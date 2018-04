Các nước quản lý thuê bao viễn thông như thế nào? / Nhà mạng cho phép chủ thuê bao gửi ảnh chân dung online

Từ ngày 24/4, chủ thuê bao không cập nhật thông tin cá nhân, trong đó có ảnh chân dung, sẽ bị khoá một chiều, theo Nghị định 49 ban hành giữa năm 2017.

Tại điểm giao dịch của Mobifone ở số 4 Trần Hưng Đạo, quận Hồng Bàng (Hải Phòng), hàng trăm người chen nhau làm thủ tục kê khai từ sáng. Các nhân viên sử dụng điện thoại di động của mình chụp lại tài liệu cá nhân và ảnh chân dung.

Nhân viên nhà mạng dùng điện thoại cá nhân chụp ảnh chủ thuê bao. Ảnh: Anh Tú

Để biết thông tin đã được cập nhật hợp lệ hay chưa, chủ thuê bao có thể soạn tin nhắn TTTB gửi 1414 và chờ thông tin phản hồi.

Tương tự, các nhà mạng khác như Viettel, Vinaphone cũng đều đang trong tình trạng quá tải bởi lượng khách đến cập nhật thông tin quá lớn. Do đó, cả hai nhà mạng này cũng đều cho phép nhân viên dùng điện thoại cá nhân chụp các giấy tờ cá nhân và chân dung chủ thuê bao. Tại các điểm giao dịch, từ giao dịch viên đến cửa hàng trưởng, thậm chí cả đội ngũ văn phòng cũng phải có mặt để hỗ trợ tăng cường.

Anh Dương Văn Khánh (quận Lê Chân, TP Hải Phòng) cho rằng, cách làm này của các nhà mạng khiến anh lo ngại thông tin cá nhân của mình có thể bị phán tán ra bên ngoài. "Gần đây không ít vụ việc xảy ra liên quan đến việc chứng minh thư nhân dân và chữ ký bị lộ, khiến nhiều người dân ở Hải Phòng bị biến thành con nợ của ngân hàng hoặc bị người khác đến nhà đòi nợ", anh lý giải.

Chia sẻ với VnExpress, đại diện các nhà mạng cũng thừa nhận có những lo ngại từ khách hàng về việc thông tin cá nhân, trong đó có cả ảnh chân dung bị lợi dụng. Tuy nhiên, đại diện MobiFone nói, mỗi cửa hàng đều có thiết bị chụp ảnh, song do lượng khách đông nên mới sử dụng đến phương án dùng cả máy điện thoại cá nhân của nhân viên để chụp.

Tuy nhiên, vị này cũng khẳng định, quy trình bảo mật thông tin rất chặt chẽ. Bức ảnh sau khi chụp sẽ được nhân viên cập nhật ngay lên hệ thống và trước giờ ra về, quản lý tại đó sẽ kiểm tra các điện thoại để đảm bảo các thông tin của khách hàng không còn trong máy.

Chứng minh thư, thẻ căn cước cũng được chụp lại bằng điện thoại cá nhân sau đó mới nhập vào hệ thống. Ảnh: Giang Chinh

Tương tự, đại diện Viettel cũng cho biết, đảm bảo an toàn và bí mật thông tin thuê bao là trách nhiệm của doanh nghiệp viễn thông, đã được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng và trong Nghị định số 174/2013 của Chính phủ. Do đó, các đơn vị luôn triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo điều đó trong các quy chế hoạt động và quy trình quản lý thông tin thuê bao.

“Thông tin thuê bao được đăng ký, lưu giữ thống nhất, tập trung, tin cậy, sử dụng đúng mục đích và đảm bảo bí mật thông tin thuê bao theo quy định của pháp luật. Nếu thông tin khách hàng bị lộ, được xác minh chính xác nguồn tin từ phía nhà mạng, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật”, đại diện doanh nghiệp viễn thông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, các nhà mạng cũng khuyến cáo khách hàng cẩn trọng hơn trong bảo vệ thông tin cá nhân bởi trong bối cảnh mạng xã hội ngày càng phát triển, hình ảnh của chủ thuê bao có thể bị lộ từ nhiều nguồn khác nhau.

Khác với Viettel hay Vinaphone, Mobifone không cho phép chủ thuê bao nộp hình chân dung, thông tin cá nhân qua mạng. Do đó, hai ngày nay các điểm giao dịch của Mobifone ở Hà Nội và trung tâm TP Hải Phòng đều rất đông.

Lý giải về việc không hỗ trợ cập nhật online, lãnh đạo MobiFone cho biết, yêu cầu này nhằm đảm bảo tính xác thực của thông tin khi chủ thuê bao trực tiếp đến chủ cửa hàng để làm thủ tục.

Giang Chinh - Nguyễn Hà