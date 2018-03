Kem Thủy Tạ đang 'tan' / Kem Thủy Tạ lãi lớn nhờ kinh doanh nhà hàng

Công ty cổ phần Thủy Tạ (mã CK: TTJ) vừa công bố báo cáo tài chính kiểm toán cho năm 2017, trong đó, doanh thu thuần chỉ đạt hơn 102 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ, do hai mảng hoạt động chính là kem và kinh doanh nhà hàng đều giảm mạnh. Mảng kem ghi nhận hơn 47 tỷ doanh thu và 17,5 tỷ đồng lợi nhuận gộp, giảm 13% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu mảng kinh doanh nhà hàng cũng giảm nhẹ còn gần 34 tỷ đồng.

Sự sụt giảm của hai mảng hoạt động chính kéo theo lợi nhuận sau thuế còn chưa tới 6 tỷ đồng, giảm 22% so với năm trước.

Mảng kinh doanh nhà hàng của Thủy Tạ đạt biên lợi nhuận gộp hơn 60%.

Ra đời từ năm 1945 gắn với nhà hàng Thủy Tạ bên Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, thương hiệu kem nổi tiếng một thời trở thành mảng kinh doanh nòng cốt của Thủy Tạ, bên cạnh những lĩnh vực khác như nhà hàng, cung cấp dịch vụ.

Dù đã gây dựng được thương hiệu và giữ thị phần lớn phía Bắc trong thời gian dài, tuy nhiên sự xuất hiện của những đối thủ "sinh sau đẻ muộn" như kem Wall's của Unilever, và đặc biệt là 2 đối thủ lớn nhất hiện tại là Kido Foods và Vinamilk đã làm thay đổi cuộc chơi của những doanh nghiệp truyền thống như Tràng Tiền và Thủy Tạ.

Doanh thu của Kem Thủy Tạ trong những năm gần đây chỉ quanh ngưỡng 50 tỷ đồng mỗi năm và gần như không có sự tăng trưởng. Trong khi đó, những đối thủ của Thủy Tạ đã nhanh chóng đạt doanh số nghìn tỷ đồng.

Theo báo cáo của Euromonitor, ngành kem và món tráng miệng đông lạnh đang có sự dịch chuyển với phân khúc cao cấp đang trở thành xu hướng chính, đặc biệt khi có sự cạnh tranh từ các thương hiệu nước ngoài như Cornetto, Paddle Pop, Haagen-Dazs và New Zealand Natural.

Tuy nhiên, đây lại không phải là thế mạnh của Thủy Tạ. Sức cạnh tranh của thương hiệu này đã giảm đáng kể trong những năm gần đây. Thị trường cũng thu hẹp lại chỉ còn khu vực Hà Nội. Theo Euromonitor, thị phần của Thủy Tạ đã giảm xuống dưới 5%, chỉ tương đương với thị phần của Kem Tràng Tiền.

Đến cuối năm 2017, tổng tài sản của công ty ở mức gần 66 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 71% với gần 47 tỷ đồng, tài sản dài hạn chỉ hơn 19 tỷ đồng, chủ yếu là tài sản cố định.

Thủy Tạ hiện cũng sở hữu một hệ thống nhà hàng và các cửa hàng kinh doanh dịch vụ, tọa lạc tại những vị trí đẹp nhất xung quanh hồ Gươm và trên đường Lê Thái Tổ. Đây cũng là lý do chính mảng kinh doanh nhà hàng có biên lợi nhuận gộp áp đảo so với lĩnh vực bán kem của Thủy Tạ.

Minh Sơn