Quý I/2018, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan (MCH) đạt doanh thu 3.496 tỷ đồng, tăng 74,9% so với cùng kỳ năm 2017. Lợi nhuận vượt 6,5 lần so với quý I năm ngoái.

Việc đẩy mạnh phát triển các dòng sản phẩm cao cấp và áp dụng sáng kiến mới trong ngành hàng gia vị và thực phẩm tiện lợi mang lại kết quả khả quan cho doanh nghiệp. Lĩnh vực đồ uống và thịt chế biến cũng trên đà tăng trưởng tốt.

Cụ thể, ngành hàng gia vị chứng kiến sự phục hồi của những nhãn hiệu trụ cột như Nam Ngư và Chin-su. Doanh thu thuần của ngành đạt 1.565 tỷ đồng, gần gấp đôi so với cùng kỳ 2017. Sản lượng bán ra tăng mạnh dù giá bán trung bình cao hơn.

"Dòng sản phẩm cao cấp có giá cao hơn 1,5 lần so với dòng trung cấp. Đây cũng là chiến lược của chúng tôi trong việc tạo ra thị hiếu tiêu dùng trong phân khúc cao cấp", đại diện doanh nghiệp cho biết.

Chiến lược đưa ra giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh tạo đà tăng trưởng mạnh mẽ cho ngành hàng thực phẩm tiện lợi, giúp doanh nghiệp thu về 976 tỷ đồng. Đây là mức doanh thu cao thứ nhì trong tỷ trọng đóng góp vào tổng thu nhập doanh nghiệp. Động lực chủ yếu nhờ phân khúc cao cấp và sáng kiến bổ sung cây thịt thật vào mì ly Omachi. Ý tưởng giúp doanh thu của riêng nhãn hiệu này tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp dự kiến mảng thực phẩm tiện lợi thu về 4.500 tỷ đồng trong cả năm nay.

Các ngành khác như cà phê, đồ uống, thịt chế biến cũng ghi nhận kết quả ấn tượng. Trong đó ngành cà phê đạt doanh thu thuần 298 tỷ đồng, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm trước do chủ yếu từ tăng trưởng sản lượng.

Doanh thu thuần từ đồ uống lên mức 514 tỷ đồng, vượt 41,7% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là do đóng góp từ nước tăng lực tăng mạnh lên 358 tỷ đồng, tăng 75,7% so với 204 tỷ đồng trong Quý I/2017. Tăng trưởng của nước tăng lực đến từ việc mở rộng hệ thống phân phối và thương hiệu mạnh Wake-up 247. Ngoài ra, nhãn hiệu nước tăng lực mới "Compact" sẽ góp phần làm tăng thị phần của Masan trong ngành hàng này.

Thịt chế biến là một trong những ngành hàng tăng trưởng nhanh nhất của MCH. Doanh thu ngành hàng này được kỳ vọng sẽ cao gấp đôi trong năm 2018. Cuối năm 2017, MCH đã tung ra sản phẩm "Thịt viên Heo Cao Bồi 3 phút" nhằm mở rộng thương hiệu mẹ và cung cấp giải pháp bữa ăn hoàn chỉnh. Công ty dự kiến tung ra sản phẩm xúc xích cao cấp trong nửa đầu năm 2018 nhằm mở rộng danh mục sản phẩm.



Nhờ những đóng góp này, lợi nhuận của toàn tập đoàn đạt 816 tỷ đồng, hơn 3,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu thuần của Masan Group giữ ổn định ở mức 8.274 tỷ đồng.



MCH dự báo doanh thu cả năm 2018 vào khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng nhờ tiếp tục chuyển đổi sang sản phẩm cao cấp và đẩy mạnh sáng kiến cho các ngành hàng chủ chốt.

Trực thuộc tập đoàn Masan, Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan là công ty thực phẩm và đồ uống dẫn đầu trong các ngành hàng gia vị, thực phẩm tiện lợi và đồ uống. Danh mục sản phẩm gồm Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Kokomi, Vinacafe, Wake-up, Vĩnh Hảo và Quang Hanh.

Khánh Anh