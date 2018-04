Tại đại hội cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Kido (Mã CK: KDC), Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên cho biết, năm nay công ty tiếp tục thực hiện các dự án M&A để tiến xa hơn trong ngành thực phẩm. Cụ thể, giữa Vocarimex và KDC đang tiến hành thủ tục để mua lại 51% cổ phần của Golden Hope (Vocarimex đang nắm 49% công ty này).

Lý giải cho nguyên nhân mua Golden Hope khi họ hoạt động không hiệu quả, ông Nguyên cho rằng, doanh nghiệp dầu ăn này có doanh số khoảng 1.600 tỷ đồng một năm. Với hệ thống và thế mạnh quản trị của KDC, doanh nghiệp có thể thay đổi Golden Hope để hoạt động hiệu quả hơn. Lãnh đạo KDC cũng dẫn chứng trường hợp TAC, trước đó họ đã hoạt động không hiệu quả, nhưng khi về chung nhà, doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh. Hiện thị phần dầu ăn của Kido đang chiếm trên 30% và đứng thứ 2 thị trường. Trong vài năm tới, công ty kỳ vọng sẽ dẫn đầu thị trường dầu ăn Việt Nam.

Dây chuyền sản xuất dầu ăn Tường An.

Ngoài ra, năm nay công ty đẩy mạnh và bổ sung thêm ngành hàng nước uống và mì gói. Đối tác Thái Lan sẽ tham gia hợp tác với công ty trong lĩnh vực mới này. Giai đoạn đầu Kido sẽ giữ vai trò phân phối và nếu được thị trường Việt đón nhận, sang giai đoạn 2 công ty sẽ trực tiếp sản xuất.

Năm 2018, công ty thực hiện chiến lược chuyển dịch ngành hàng, đặt mục tiêu thâm nhập và chinh phục thị trường thiết yếu có quy mô lên đến 25.000 tỷ đồng với doanh thu 12.000 tỷ, lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng lần lượt tăng 70% và 40% so với năm 2017. Đây cũng là mức doanh thu cao kỷ lục sau 4 năm bán mảng bánh kẹo. Năm nay công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ 16%, tương đương 1.600 đồng một cổ phiếu.

Cũng tại đại hội, công ty đã trình cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tối đa nhà đầu tư nước ngoài (nới room) lên mức 100% và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết, bao gồm cả việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nếu ngành nghề bị hạn chế nới room. Năm ngoái công ty này cũng đã đề xuất nhưng vì một số lý do khách quan nên chưa hoàn tất.

Liên quan đến dự án số 8-12 Lê Duẩn, quận 1 (TP HCM), công ty đang tiến hành các thủ tục, dự kiến cuối quý II sẽ thực hiện theo hướng hợp tác phát triển, để nguồn vốn tập trung vào lĩnh vực thực phẩm.

Năm 2017, Kido đạt mức doanh thu 7.016 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với năm trước do hợp nhất doanh thu từ các công ty thành viên. Lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt 561 tỷ đồng, tăng 380% so với 2016.

Thi Hà