Theo báo cáo quý I/2018 vừa công bố, dù khủng hoảng giá heo kéo dài ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh, doanh thu thuần của tập đoàn Masan giữ ổn định ở mức 8.274 tỷ đồng.

Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc vận hành hiệu quả, cắt giảm chi phí, kết quả tích cực từ các mảng hoạt động có biên lợi nhuận cao và khoản đầu tư vào Techcombank.

Cụ thể, doanh thu thuần mảng tiêu dùng Masan Consumer Holdings (MCH) là 3.586 tỷ đồng, tăng 78,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận đạt 780 tỷ đồng, gấp 6,5 lần so với quý I/2017. Hàng tồn kho tại hệ thống phân phối trên toàn quốc ở mức 2-3 tuần bán hàng, giảm mạnh so với mức hơn hai tháng của một năm trước.

Chiến lược tập trung tiếp thị, bán hàng mang lại kết quả khả quan. Doanh thu từ các nhà phân phối đến các điểm bán lẻ tăng 46,3%. Phân khúc cao cấp trong ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi, đồ uống và thịt chế biến trên đà tăng trưởng tốt. Mục tiêu của doanh nghiệp trong năm nay đạt lợi nhuận 3.100-3.400 tỷ đồng.

Mảng hàng tiêu dùng là một trong những lĩnh vực có biên lợi nhuận cao của Masan Group.

Hoạt động khai khoáng của công ty con Masan Resources (MSR) tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận nhờ giá vonfram tăng cao và hiệu quả hoạt động cải thiện. Doanh thu thuần của MSR là 1.487 tỷ đồng, tăng 26,5% so với quý I/2017. Lợi nhuận phân bổ cho cổ đông đạt 117 tỷ đồng, tăng gần gấp hai lần.

Dự báo cả năm 2018, doanh thu tăng trưởng 30%, lợi nhuận thuần vào khoảng 600-1.000 tỷ đồng nhờ nhu cầu cao, trong khi đối thủ ở Trung Quốc chịu chính sách kiểm soát ngặt nghèo, dẫn đến nguồn cung từ nước này giảm. Đại diện MSR cho biết doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm các cơ hội chế biến sâu và tạo sản phẩm giá trị gia tăng từ vonfram, giúp đem lại dòng tiền ổn định.

Hoạt động tài chính của tập đoàn ghi dấu ấn trong báo cáo quý I nhờ kết quả của Techcombank. Ngân hàng thu lợi nhuận trước thuế 2.569 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với quý I/2017. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm 2018 khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng 24,4% so với năm ngoái. Masan hiện sở hữu 15% cổ phần Techcombank.

Hầu hết các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp đều ghi nhận kết quả tích cực, trừ Masan Nutri-Science (MNS) chuyên sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi. Doanh thu của công ty giảm 40% do khủng hoảng giá heo hơi giảm sâu kéo dài từ giữa năm ngoái.

Với giá heo hơi đã phục hồi ở mức 40.000 đồng một kg, công ty kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sẽ đạt tăng trưởng tốt vào nửa cuối năm nay. Thị phần dòng sản phẩm cao cấp Bio-zeem "Đỏ" được dự báo sẽ tăng trở lại do nông dân chuyển sang các sản phẩm thức ăn chăn nuôi cao cấp với năng suất cao hơn. Trong khi đó, dòng sản phẩm Bio-zeem "Xanh" sẽ thúc đẩy nông dân chuyển đổi từ thức ăn chăn nuôi tự trộn sang sử dụng các sản phẩm thức ăn chăn nuôi hiệu suất cao.

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Masan Group đánh giá các công ty con đạt kết quả đúng như mong đợi, Masan Consumer, Masan Resources và Techcombank thu kết quả tích cực.

"Khủng hoảng giá heo dường như đã lùi lại phía sau. Chúng tôi đã vượt hơn nửa chặng đường trên hành trình mang đến sản phẩm thịt có thương hiệu trong quý IV/2018", ông Quang chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 12/2017, trang trại chăn nuôi heo kỹ thuật cao của MNS tại Nghệ An đi vào hoạt động, với công suất lên đến 250.000 con heo thịt một năm. Với việc khởi công xây dựng tổ hợp chế biến thịt tại Hà Nam vào quý I/2018 với công suất chế biến 1,4 triệu con một năm, MNS dự kiến tung ra thị trường các sản phẩm thịt vào cuối năm nay.

Khánh Anh