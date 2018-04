Ông Trương Gia Bình: FPT muốn tiên phong trong cách mạng 4.0 / Cổ phiếu FPT Retail lên sàn chứng khoán với tham chiếu 125.000 đồng

Sau 3 tháng đầu năm 2018, FPT ghi nhận doanh thu đạt 4.751 tỷ đồng, với lợi nhuận trước thuế đạt 781 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2017, doanh thu và lợi nhuận của FPT tăng lần lượt 22% và 34% trong điều kiện so sánh tương đương. Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế (năm 2017 FPT hợp nhất toàn bộ FPT Retail và Synnex FPT), doanh thu giảm 51% nhưng lợi nhuận tăng 21%.

Khối công nghệ ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đạt lần lượt 2.453 tỷ đồng và 250 tỷ đồng, tăng tương ứng 27% và 37% so với cùng kỳ. Trong đó, lĩnh vực xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu trong quý đầu tiên của năm 2018 đạt 1.675 tỷ đồng, tăng 28%.

Trong quý I, FPT tiếp tục ký hợp đồng phần mềm cho giai đoạn tiếp theo (giai đoạn 2018-2024) trị giá hơn 100 triệu USD với innogy SE (thuộc Tập đoàn RWE). Đây cũng là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử 30 năm của FPT.

Khối viễn thông cũng ghi nhận doanh thu tăng 15%, đạt 2.009 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 339 tỷ đồng, tăng 15%.

Toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT. Kết thúc quý I, thị trường nước ngoài của FPT ghi nhận 1.827 tỷ đồng doanh thu, tăng 29% và 272 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 36% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu chuyển đổi số tại thị trường nước ngoài đạt 367 tỷ đồng, chiếm 22% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.

Minh Sơn