được hãng duy trì ở mức cao trên 90%, thuộc nhóm các hãng hàng không có chỉ số bay đúng giờ hàng đầu thế giới.

Tính đến hết ngày 31/3/2018, tổng số lao động của hãng là hơn 6.700 người. "Năng suất lao động bình quân tăng trưởng tốt", đại diện hãng cho hay. Vietnam Airlines lọt top 20 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam theo công bố mới đây của mạng nghề nghiệp Anphabe và Công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam.

Trong quý hai 2018, Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực đảm bảo hoạt động khai thác an toàn, an ninh; tiếp nhận tàu bay thân rộng A350 thứ 12, đảm bảo chất lượng dịch vụ 4 sao theo tiêu chuẩn quốc tế.

Quý hai được hãng dự báo sẽ tiếp tục chứng kiến tăng trưởng cao về lượng khách lẫn doanh thu nhân dịp cao điểm 30/4 và 1/5 cùng cao điểm hè. Hiện Vietnam Airlines lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty và triển khai phương án tăng vốn điều lệ chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu và bán quyền mua cổ phần của cổ đông Nhà nước.

Vi Vũ